В субботу, 11 декабря, в Александрии на стадионе «Ника» состоится поединок 18-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором местный одноименный клуб будет принимать донецкий «Шахтер».

Александрия

Футболисты «Александрии» после двух поражений подряд сумели в предыдущем туре уверенно выиграть у «Миная». Причем крупный счет 3:0 полностью отражал преимущество хозяев поля над командой из Закарпатья. Поэтому наверняка подопечные Юрия Гуры захотят сохранить такой же позитивный настрой и в игре с одним из лидеров чемпионата страны.

А то, что александрийцы умеют играть и даже побеждать такого сильного соперника, они доказали в матче первого круга в Киеве, когда на НСК «Олимпийский» обыграли горняков со счетом 2:1. Интересно, что оба мяча гости забили в первом тайме в течение первых двадцати минут (отличились Третьяков и Ковалец), после чего удержали свое преимущество, несмотря на то, что «Шахтер» явно стремился к тому, чтобы уйти от поражения.

Еще надо отметить, что в случае успеха в предстоящем матче, хозяева поля смогут приблизиться к группе команд, которые продолжают вести борьбу за бронзовые награды турнира и за место в еврокубке на следующий сезон. Так что мотивация у «Александрии» достаточно высокая.

Шахтер

Горняки на этой неделе бесславно завершили выступление в Лиге чемпионов, так и не сумев одержать в группе ни одной победы. Даже молдавский «Шериф», который был дебютантом турнира, оказался им не по зубам. Поэтому теперь, для того, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками, «Шахтеру» очень важно не только добиться победы над «Александрией», а и уйти на зимний перерыв в качестве лидера Премьер-Лиги.

Кстати, как уже было сказано выше, подопечные Роберто Де Дзерби в августе проиграли предстоящему сопернику и то поражение пока остается единственным для «Шахтера» в чемпионате Украины. Понятно, что в гостях горняки будут обязательно стремиться к реваншу и сделают для этого все возможное. Тем более, что матч в Александрии станет прощальным для Марлоса в футболке донецкого клуба.

Честно говоря, в последние годы было трудно представить «Шахтер» без седовласого бразильского украинца. Он был настоящим лидером и мотором команды. Но, увы, пришло время расставаться, как это было чуть ранее с Тайсоном. Уверен, что партнеры постараются не испортить такой день Марлосу, а ему самому хотелось бы пожелать дальнейших успехов уже на футбольных полях Бразилии.

Статистика встреч

На уровне Премьер-Лиги «Александрия» и «Шахтер» сыграли 30 матчей. 22 победы в активе горняков, 3 раза выигрывали александрийцы и еще 5 раз была зафиксирована ничья. Разница забитых и пропущенных голов 56 - 25 в пользу «Шахтера».

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Билык, Цуриков, Бабогло, Дубра, Мирошниченко, Калюжный, Рыбалка, Дришлюк, Третьяков, Кожушко, Спинелли



«Шахтер»: Трубин, Додо, Матвиенко, Бондарь, Исмаили, Майкон, Бондаренко, Соломон, Тете, Марлос, Ференандо

11 декабря, суббота