Марлос: предпоследний из могикан

Матч «Шахтера» в рамках УПЛ – против «Александрии», - последний в нынешнем году, должен был стать фактическими проводами Марлоса. Изначально руководители донецкого клуба и команды планировали, что 33-летний полузащитник сыграет против команды Юрия Гуры. И, к тому же, предполагалось, что именно натурализованный бразилец должен был вывести своих партнеров на матч с капитанской повязкой, о чем мы сообщали ранее. Но в последний момент ситуация поменялась.

Решение Марлоса покинуть «Шахтер» стало фактом не вчера. И не позавчера. А многим раньше. По нашей информации, еще осенью седовласый футболист известил Де Дзерби и Палкина о том, что не будет продлевать контракт (напомню, что его соглашение с «оранжево-черными» истекает 31 декабря сего года). «Шахтер» не стал ставить палки в колеса своему стареющему лидеру. Хотя, по информации одного из наших источников в клубе, предлагал продлить соглашение. Но всего лишь на полгода – до конца нынешнего сезона. Марлоса якобы такой расклад не устроил. А «Шахтер» не стал давить. На этом и сошлись.

Именно осенью Марлос стал зондировать почву на предмет возвращения на историческую Родину. По нашей информации, он уже заключил предварительный контракт с одним из бразильских клубов. Именно этим объясняется факт его неучастия в игре против «Александрии»: чтобы не получить травму накануне перехода в новый клуб. Какой именно – пока что его название тщательно скрывают. Хотя чаще всего в качестве нового рабочего места Марлоса фигурирует «Атлетико Паранаэнсе».

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С точки зрения здравого смысла, да и просто по-человечески Марлоса и «Шахтер» понять нужно: человек семь лет верой и правдой (очень уместный штамп в данном случае) служил «горнякам», поэтому заслужил уйти на своих условиях. Хотя, честно говоря, хотелось бы устроить ему официальные проводы: капитанская повязка, аплодисменты и одноклубников, и соперников, круг почета, скупые мужские слезы. Ну, или нечто подобное. Мне кажется, именно так было бы более правильно. Потому что, без преувеличения, уходит – да чего уж там – уже ушла эпоха. Ведь именно Марлос – один из немногих, точнее, избранных – олицетворяющий «Шахтер» последних лет. Он стал одним из символом донецкой команды, которая по известным причинам играла не в Донецке. Потеряв дом, «Шахтер» не потерял стиль. И одним из тех, кто удержал команду на плаву стиля, и был Марлос.



ФК Шахтер

Вторым таким монстром, точнее, первым, был Тайсон. Еще один бразилец, делающий разницу. Увы, тот тоже ушел без надлежащих проводов и фанфар. Ушел некрасиво. Марлос уходит иначе: тихо, по-семейному. Однако все равно не покидает ощущение некой недосказанности. В его славной украинской истории нужно было – как для всех нас, так наверняка и для него – поставить даже не жирную точку, а жирный восклицательный знак. Он на него заслужил. Как и все мы, лицезревшие магию этого мастера.

Однако получилось так, как получилось. Решение Марлоса и «Шахтера» нужно уважать, каким бы оно не оказалось. Получается, что последний матч за «горняков» натурализованный бразилец сыграл в последнем туре Лиги чемпионов – против «Шерифа». По всей видимости, он тогда уже знал, что та игра для него – финишная. Поэтому он так бурно реагировал, когда Мудрик не отдал ему мяч в выгоднейшей ситуации: Марлос хотел уйти на высокой ноте. То есть, с забитым мячом. Но пришлось уходить после досадной и неуклюжей ничьей.

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Однозначно, и «Шахтер», и украинские болельщики должны поблагодарить Марлоса. В нашей стране он провел десять лет, был игроком нашей национальной сборной. Фактически, его лучшие годы прошли у нас. И в эти лучшие годы он был действительно хорош. Он был одним из лучших футболистов УПЛ последнего десятилетия.

И найти ему равноценную замену «Шахтеру» будет непросто. Да, это естественный процесс, когда уходят возрастные игроки, а им на смену приходят честолюбивые дублеры. Но как-то слишком долго взрослеют, «матереют» эти самые «честолюбивые». Может, «попрут» после ухода Марлоса?



ФК Шахтер

А после этого ухода «Шахтер» реально станет другим. Не лучше и не хуже – а именно другим. Как было сказано выше, Марлос с Тайсоном не только делали разницу, но и олицетворяли команду «горняков». Эти двое были своеобразным знаком качества «Шахтера», фирменным почерком. Кроме того, эта пара позволяла Мирче Луческу, давно ушедшему восвояси из клуба, утверждать, что «Шахтер» все еще остается «его» командой.

Возможно, в том утверждении румынского Мистера были крупицы истины. Но теперь их уже не будет. Остается последний из донецких бразильских «могикан» – Исмаили, но, при всем уважении к нему, его роль и статус, особенно после тяжелой травмы, все же не дотягивает до уровня нашей «сладкой парочки».

Теперь «Шахтер» точно будет командой Де Дзерби. Поговаривают, что итальянец на первых порах пребывания в Украине хотел вывести Марлоса из состава – дескать, команде нужна новая кровь. Но, столкнувшись воочию с этим игроком, увидев его в деле, понял, что есть еще порох в пороховницах. Скорее всего, с точки зрения скорости Марлос уже не мог дать «Шахтеру» то, что давал раньше. Но вот опыт, мастерство и видение поля – этого ведь не пропьешь. Зачем далеко ходить – в нынешнюю Лигу чемпионов, которой «горняки» уже помахали ручкой, команду втащил именно Марлос.

Дальше ее будут тащить другие. Может, наконец-то раскроется во всех красках Тете. Посмотрим. Будет наверняка интересно. Но с уходом Марлоса «Шахтер», да и наш футбол, потерял личность. Яркую и нестандартную.

Пройдет немало времени, пока мы «взрастим» кого-то подобного.