В субботу, 11-го декабря, состоится матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» примет «Шахтер». Встреча пройдет в Александрии на КСК «Ника». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Последние результаты «Александрии» нельзя назвать утешительными, в последних трех матчах матчах сезона команда проиграла дважды, уступив 15-м туре «Днепру-1» 1:3, а в 16-м туре минимально проиграла «Заре» 0:1. Впрочем, в 17-м туре клуб Юрия Гуры уверенно переиграл «Минай» 3:0 и поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице.

После 17 туров «Шахтер» делит первое место с «Динамо», опережая столичный клуб лишь в разнице забитых и пропущенных мячей. Подопечные Де Дзерби в предыдущем туре разгромили «Львов» 6:1 и эта победа стала для донецкого клуба 7-й кряду в рамках УПЛ. Напомним, что в первом круге «Шахтер» уступил «Александрии» со счетом 1:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Шахтер».