ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер попрощался с Марлосом

Как мы сообщали ранее, полузащитник «Шахтера» Марлос покидает клуб. Сегодня, 12 декабря, донецкий клуб официально сообщил об уходе 33-летнего натурализованного бразильца и попрощался с ним.

Марлос пришел в «Шахтер» летом 2014 года и быстро стал одним из ключевых исполнителей в команде. В первый же сезон он отыграл 35 матчей, а в трех следующих проводил свыше 40 поединков. Всего за 8 сезонов у Марлоса 287 игр – по этому показателю он вошел в топ-25 футболистов клуба в истории.

Ожидалось, что 11 декабря Марлос сыграет последний матч за клуб, но он не явился на игру с «Александрией».

Ранее стало известно, где продолжит карьеру Марлос.

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