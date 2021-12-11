Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В Украине хороший чемпионат, но поля просто ужасные»

Тренер дал комментарий по итогам последнего матча года

  • 11.12.2021 17:40
  • 2232 просмотра
  • 22 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В Украине хороший чемпионат, но поля просто ужасные»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил победу 2:1 в матче против «Александрии». Игра стала последней в этом году для команд.

«Был очень сложный матч, даже сложнее, чем в прошлом матче с этой командой. Потому что на НСК Олимпийский есть газон для футбола, а здесь его нет. Жаль, что так выходит. В Украине есть страстные болельщики, люди смотрят футбол, есть хорошие трансляции по ТВ. Уровень чемпионата высокий, но, к сожалению, и это поле, и многие другие - они ужасные. И для нас, и для соперников. Должны быть такие поля, чтобы можно было играть в футбол».

«Гол Мораеса? Последние месяцы были для него сложными, но он работал, он показывал профессионализм, и это вознаграждается».

«Был последний матч, и я знаю, что в таких ситуациях кто-то может, так сказать, сыграть в тапочках, сидеть на чемоданах, но я дал понять игрокам, что так дело не пойдет».

«Контракт Марлоса? Я не знаю по поводу этой ситуации. У него была травма, и по этой причине он не сыграл. Но если он уходит, то это будет печально. Марлос - хороший человек и великолепный футболист».

«УПЛ? Мы желаем победить. «Динамо» - наш главный конкурент. У «Динамо» есть отличный тренер, который опытнее меня и выиграл больше, чем я. Мы на первом месте в чемпионате, но мне жаль, что все так сложилось в Лиге чемпионов», - сказал Де Дзерби.

Источник — Футбол 1/2/3

(21 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Роман Порывай
    online
    Роман Порывай, 11.12.2021 17:44
    +7
    Скільки раніше дивився серію А, то там повно напівлисих газонів було, особлтво в райні карного майданчику. Судячи з картинки тв, італійські газони теж не є взірцем.
    Ссылка
    Persian
    Persian, 11.12.2021 17:54
    +6
    Ооо поля ему плохие. Нашли новую профессию для Де Дзерби (агроном)
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 11.12.2021 18:04
    +4
    Ну как он может признаться, что в Украине чемпионат на уровне Румынии или Молдовы? Тогда значимость его выступлений будет на уровне плинтуса... Как он еще не сравнил наш чемпионат с АПЛ или Бундеслигой (павелка как-то делал такие сравнения, но этому глухарю далекому от футбола простительно)
    Ссылка
    Умник
    Умник, 11.12.2021 17:47
    +4
    11 декабря.
    Когда он был совсем соссуолло, то такие поля были что мяч не прыгал.
    Пускай он пересмотрит матчи Марадоны и Наполи
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 11.12.2021 18:13
    +3
    bzzzzzz, 11.12.2021 17:43
    в каком месте у нас хороший чемпионат ?
    по крайній мірі сильніший, ніж те що було років 3-4 назад при 12 командах
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 11.12.2021 18:03
    +2
    smart-Forever---, 11.12.2021 17:55
    Газон Олимпийского не выдержит такого количества игр и просто превратится в огород для выпаса сурков
    если кроты дерн не испортят, то газон выдержит
    Ссылка
    Sergey.Kharkiv
    Sergey.Kharkiv, 11.12.2021 18:13 (изменен)
    +1
    Все не так итальянской мафии так возвращайся в Италлию посмотри на свои обшарпаные стадики. Стыд и срам В Украине ито стадионы лучше и красивее топовых итальянских команд
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 11.12.2021 17:56 (изменен)
    +1
    Calm, 11.12.2021 17:51
    А во времена динозавров вообще не было футбола
    Еще при динозаврах играли в футбол и тренеры искали талантливых!!!
    =
    он тогда качался на лианах,
    на тренера смотрел он из под век.
    тренер тогда понял - тот не обезьяна,
    а к футболу годен человек.
    Ссылка
    Sergey.Kharkiv
    Sergey.Kharkiv, 11.12.2021 18:15
    0
    Я был в Италии знаю о чем говорю
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 11.12.2021 18:14 (изменен)
    0
    M@D_крот, 11.12.2021 18:10
    умалишённая птица говорун ,испортить только могут сурки развпятилетние
    Заметна кротоферма при луне.
    Кротов не видно - роются в земле.
    Над нею совы мирно там летают:
    Мечут помёт – ту землю удобряют.

    Ссылка
    bzzzzzz
    bzzzzzz, 11.12.2021 18:06
    0
    Мораес⚒хорошО, 11.12.2021 17:51
    Львовское дерби. Кировоградское дерби.
    да, звучит страшно
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
    yuriy_kent, 11.12.2021 18:00
    0
    Ну итальянец знал куда шел. Но не могу понять, зачем он взял с собой Марлона? Пока худший несмотря на провальную(пока) покупку Педриньо.
    Ссылка
    Calm
    Calm, 11.12.2021 17:58
    0
    Burevestnik, 11.12.2021 17:56
    Еще при динозаврах играли в футбол и тренеры искали талантливых!!!
    =
    он тогда качался на лианах,
    на тренера смотрел он из под век.
    тренер тогда понял - тот не обезьяна,
    а к футболу годен человек.
    Именно так и было
    Ссылка
    Calm
    Calm, 11.12.2021 17:52
    -2
    Роман Порывай, 11.12.2021 17:44
    Скільки раніше дивився серію А, то там повно напівлисих газонів було, особлтво в райні карного майданчику. Судячи з картинки тв, італійські газони теж не є взірцем.
    Так он и не говорит, что итальянские поля образцовые
    Ссылка
    Мораес⚒хорошО
    Мораес⚒хорошО, 11.12.2021 17:51
    -2
    bzzzzzz, 11.12.2021 17:43
    в каком месте у нас хороший чемпионат ?
    Львовское дерби. Кировоградское дерби.
    Ссылка
    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 11.12.2021 18:05
    -3
    yuriy_kent, 11.12.2021 18:00
    Ну итальянец знал куда шел. Но не могу понять, зачем он взял с собой Марлона? Пока худший несмотря на провальную(пока) покупку Педриньо.
    Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось местным мудрецам
    Цитата из трагедии Шекспира "Гамлет"
    Ссылка
    M@D_крот
    online
    M@D_крот, 11.12.2021 18:10
    -4
    Burevestnik, 11.12.2021 18:03
    если кроты дерн не испортят, то газон выдержит
    умалишённая птица говорун ,испортить только могут сурки развпятилетние
    Ссылка
    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 11.12.2021 17:55
    -6
    Мораес⚒хорошО, 11.12.2021 17:50
    Надо все матчи проводить на НСК. А Динамо пускай на Динамо играет. Тоже все. И тогда будет качественный футбол. Ведь всё равно на 1-2 больше желающих нет.
    Газон Олимпийского не выдержит такого количества игр и просто превратится в огород для выпаса сурков
    Ссылка
    Calm
    Calm, 11.12.2021 17:51
    -6
    Умник, 11.12.2021 17:47
    11 декабря.
    Когда он был совсем соссуолло, то такие поля были что мяч не прыгал.
    Пускай он пересмотрит матчи Марадоны и Наполи
    А во времена динозавров вообще не было футбола
    Ссылка
    Мораес⚒хорошО
    Мораес⚒хорошО, 11.12.2021 17:50
    -6
    Надо все матчи проводить на НСК. А Динамо пускай на Динамо играет. Тоже все. И тогда будет качественный футбол. Ведь всё равно на 1-2 больше желающих нет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности