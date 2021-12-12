ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер попрощался с Марлосом

Полузащитник покидает донецкий клуб

  • 12.12.2021 13:52
  • 1338 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер попрощался с Марлосом
© ФК Шахтер. Марлос

Как мы сообщали ранее, полузащитник «Шахтера» Марлос покидает клуб. Сегодня, 12 декабря, донецкий клуб официально сообщил об уходе 33-летнего натурализованного бразильца и попрощался с ним.

Марлос пришел в «Шахтер» летом 2014 года и быстро стал одним из ключевых исполнителей в команде. В первый же сезон он отыграл 35 матчей, а в трех следующих проводил свыше 40 поединков. Всего за 8 сезонов у Марлоса 287 игр – по этому показателю он вошел в топ-25 футболистов клуба в истории.

Ожидалось, что 11 декабря Марлос сыграет последний матч за клуб, но он не явился на игру с «Александрией».

Ранее стало известно, где продолжит карьеру Марлос.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 12.12.2021 14:09
    +1
    sl1d3r1985, 12.12.2021 14:01
    он уже в этом году так то мертвый был , а ты предлагаешь его труп еще год насиловать ?
    Ну на замену норм наверное
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    dd dent
    online
    dd dent, 12.12.2021 13:57
    +1
    Для шахты это минус, мог сезон ещё нормально попылить
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    Умник
    Умник, 12.12.2021 14:12
    0
    Учитывая какие мучения были в матче с Александрией, для меня как болельщика Динамо плюс.
    Но сам игрок очень сильный.
    Человек отличный.
    Удачи. Спасибо за конкуренцию.
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    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 12.12.2021 14:01 (изменен)
    -1
    dd dent, 12.12.2021 13:57
    Для шахты это минус, мог сезон ещё нормально попылить
    он уже в этом году так то мертвый был , а ты предлагаешь его труп еще год насиловать ?
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