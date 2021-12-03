Перформанс Мудрика. Шахтер в Киеве разгромил Львов

Под предлогом мыслей о предстоящих играх Лиги чемпионов УЕФА донецкому «Шахтеру» по ходу текущего сезона прощались определенные неудачные моменты поединках, которые предшествовали международным баталиям. Схожих сценарий мог бы иметь место быть и в рамках 17-го тура, который коллектив Роберто Де Дзерби открывал домашним противостоянием на НСК «Олимпийский» против ПФК Львов. Однако, «горняки» уже потеряли шансы на участие в евровесне, поэтому акценты в их процессе подготовки должны были быть смещены именно в сторону баталий на внутренней арене.

«Оранжево-черные» продолжают вести борьбу против киевского «Динамо» за чемпионский титул, в рамках которой для них не может существовать градация соперников на статусных и «не очень». Тем более, что коллектив Олега Дулуба своими выступлениями в октябре-ноябре сделал все необходимое для того, чтобы с ним, как минимум, считались даже лучшие команды страны. Луганская «Заря» в недавнем прошлом не учла этот момент, в результате чего уехала из западной части нашей страны без набранных очков (1:2). «Шахтер» подобный вариант развития событий точно не мог устраивать.

Именно поэтому хозяева поля попытались уже со стартовых минут обложить чужую штрафную своими позиционными атаками, однако «Львову» удавалось выстоять под натиском оппонентов, несмотря на нараставший уровень давления. В промежутке с 13-й по 15-ю минуты лишь у одного у бразильца Тете было три полноценных возможности открыть счет, однако реализация неизменно подводила его в решающие моменты. Что примечательно, «Шахтер» был наказан за ужасающую расточительность уже в первой полноценной атаке соперников.

Удар Эрнеста со входа на правый фланг штрафной на 17-й минуте в дальний нижний угол был восхитительным по точности исполнения, поэтому Анатолий Трубин не имел возможности спасти свою команду. О характере дальнейших событий в первом тайме догадаться было не так уж и сложно. Коллектив Роберто Де Дзерби вновь занял чужую половину поля, однако подопечные Дулуба чувствовали себя уже куда более уверенными. Гости не просто отбивались от очередных атак соперников, но еще и сами старались массово выходить на стандартные положения и в контратаки.

Местами, у ворот Трубина продолжала возникать напряженность, да и сам голкипер «горняков» в этой игре не излучал уверенности. Партнеры помогли ему справиться с трудностями, а уже перед уходом на перерыв «Шахтер» сделал то, что планировал сделать еще в самом начале матча – забил гол. Мудрик на левом фланге штрафной на 44-й минуте удачно пробросил мяч мимо Романчука, после чего грамотно подставился под подкат соперника, а Тете мощным ударом под перекладину сравнял счет. Несмотря на высокую степень нервозности, этот первый тайм остался за хозяевами поединка в плане создаваемой угрозы.

К сожалению, на вторую половину игры гости остались без своего лучшего футболиста на данном отрезке сезона – Алексея Довгого, которого заменил Фране Чиряк. Эта вынужденная ротация обошлась коллективу Дулуба потерей контроля над перемещениями между линиями, что обернулось фатальными последствиями. «Шахтер» продолжил поджимать, и в конечном итоге завершил дело разгромом, не особо обращая при этом вниманием на сопротивление оппонентов.

С момента результативного удара головой от Педриньо на 55-й минуте, который завершал подачу Корниенко с левого фланга на ближнюю штангу, можно было вести отсчет количеству мячей, которые залетают за спину Ильющенкову. Как бы ни метался голкипер «Львова» по линии ворот, но соперники были просто успешнее в завершении своих атак. Следующего взятия ворот гостей пришлось подождать до 77-й минуты, но Бондаренко с навеса Мудрика все сделал наилучшим образом.

Если бы не работа бригады арбитров в заключительные десять минут основного времени, то все эти прицельные выстрелы Марлоса, Степаненко и Конопли особого ажиотажа бы не смогли вызвать. «Шахтер» сметал со своего пути оборону соперников, однако тот же Марлос забивал с пенальти со скандальным оттенком, так как до этого Андрею Коваленко пришлось дважды прибегать к подсказкам для фиксации фола против Сикана со стороны Махмутовича с последующим удалением защитника.

Кроме того, третий гол «горняков» также попал под подозрение, так как на телекартинке оффсайд у Мудрика при передаче Сикана на левый фланг штрафной был очевидным, а вот что увидели в специальной кабинке с мониторами – большой вопрос. В целом, на итоговую победу «оранжево-черных» эти моменты не повлияли бы, но осадок определенно остался.

В следующем туре донецкий «Шахтер» проведет гостевую игру против «Александрии», а ПФК «Львов» сыграет дома против полтавской «Ворсклы».

Украинская Премьер-лига. 17 тур

«Шахтер» – «Львов» – 6:1

Тете (45, пен), Педриньо (55), Бондаренко (76), Марлос (84, пен), Степаненко (87), Конопля (90) – Антви (17)

Мудрик (33), Педриньо (37) – Довгий (32)

Махмутович (83)

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Степаненко, Маркос Антонио (Конопля, 85), Тете (Марлос, 73), Мудрик, Матвиенко, Судаков (Сикан, 59), Педриньо (Бондаренко, 73), Корниенко (Соломон, 59)

«Львов»: Ильющенков, Бусько (Зозуля, 85), Антви (Семенив, 70), Якимец, Политыло, Романчук, Махмутович, Ременяк (Грисьо, 58), Шина (Нич, 58), Довгий (Чирьяк, 46), Лека

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион: НСК «Олимпийский»

ШАХТЕР - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА