В субботу, 11-го декабря, состоялся матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» принимала «Шахтер».
Украинская Премьер-лига. 18 тур.
«Александрия» – «Шахтер» – 1:2
Кожушко (63) – Соломон (70), Мораес (77)
Обзор матча
Лучшие моменты первого тайма
Гол Кожушко
Гол Соломона
Гол Мораеса
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Александрия).
Источник — Sport.ua
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