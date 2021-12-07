Снова с Тайсоном? Известен клуб, где может продолжить карьеру Марлос

На 33-летнего хавбека претендует «Интернасьонал»

  • 07.12.2021 16:16
  • 1129 просмотров
  • 1 комментарий
Снова с Тайсоном? Известен клуб, где может продолжить карьеру Марлос
© ФК Шахтер. Марлос

В услугах 33-летнего атакующего полузащитника «Шахтера» Марлоса, который покинет украинский клуб в конце года в связи с завершением срока действия контракта, заинтересован бразильский «Интернасьонал».

Отмечается, что Марлоса уже уведомили в том, что его контракт с «Шахтером» продлен не будет, и этой ситуацией намерены воспользоваться в «Интернасьонале».

В случае трансфера в «Интернасьонал» Марлос вновь может сыграть в одной команде с Тайсоном. Напомним, вместе они играли с января 2012 по январь 2013 годов за «Металлист», а также с июля 2014 по апрель 2021 годов за «Шахтер». Именно весной нынешнего года Тайсон свободным агентом ушел в «Интернасьонал».

Также сегодня стало известно, что в конце года «Шахтер» покинет другой ветеран команды – форвард Жуниор Мораес, контракт с которым также не будет продлен.

Источник — UOL Esporte

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    vgbasov
    vgbasov, 07.12.2021 16:48
    0
    Мораеса и Марлоса я бы взял в Металлист.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности