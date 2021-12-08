У Марлоса есть шесть вариантов для продолжения карьеры

33-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Марлос покинет донецкий клуб в конце года, когда у него истечет контракт с «горняками».
Согласно последней информации, у опытного хавбека есть шесть вариантов для продолжения карьеры, четыре из которых – из Бразилии. В частности, в услугах Марлоса заинтересованы «Атлетико Минейро», «Атлетико Паранаэнсе», «Сан-Паулу» и «Коритиба».
Также, по данным источника, виды на Марлоса имеют два представителя турецкой Суперлиги – «Фенербахче» и «Бешикташ».
Накануне сообщалось, что пригласить Марлоса может «Интернасьонал», цвета которого ныне защищает другой экс-футболист «Шахтера» Тайсон.
Источник — Lance
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Так тащить мяч и прикрывать его корпусом в Шахтере никто не может.
Очень крутой человек.
Всегда отношусь с уважением.
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