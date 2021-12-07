Источник: Жуниор Мораес покинет Шахтер после матча с Александрией

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес близок к завершению своих выступлений в донецком клубе.
У украинского бразильца заканчивается контракт, который «Шахтер», по информации источника, решил не продлевать, учитывая высокие требования по зарплате и тот факт, что в весенней части сезона горняки уже не будут играть в еврокубках.
Отметим, что последние полгода Мораес не играл из-за травмы. Однако сейчас уже восстановился и с большой долей вероятности Роберто Де Дзерби предоставит ему определенное игровое время и в матче с «Шерифом», и в игре с «Александрией», которая состоится 11 декабря.
Ранее сообщалось, что Марлос покинет «Шахтер» до Нового года.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Пусть с шерифом хоть в ничью сыграют
Великие
Как Мораес может сыграть с Александрией, если его не заявили в УПЛ?
Как Мораес может сыграть с Александрией, если его не заявили в УПЛ?
Заявка на сайті УПЛ
ФК «Шахтер» подал официальную заявку для участия в матчах внутренних соревнований сезона-2021/22
В списке 30 футболистов.
Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин
Защитники: 2. Додо, 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28. Маркиньос Сиприано, 31. Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь
Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 21. Алан Патрик, 25. Георгий Судаков, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка
Нападающие: 9. Дентиньо, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо
ФК «Шахтер» подал официальную заявку для участия в матчах внутренних соревнований сезона-2021/22
В списке 30 футболистов.
Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин
Защитники: 2. Додо, 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28. Маркиньос Сиприано, 31. Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь
Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 21. Алан Патрик, 25. Георгий Судаков, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка
Нападающие: 9. Дентиньо, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо
В Европе больше не играем в этом сезоне, а в Украине можем обойтись и другими игроками, а к следующему евросещрну Мораеш уж точно лучше играть не станет. И к тому времени либо Траоре вернётся, либо купится новый форвард, либо вырастут Сикан и Фернандо...
Так что решение по моему правильное.
В Европе больше не играем в этом сезоне, а в Украине можем обойтись и другими игроками, а к следующему евросещрну Мораеш уж точно лучше играть не станет. И к тому времени либо Траоре вернётся, либо купится новый форвард, либо вырастут Сикан и Фернандо...
Так что решение по моему правильное.
А к лету Траоре восстановится.
В чем смысл держать Мораеса? С лимитом сейчас у Шахтера проблем нет (слава великим Мудрику и Судакову ), Фернандо и Сикану время давать надо (без игры расти не будут), сложных матчей кроме с ДК не предвидится. При этом Мораесу еще надо въезжать в новое построение игры и как он в него въедет - не понятно. А там ДеДзерби еще откатики с нового нападающего захочет получить.
В общем, если при всем при этом там еще и запросы запредельные - то смысла действительно нет.
А к лету Траоре восстановится.
В чем смысл держать Мораеса? С лимитом сейчас у Шахтера проблем нет (слава великим Мудрику и Судакову ), Фернандо и Сикану время давать надо (без игры расти не будут), сложных матчей кроме с ДК не предвидится. При этом Мораесу еще надо въезжать в новое построение игры и как он в него въедет - не понятно. А там ДеДзерби еще откатики с нового нападающего захочет получить.
В общем, если при всем при этом там еще и запросы запредельные - то смысла действительно нет.
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