Марлос покидает Шахтер

Донецкий клуб и футболист решили не продлевать контракт

  • 10.12.2021 10:30
  • 1054 просмотра
  • 3 комментария
Марлос покидает Шахтер
© ФК Шахтер. Марлос

Полузащитник «Шахтера» Марлос не будет продлевать контракт с донецким клубом. Его соглашение истекает в конце нынешнего года, и футболист принял решение покинуть «горняков».

В клубе против такого решения игрока не стали возражать. Поэтому матч 18-го тура УПЛ, в котором «Шахтер» сыграет в гостях против «Александрии», станет для 33-летнего натурализованного бразильца последним в оранжево-черной футболке. Предполагается, что именно Марлос в той игре выведет своих партнеров на поле с капитанской повязкой.

Напомним, что Марлос защищает цвета «горняков» с 2014 года. С тех пор он в разных турнирах забил за «Шахтер» свыше шестидесяти мячей. 

Ранее сообщалось, что у Марлоса есть шесть вариантов для продолжения карьеры.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    New Zealander, 10.12.2021 10:44
    +1
    Спасибо за все, наша легенда!
    Ссылка
    Andy_P
    online
    Andy_P, 10.12.2021 10:34
    +1
    Легенда возвращается в Металлист?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 10.12.2021 10:34
    -1
    Лучше бы он остался чем Мораес
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности