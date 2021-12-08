У Марлоса есть шесть вариантов для продолжения карьеры

В услугах хавбека «Шахтера» заинтересованы клубы из Бразилии и Турции

  • 08.12.2021 14:07
  • 5655 просмотров
  • 10 комментариев
У Марлоса есть шесть вариантов для продолжения карьеры
© ФК Шахтер. Марлос

33-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Марлос покинет донецкий клуб в конце года, когда у него истечет контракт с «горняками».

Согласно последней информации, у опытного хавбека есть шесть вариантов для продолжения карьеры, четыре из которых – из Бразилии. В частности, в услугах Марлоса заинтересованы «Атлетико Минейро», «Атлетико Паранаэнсе», «Сан-Паулу» и «Коритиба».

Также, по данным источника, виды на Марлоса имеют два представителя турецкой Суперлиги – «Фенербахче» и «Бешикташ».

Накануне сообщалось, что пригласить Марлоса может «Интернасьонал», цвета которого ныне защищает другой экс-футболист «Шахтера» Тайсон.

Источник — Lance

(33 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 08.12.2021 14:33
    +2
    Face Control, 08.12.2021 14:30
    Как великий Шахтёр решит, так и будет.
    Нихрена он сейчас не великий с такими результатами в еврокубках
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 08.12.2021 14:38
    +1
    Марлоса будет не хватать... какие шикарные пасы вчера раздавал
    Ссылка
    Умник
    Умник, 08.12.2021 15:33
    0
    Очень серьезная потеря для клуба.
    Так тащить мяч и прикрывать его корпусом в Шахтере никто не может.
    Очень крутой человек.
    Всегда отношусь с уважением.
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    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 08.12.2021 14:25
    0
    Не розумію чого чекає металіст, ідеальне підстлення, ще й з українським паспортом
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    Krasvchik
    Krasvchik, 08.12.2021 14:21
    0
    Он все еще лучший в этой команде....
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 08.12.2021 15:40
    -1
    один из лучших легионеров в Украине!
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    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 08.12.2021 15:06
    -2
    Forward_dd, 08.12.2021 14:54
    та вы шо, он же пешком ходит по полю...
    Доживёшь до его годов - стоя срать будешь
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    Face Control
    Face Control, 08.12.2021 14:34
    -2
    Andrey_1992, 08.12.2021 14:33
    Нихрена он сейчас не великий с такими результатами в еврокубках
    Всегда был великим, есть и будет.
    Ссылка
    Forward_dd
    online
    Forward_dd, 08.12.2021 14:54
    -3
    та вы шо, он же пешком ходит по полю...
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 08.12.2021 14:30
    -4
    Как великий Шахтёр решит, так и будет.
    Ссылка
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