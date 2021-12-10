Марлос покидает Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Марлос не будет продлевать контракт с донецким клубом. Его соглашение истекает в конце нынешнего года, и футболист принял решение покинуть «горняков».

В клубе против такого решения игрока не стали возражать. Поэтому матч 18-го тура УПЛ, в котором «Шахтер» сыграет в гостях против «Александрии», станет для 33-летнего натурализованного бразильца последним в оранжево-черной футболке. Предполагается, что именно Марлос в той игре выведет своих партнеров на поле с капитанской повязкой.

Напомним, что Марлос защищает цвета «горняков» с 2014 года. С тех пор он в разных турнирах забил за «Шахтер» свыше шестидесяти мячей.

Ранее сообщалось, что у Марлоса есть шесть вариантов для продолжения карьеры.