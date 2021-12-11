Камбэк Мораеса. Шахтер на выезде вырвал победу у Александрии

Одна из главных интриг этого матча исчезла еще до его начала. Все ожидали прощального матча Марлоса в футболке донецкого «Шахтера», так как бразильский украинец не продлил далее свой контракт с клубом и намерен возвратился в Южную Америку. Но Марлос на игру не приехал и команда была вынуждена провести заключительный официальный матч года без своего опытного игрока.

Зато по-прежнему особый интерес привлекал вопрос: смогут ли горняки взять реванш у соперника за пока что единственное поражение в нынешнем чемпионате страны? А то, что сил и средств для реализации такого задания у «Шахтера» хватает и без Марлоса, было очевидно.

Как и предполагалось, «горняки» уже со стартовых минут завладели территориальным преимуществом на поле. В начале матча Олега Билыка ««проверили» Тете и Михаил Мудрик, однако удары обоих игроков получились несильными и для голкипера «Александрии» особой угрозы не представляли. Как и два угловых кряду, которые гости подали на девятой минуте. «Шахтер» продолжал контролировать мяч, но не более того.

Несмотря на отсутствие в составе своего капитана Каспарса Дубры, без которого сложно представить защиту «Александрии» в нынешнем сезоне, хозяева достаточно грамотно оборонялись. При этом подопечные Юрия Гуры не забывали и про контратаки, и в одной из них были близки к тому, чтобы открыть счет. На 32-й минуте Андрей Цуриков мощно пробил из-за пределов штрафной, Анатолий Трубин отбил мяч перед собой, но подхвативший «снаряд» Иван Калюжный замешкался и его удар заблокировали.

В концовке первого тайма один на один с Билыком по левому флангу выходил Фернандо, момент перспективный, однако кипер александрийцев все «прочитал» - выбежал за пределы штрафной и в подкате выбил мяч в аут. В итоге до перерыва команды стартовые нули на табло не изменили.

На старте второй половины встречи соперники имели обоюдные возможности забить после стандартов. Сначала Майкон прямым ударом со штрафного запустил мяч над перекладиной, а на 53-й минуте после навеса со штрафного от Сергея Рыбалки не вышел удар с близкого расстояния у Владислава Бабогло. Уже в следующем эпизоде Рыбалка получил травму в столкновении с Мудриком, покинул поле на носилках и был заменен на Юрия Копыну.

Вскоре «Александрия» забила гол, когда на 60-й минуте после навеса со штрафного мяч в сетку отправил Александр Мельник, однако перед этим его коснулся Копына, который находился в офсайде, и взятие ворот не состоялось.

А вот спустя еще три минуты хозяева все сделали по правилам и, разогнав быструю атаку, открыли счет. Отличился вышедший на замену вначале второго тайма Олег Кожушко, который в падении замкнул фланговый навес от Максима Третьякова.

Де Дзерби в ответ выпустил на поле Соломона и Маркоса Антонио, которые заметно добавили остроты атакам гостей. На 70-й минуте именно Соломон эффектным обводящим ударом с линии штрафной восстановил паритет.

Еще одну знаковую замену наставник «Шахтера» провел на 75-й минуте, когда вместо Фернандо на поле вышел Жуниор Мораес. Тридцатичетырехлетний экс-бразилец, а ныне форвард сборной Украины, почти девять месяцев был вне игры из-за травмы. Возвращение получилось лучше не придумаешь! Всего через две минуты своего пребывания на поле Мораес забил гол, который в итоге оказался победным! После ошибки Цурикова, не сумевшего выбить мяч в собственной штрафной, Жуниор в касание результативно пробил мимо Билыка.

В концовке матча попытки «Александрии» организовать финальный штурм успеха не принесли. 2:1 - волевая победа «Шахтера» имени «джокеров» Роберто Де Дзерби.

Українська Прем'єр-ліга. 18 тур.

«Олександрія» – «Шахтар» – 1:2

Кожушко (63) – Соломон (70), Мораєс (77)

Одарюк (25), Мірошніченко (28), Бабогло (48), Рибалка (55), Білик (71), Калюжний (90+5) – Ісмаїлі (52), Фернандо (71), Педріньо (88)

«Олександрія»: Білик, Мельник, Бабогло, Цуріков, Мірошніченко, Дришлюк (Устименко, 88), Рибалка (Копина, 57), Третьяков, Калюжний, Одарюк (Кожушко, 46), Спінеллі

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон (Маркос Антоніо, 66), Мудрик (Бондаренко, 88), Тете (Соломон, 66), Педріньо (Конопля, 88), Фернандо (Мораєс, 75)

Арбітр: Олександр Шандор (Львів)

Стадіон: КСК «Ніка» (Олександрія)

ОЛЕКСАНДРІЯ – ШАХТАР. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ