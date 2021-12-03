Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это только 50% возможностей Мудрика»

Наставник Роберто Де Дзерби оценил победу «Шахтера» в матче против «Львова» в УПЛ. Команда выиграла 6:1, а Михаил Мудрик оформил три результативные передачи.

– Как оцените игру Мудрика? Почему именно сегодня решили дать ему сыграть полный матч? (ZoryaLondonsk)

– Мудрик сегодня сыграл очень хорошо, но я думаю, что это еще 50 процентов его возможностей. А если мы сравниваем Мудрика в начале сезона и сейчас, то, конечно, мы можем видеть его прогресс. Но не стоит забывать, что у нас много молодых и сильных футболистов. Это и Мудрик, и Судаков, и Бондаренко, и Трубин, и остальные. Для меня это большая ответственность. Когда я буду уходить из «Шахтера», я должен быть уверен на сто процентов, что все эти футболисты – будущее «Шахтера». Это важно и для «Шахтера», и для сборной Украины.

– Почему «Шахтеру» так тяжело дался первый тайм и так легко второй? («Газета по-украински»)

– В первом тайме до пропущенного гола мы создали несколько шансов, но не забили. А во втором тайме, думаю, просто футболисты больше верили в себя, в свои силы. В итоге мы очень легко забили столько голов. Это единственная разница.