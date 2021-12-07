Источник: Жуниор Мораес покинет Шахтер после матча с Александрией

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес близок к завершению своих выступлений в донецком клубе.



У украинского бразильца заканчивается контракт, который «Шахтер», по информации источника, решил не продлевать, учитывая высокие требования по зарплате и тот факт, что в весенней части сезона горняки уже не будут играть в еврокубках.



Отметим, что последние полгода Мораес не играл из-за травмы. Однако сейчас уже восстановился и с большой долей вероятности Роберто Де Дзерби предоставит ему определенное игровое время и в матче с «Шерифом», и в игре с «Александрией», которая состоится 11 декабря.



Ранее сообщалось, что Марлос покинет «Шахтер» до Нового года.