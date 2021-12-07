Источник: Марлос покинет Шахтер до Нового года

Полузащитник донецкого клуба вернется в Бразилию после завершения контракта

  • 07.12.2021 11:06
  • 3222 просмотра
  • 3 комментария
Источник: Марлос покинет Шахтер до Нового года
© ФК Шахтер. Марлос

Полузащитник «Шахтера» Марлос принял решение отказаться от нового контракта с «горняками» и вернется в Бразилию по завершению своего контракта, который истекает 31-го декабря 2021-го года. 
 
Отметим, что в Украине 33-летний Марлос выступает с 2012-го года, начинал в харьковскому «Металлисте». Проведя несколько лет в стане «желто-синих», он перешел в «Шахтер», за который выступает с 2014-го года.
 
В текущем сезоне сыграл 25 матчей, забил 3 гола и отдал шесть результативных передач.
 
Во времена выступлений в УПЛ бразилец принял украинское гражданство, сыграл 26 матчей в составе сборной Украины, забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» предложил Марлосу продолжить контракт

Источник — Footboom

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 07.12.2021 11:45
    +5
    Можна побажати тільки всього найкращого! звичайно, хотілось би його ще побачити на полі, можливо у складі Металіста, але це його вибір і яким би він не був, буде правильним
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    Hedgehog.Serge
    online
    Hedgehog.Serge, 07.12.2021 12:12
    0
    Источник - или "цыганык сплетни ltd",
    или "телеграмм-канальчик "хайп ооо"")))
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    Kovall
    Kovall, 07.12.2021 12:06
    0
    Піде пішки)
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