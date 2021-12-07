Источник: Марлос покинет Шахтер до Нового года

Полузащитник «Шахтера» Марлос принял решение отказаться от нового контракта с «горняками» и вернется в Бразилию по завершению своего контракта, который истекает 31-го декабря 2021-го года.



Отметим, что в Украине 33-летний Марлос выступает с 2012-го года, начинал в харьковскому «Металлисте». Проведя несколько лет в стане «желто-синих», он перешел в «Шахтер», за который выступает с 2014-го года.



В текущем сезоне сыграл 25 матчей, забил 3 гола и отдал шесть результативных передач.



Во времена выступлений в УПЛ бразилец принял украинское гражданство, сыграл 26 матчей в составе сборной Украины, забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» предложил Марлосу продолжить контракт.