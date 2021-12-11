Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В Украине хороший чемпионат, но поля просто ужасные»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил победу 2:1 в матче против «Александрии». Игра стала последней в этом году для команд.

«Был очень сложный матч, даже сложнее, чем в прошлом матче с этой командой. Потому что на НСК Олимпийский есть газон для футбола, а здесь его нет. Жаль, что так выходит. В Украине есть страстные болельщики, люди смотрят футбол, есть хорошие трансляции по ТВ. Уровень чемпионата высокий, но, к сожалению, и это поле, и многие другие - они ужасные. И для нас, и для соперников. Должны быть такие поля, чтобы можно было играть в футбол».

«Гол Мораеса? Последние месяцы были для него сложными, но он работал, он показывал профессионализм, и это вознаграждается».

«Был последний матч, и я знаю, что в таких ситуациях кто-то может, так сказать, сыграть в тапочках, сидеть на чемоданах, но я дал понять игрокам, что так дело не пойдет».

«Контракт Марлоса? Я не знаю по поводу этой ситуации. У него была травма, и по этой причине он не сыграл. Но если он уходит, то это будет печально. Марлос - хороший человек и великолепный футболист».

«УПЛ? Мы желаем победить. «Динамо» - наш главный конкурент. У «Динамо» есть отличный тренер, который опытнее меня и выиграл больше, чем я. Мы на первом месте в чемпионате, но мне жаль, что все так сложилось в Лиге чемпионов», - сказал Де Дзерби.