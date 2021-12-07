Снова с Тайсоном? Известен клуб, где может продолжить карьеру Марлос

В услугах 33-летнего атакующего полузащитника «Шахтера» Марлоса, который покинет украинский клуб в конце года в связи с завершением срока действия контракта, заинтересован бразильский «Интернасьонал».

Отмечается, что Марлоса уже уведомили в том, что его контракт с «Шахтером» продлен не будет, и этой ситуацией намерены воспользоваться в «Интернасьонале».

В случае трансфера в «Интернасьонал» Марлос вновь может сыграть в одной команде с Тайсоном. Напомним, вместе они играли с января 2012 по январь 2013 годов за «Металлист», а также с июля 2014 по апрель 2021 годов за «Шахтер». Именно весной нынешнего года Тайсон свободным агентом ушел в «Интернасьонал».

Также сегодня стало известно, что в конце года «Шахтер» покинет другой ветеран команды – форвард Жуниор Мораес, контракт с которым также не будет продлен.