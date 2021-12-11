18-й тур
Александрия
1 : 2
Шахтер Донецк
11.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Камбэк Мораеса. Шахтер на выезде вырвал победу у Александрии

Гол Мораеса помог донецкому клубу обыграть «Александрию»

  • 11.12.2021 15:55
  • 7381 просмотр
  • 150 комментариев
Камбэк Мораеса. Шахтер на выезде вырвал победу у Александрии
© ФК Шахтер Донецк

Одна из главных интриг этого матча исчезла еще до его начала. Все ожидали прощального матча Марлоса в футболке донецкого «Шахтера», так как бразильский украинец не продлил далее свой контракт с клубом и намерен возвратился в Южную Америку. Но Марлос на игру не приехал и команда была вынуждена провести заключительный официальный матч года без своего опытного игрока.

Зато по-прежнему особый интерес привлекал вопрос: смогут ли горняки взять реванш у соперника за пока что единственное поражение в нынешнем чемпионате страны? А то, что сил и средств для реализации такого задания у «Шахтера» хватает и без Марлоса, было очевидно.

Как и предполагалось, «горняки» уже со стартовых минут завладели территориальным преимуществом на поле. В начале матча Олега Билыка ««проверили» Тете и Михаил Мудрик, однако удары обоих игроков получились несильными и для голкипера «Александрии» особой угрозы не представляли. Как и два угловых кряду, которые гости подали на девятой минуте. «Шахтер» продолжал контролировать мяч, но не более того.

Несмотря на отсутствие в составе своего капитана Каспарса Дубры, без которого сложно представить защиту «Александрии» в нынешнем сезоне, хозяева достаточно грамотно оборонялись. При этом подопечные Юрия Гуры не забывали и про контратаки, и в одной из них были близки к тому, чтобы открыть счет. На 32-й минуте  Андрей Цуриков мощно пробил из-за пределов штрафной, Анатолий Трубин отбил мяч перед собой, но подхвативший «снаряд» Иван Калюжный замешкался и его удар заблокировали.

В концовке первого тайма один на один с Билыком по левому флангу выходил Фернандо, момент перспективный, однако кипер александрийцев все «прочитал» - выбежал за пределы штрафной и в подкате выбил мяч в аут. В итоге до перерыва команды стартовые нули на табло не изменили.

На старте второй половины встречи соперники имели обоюдные возможности забить после стандартов. Сначала Майкон прямым ударом со штрафного запустил мяч над перекладиной, а на 53-й минуте после навеса со штрафного от Сергея Рыбалки не вышел удар с близкого расстояния у Владислава Бабогло. Уже в следующем эпизоде Рыбалка получил травму в  столкновении с Мудриком, покинул поле на носилках и был заменен на Юрия Копыну.

Вскоре «Александрия» забила гол, когда на 60-й минуте после навеса со штрафного мяч в сетку отправил Александр Мельник, однако перед этим его коснулся Копына, который находился в офсайде, и взятие ворот не состоялось.

А вот спустя еще три минуты хозяева все сделали по правилам и, разогнав быструю атаку, открыли счет. Отличился вышедший на замену вначале второго тайма Олег Кожушко, который в падении замкнул фланговый навес от Максима Третьякова.

Де Дзерби в ответ выпустил на поле Соломона и Маркоса Антонио, которые заметно добавили остроты атакам гостей. На 70-й минуте именно Соломон эффектным обводящим ударом с линии штрафной восстановил паритет.

Еще одну знаковую замену наставник «Шахтера» провел на 75-й минуте, когда вместо Фернандо на поле вышел Жуниор Мораес. Тридцатичетырехлетний экс-бразилец, а ныне форвард сборной Украины, почти девять месяцев был вне игры из-за травмы. Возвращение получилось лучше не придумаешь! Всего через две минуты своего пребывания на поле Мораес  забил гол, который в итоге оказался победным! После ошибки Цурикова, не сумевшего выбить мяч в собственной штрафной, Жуниор в касание результативно пробил мимо Билыка.

В концовке матча попытки «Александрии» организовать финальный штурм успеха не принесли. 2:1 - волевая победа «Шахтера» имени «джокеров» Роберто Де Дзерби.

Українська Прем'єр-ліга. 18 тур.

«Олександрія» – «Шахтар» – 1:2

 Кожушко (63) – Соломон (70), Мораєс (77)

 Одарюк (25), Мірошніченко (28), Бабогло (48), Рибалка (55), Білик (71), Калюжний (90+5) – Ісмаїлі (52), Фернандо (71), Педріньо (88)

«Олександрія»: Білик, Мельник, Бабогло, Цуріков, Мірошніченко, Дришлюк (Устименко, 88), Рибалка (Копина, 57), Третьяков, Калюжний, Одарюк (Кожушко, 46), Спінеллі

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон (Маркос Антоніо, 66), Мудрик (Бондаренко, 88), Тете (Соломон, 66), Педріньо (Конопля, 88), Фернандо (Мораєс, 75)

Арбітр: Олександр Шандор (Львів)

Стадіон: КСК «Ніка» (Олександрія)

ОЛЕКСАНДРІЯ – ШАХТАР. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

События матча
77' ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
70' ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
63' ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Александрия).

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(41 голос)

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Комментарии
Сначала:
    korrektno
    online
    korrektno, 11.12.2021 16:02
    +9
    Кайфую від гри Олександрії, спостерігаючи, як Гура організовує команду, використовуючи потенціал гравців у командних діях. Для прикладу, Цуріков в Д-1 і тепер - зовсім інші гравці. Думаю, що основою організації служить відмінний фізичний стан гравців, який дозволяє витримувати і темп і дає можливість оцінювати ситуацію та розумно рухатись відкриваючись. Вважаю Мирошниченко кращим правим захисником, вінгером для ЗУ. Респект тренеру і повага команді. Так тримати! Рахунок міг бути іншим.
    Ссылка
    Persian
    Persian, 11.12.2021 16:02
    +8
    Практически равная игра, двух равных соперников. Шахтеру чуть больше сегодня повезло.
    Может в межсезонье Де Дзерби поймет что пора ему менять профессию
    Ссылка
    Николай Власов
    Николай Власов, 11.12.2021 16:09
    +4
    Kak Tak, 11.12.2021 16:08
    Шахтёр на 1 месте .Как так ?
    У ШАХТЁРА БОЛЬШЕ ЗАБИТЫХ ЧЕМ У ДИНАМО
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    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 11.12.2021 16:06
    +4
    Serg Wojcev, 11.12.2021 16:05
    все видели как кротов за уши тачат купленные судьи и так в всегда павелко должен сидеть в тюрьме а с ним еще десяток
    аааааааа)) Что на этот раз сделал судья не так?
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 11.12.2021 16:01
    +4
    Мораес молодец, отличное возвращение
    Ссылка
    Vlato0709
    online
    Vlato0709, 11.12.2021 16:31
    +3
    M@D_крот, 11.12.2021 16:11
    Фаня к..о.тях ,на аватарке твой парень который тебя в подвале наяривает каждый день
    Фаня котях надо писать через черточку. Вот так: Фаня-КОТЯХ. Так звучит более солидно.
    Ссылка
    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 11.12.2021 17:16
    +2
    Sergey.Kharkiv, 11.12.2021 17:11
    Странно что они тебя ещё Щпротом Фендерьом Фанни не назвали ,Они такие могут
    По делу пишешь
    да пусть называют ! я прям вознесусь от сравнения со столь "великими мыслителями " так тонко разбирающимися в футболе !
    Ссылка
    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 11.12.2021 17:08
    +2
    Sergey.Kharkiv, 11.12.2021 17:03
    шото плохое они здесь пишут срач каждый день
    ну как бы ЗП то нужно отрабатывать ! что работодатель требует то и пишут !
    Ссылка
    M@D_крот
    online
    M@D_крот, 11.12.2021 16:54
    +2
    Sergey.Kharkiv, 11.12.2021 16:53
    Ладно ,удачи всем
    ФендеР /Jv несенюк в подвал позвал тебя пайку заработанную есть
    Ссылка
    FOKUSNIK
    online
    FOKUSNIK, 11.12.2021 16:35
    +2
    SportsMan, 11.12.2021 16:33
    А вы слышали, как во вторник на Олимпийском (!!!) все трибуны скандировали "Шериф! Шериф!" Кроты, как так?
    Интересно, это болельщики Шерифа приехали, или в Киеве так любят кротов?
    Лучше бы в Киеве Динамо любили.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 11.12.2021 16:30 (изменен)
    +2
    Олег Прок, 11.12.2021 16:24
    Болельщики Динамо Киев, перед групповой стадией не орали, как днонецкие, что будут бороться за плей-офф ЛЧ. Некоторые днонецкие тут даже про финал заикались. А по факту - команда уровня Александрии
    А кто орал то? Проход командой квалификацию против монако уже достижение. Которых нет в дк на евроарене уже много сезонов. Ференсварош, Гент(в прошлой квале) далеко даже до середняков.
    Шахтер несколько сезонов до этого, до последнего тура боролся и имел шансы на плей-офф, но всегда не хватало. Сейчас провалили группу, но на это есть несколько причин, новый тренер, травма основного форварда, неудачный старт на выезде против шерифа, и еще ряд причин. Уверен все получиться, не все сразу.
    Ссылка
    Sergey.Kharkiv
    online
    Sergey.Kharkiv, 11.12.2021 16:19
    +2
    Kak Tak, 11.12.2021 16:15
    Как так ?Докажи.
    Исчезни
    Ссылка
    Persian
    Persian, 11.12.2021 16:19
    +2
    Мораес⚒хорошО, 11.12.2021 16:10
    И Мораес пригодился и с заменой Де Дзерби в этот раз угадал.
    И хорошо что рано сыграли. А то бы совы и просто парни квакали до ночи.
    Де Дзерби-хорошо еще создай аккаунт
    Ссылка
    katun2
    online
    katun2, 11.12.2021 16:19
    +2
    Persian, 11.12.2021 16:17
    Что за никнейм Мораес-хорошо. Ты что пол года создавал свой аккаунт и сегодня твой день?
    Беспаливный ботоаккаунт
    Да он гоняет на него )))
    Ссылка
    SportsMan
    SportsMan, 11.12.2021 16:18
    +2
    Kak Tak, 11.12.2021 16:13
    Как так ?Докажи.
    Достижения в помощь.
    Ссылка
    katun2
    online
    katun2, 11.12.2021 16:18
    +2
    Kak Tak, 11.12.2021 16:16
    У тебя нет доказательств?Как так ?
    Идиот?
    Ссылка
    Persian
    Persian, 11.12.2021 16:17
    +2
    Мораес⚒хорошО, 11.12.2021 16:08
    Посмотрим как завтра Динаму будут тянуть на 3:0
    Иначе Луческу не уснёт до весны.
    Что за никнейм Мораес-хорошо. Ты что пол года создавал свой аккаунт и сегодня твой день?
    Беспаливный ботоаккаунт
    Ссылка
    FOKUSNIK
    online
    FOKUSNIK, 11.12.2021 16:04
    +2
    просто парень, 11.12.2021 16:02
    Это ли не доказательство, что судейка как всегда ,землероек тянет
    Где конкретно? Или лишь бы пернуть?
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 11.12.2021 16:03
    +2
    Повернення Великого форварда!!! Тепер в нападі Шахти буде веселіше. Це не фернанди там в нападі і педрінья!!!! Бравісімо король!!!
    Ссылка
    FOKUSNIK
    online
    FOKUSNIK, 11.12.2021 15:58
    +2
    просто парень, 11.12.2021 15:57
    И опять тянут этот, 50 млн пузырь
    Кто на этот раз? Судьи, игроки Александрии или погода?
    Ссылка
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