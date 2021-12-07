Источник: Жуниор Мораес покинет Шахтер после матча с Александрией

Донецкий клуб принял решение не продлевать контракт с футболистом

  • 07.12.2021 13:35
  • 7100 просмотров
  • 17 комментариев
Источник: Жуниор Мораес покинет Шахтер после матча с Александрией
© Instagram. Жуниор Мораес

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес близок к завершению своих выступлений в донецком клубе.
 
У украинского бразильца заканчивается контракт, который «Шахтер», по информации источника, решил не продлевать, учитывая высокие требования по зарплате и тот факт, что в весенней части сезона горняки уже не будут играть в еврокубках.
 
Отметим, что последние полгода Мораес не играл из-за травмы. Однако сейчас уже восстановился и с большой долей вероятности Роберто Де Дзерби предоставит ему определенное игровое время и в матче с «Шерифом», и в игре с «Александрией», которая состоится 11 декабря.
 
Ранее сообщалось, что Марлос покинет «Шахтер» до Нового года.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(45 голосов)

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Комментарии
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    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 07.12.2021 14:35
    +5
    Dreifus, 07.12.2021 14:05
    Да. Проглотят, как проглотили Мистера.
    Так проглотили что кроты пуканы свои разрывают, что динамо стало сильнее
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 07.12.2021 13:48
    +5
    Минай его уже заждался.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 07.12.2021 14:37
    +4
    Face Control, 07.12.2021 13:46
    Как великий Шахтёр решит, так и будет.
    В чем велик шахтер ?
    Пусть с шерифом хоть в ничью сыграют
    Великие
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 07.12.2021 13:55
    +4
    Глупо было бы отпускать Мораеша имея травмированного Траоре, но может будут покупать кого на замену или обойдутся Сиканом и Фернандо
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 07.12.2021 15:15
    +1
    Источник конечно ещё тот!
    Как Мораес может сыграть с Александрией, если его не заявили в УПЛ?
    Ссылка
    alegofich
    alegofich, 07.12.2021 15:24
    0
    Artyom_I, 07.12.2021 15:15
    Источник конечно ещё тот!
    Как Мораес может сыграть с Александрией, если его не заявили в УПЛ?
    https://upl.ua/ua/clubs/view/28
    Заявка на сайті УПЛ
    Ссылка
    alegofich
    alegofich, 07.12.2021 15:23
    0
    Artyom_I, 07.12.2021 15:17
    https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/july/21_news/21_2021_22-squad-list/
    ФК «Шахтер» подал официальную заявку для участия в матчах внутренних соревнований сезона-2021/22
    В списке 30 футболистов.
    Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин
    Защитники: 2. Додо, 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28. Маркиньос Сиприано, 31. Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь
    Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 21. Алан Патрик, 25. Георгий Судаков, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка
    Нападающие: 9. Дентиньо, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо
    Це на першу половину сезону... Новина 21 липня
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 07.12.2021 15:17 (изменен)
    0
    https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/july/21_news/21_2021_22-squad-list/
    ФК «Шахтер» подал официальную заявку для участия в матчах внутренних соревнований сезона-2021/22
    В списке 30 футболистов.
    Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин
    Защитники: 2. Додо, 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28. Маркиньос Сиприано, 31. Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь
    Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 21. Алан Патрик, 25. Георгий Судаков, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка
    Нападающие: 9. Дентиньо, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 07.12.2021 14:52
    -2
    xxxxxxxxxxxxххх, 07.12.2021 14:06
    Мда...хотя, у руля команды молодой тренер. Наверное самый молодой в истории клуба. Он делает ставку на перспективу и все что не может расти, что не может прогрессировать не нужно. Тем более с высокими запросами по зарплате.
    В Европе больше не играем в этом сезоне, а в Украине можем обойтись и другими игроками, а к следующему евросещрну Мораеш уж точно лучше играть не станет. И к тому времени либо Траоре вернётся, либо купится новый форвард, либо вырастут Сикан и Фернандо...
    Так что решение по моему правильное.
    на полгодика можно было бы продлить, лишним уж точно не был бы... в сикана ДД не верит
    Ссылка
    Juzik
    online
    Juzik, 07.12.2021 13:39
    -2
    Скатертью дорога...!!!
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    xxxxxxxxxxxxххх, 07.12.2021 14:06
    -3
    Мда...хотя, у руля команды молодой тренер. Наверное самый молодой в истории клуба. Он делает ставку на перспективу и все что не может расти, что не может прогрессировать не нужно. Тем более с высокими запросами по зарплате.
    В Европе больше не играем в этом сезоне, а в Украине можем обойтись и другими игроками, а к следующему евросещрну Мораеш уж точно лучше играть не станет. И к тому времени либо Траоре вернётся, либо купится новый форвард, либо вырастут Сикан и Фернандо...
    Так что решение по моему правильное.
    Ссылка
    Dreifus
    Dreifus, 07.12.2021 14:04
    -3
    NachoBarbero, 07.12.2021 13:55
    Глупо было бы отпускать Мораеша имея травмированного Траоре, но может будут покупать кого на замену или обойдутся Сиканом и Фернандо
    Сикана, Фернандо и Педриньо на УПЛ хватит.
    А к лету Траоре восстановится.
    В чем смысл держать Мораеса? С лимитом сейчас у Шахтера проблем нет (слава великим Мудрику и Судакову ), Фернандо и Сикану время давать надо (без игры расти не будут), сложных матчей кроме с ДК не предвидится. При этом Мораесу еще надо въезжать в новое построение игры и как он в него въедет - не понятно. А там ДеДзерби еще откатики с нового нападающего захочет получить.
    В общем, если при всем при этом там еще и запросы запредельные - то смысла действительно нет.
    Ссылка
    MaD_крот
    online
    MaD_крот, 07.12.2021 14:10
    -5
    Dreifus, 07.12.2021 14:04
    Сикана, Фернандо и Педриньо на УПЛ хватит.
    А к лету Траоре восстановится.
    В чем смысл держать Мораеса? С лимитом сейчас у Шахтера проблем нет (слава великим Мудрику и Судакову ), Фернандо и Сикану время давать надо (без игры расти не будут), сложных матчей кроме с ДК не предвидится. При этом Мораесу еще надо въезжать в новое построение игры и как он в него въедет - не понятно. А там ДеДзерби еще откатики с нового нападающего захочет получить.
    В общем, если при всем при этом там еще и запросы запредельные - то смысла действительно нет.
    Ещё все забыли все про кайоде в аренде сидит в сиваспоре забивает там по немного ,может и его заберут до лета
    Ссылка
    MaD_крот
    online
    MaD_крот, 07.12.2021 14:02
    -5
    До лета хотябы на пол год можно было и продлить мог помочь весной в чемпионате он при дзерби ещё не играл ,он его и видел в деле может быть и подошёл дзерби ,, ну может и зимой кого то собираются подписать ,ну или сиканом и Фернандо будут до лета доигрывать ,,ну а там как будет так будет
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    DICTATOR_UA , 07.12.2021 13:59
    -11
    Назад в Динамо?
    Ссылка
    Dreifus
    Dreifus, 07.12.2021 14:05
    -12
    DICTATOR_UA , 07.12.2021 13:59
    Назад в Динамо?
    Да. Проглотят, как проглотили Мистера.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.12.2021 13:46
    -16
    Как великий Шахтёр решит, так и будет.
    Ссылка
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