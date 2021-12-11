18-й тур
Александрия
1 : 2
Шахтер Донецк
11.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия – Шахтер – 1:2. Волевая победа горняков. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 18-го тура УПЛ

  • 11.12.2021 15:59
  • 2633 просмотра
  • 3 комментария
Александрия – Шахтер – 1:2. Волевая победа горняков. Видеообзор матча
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 11-го декабря, состоялся матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» принимала «Шахтер».

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Александрия» – «Шахтер» – 1:2

 Кожушко (63) – Соломон (70), Мораес (77)

Обзор матча

Лучшие моменты первого тайма

Гол Кожушко

Гол Соломона

Гол Мораеса

Лучшие моменты второго тайма

События матча
77' ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
70' ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
63' ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Александрия).

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    McLay
    online
    McLay, 11.12.2021 16:48
    0
    Мораес⚒хорошО, 11.12.2021 16:13
    Как и положено чемпиону.
    Наложено?!🤪
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    alekos59
    alekos59, 11.12.2021 16:54
    -1
    Да уж, ото такая воля, что Цуриков сам себе закатил. А обезьяны в зоопарке и то себя ведут приличнее.
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    Мораес⚒хорошО
    Мораес⚒хорошО, 11.12.2021 16:13
    -1
    Как и положено чемпиону.
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