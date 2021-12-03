Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это только 50% возможностей Мудрика»

Наставник доволен выступлением украинского хавбека

  • 03.12.2021 20:50
  • 1254 просмотра
  • 11 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это только 50% возможностей Мудрика»
© shakhtar.com

Наставник Роберто Де Дзерби оценил победу «Шахтера» в матче против «Львова» в УПЛ. Команда выиграла 6:1, а Михаил Мудрик оформил три результативные передачи.

– Как оцените игру Мудрика? Почему именно сегодня решили дать ему сыграть полный матч? (ZoryaLondonsk)
– Мудрик сегодня сыграл очень хорошо, но я думаю, что это еще 50 процентов его возможностей. А если мы сравниваем Мудрика в начале сезона и сейчас, то, конечно, мы можем видеть его прогресс. Но не стоит забывать, что у нас много молодых и сильных футболистов. Это и Мудрик, и Судаков, и Бондаренко, и Трубин, и остальные. Для меня это большая ответственность. Когда я буду уходить из «Шахтера», я должен быть уверен на сто процентов, что все эти футболисты – будущее «Шахтера». Это важно и для «Шахтера», и для сборной Украины.

– Почему «Шахтеру» так тяжело дался первый тайм и так легко второй? («Газета по-украински»)
– В первом тайме до пропущенного гола мы создали несколько шансов, но не забили. А во втором тайме, думаю, просто футболисты больше верили в себя, в свои силы. В итоге мы очень легко забили столько голов. Это единственная разница.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 03.12.2021 21:11
    +2
    МихайлоПетрович, 03.12.2021 21:01
    Какая радость украинским болельщикам от игры Соболя, Яремчука, Петряка и др.? Вот Заваров сначала раскрылся в Украине, а потом уже был Ювентус. Шевченко сначала разгромил с Динамо великую Барселону, а потом уже был Милан. И т.д.
    А какая радость тебе от игры МЮ? Ты из Запорожья, какое дело тебе до МЮ?
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 03.12.2021 20:55
    +2
    То есть, Де Дзерби сказал, что уходит из Шахтера. Вопрос только этой зимой или летом.
    Ссылка
    Canadian_stallion
    Canadian_stallion, 03.12.2021 21:17
    0
    OKs100, 03.12.2021 20:55
    То есть, Де Дзерби сказал, что уходит из Шахтера. Вопрос только этой зимой или летом.
    Как раз об этом подумал! Очень странное заявление/оговорка
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 03.12.2021 21:05
    0
    МихайлоПетрович, 03.12.2021 21:01
    Какая радость украинским болельщикам от игры Соболя, Яремчука, Петряка и др.? Вот Заваров сначала раскрылся в Украине, а потом уже был Ювентус. Шевченко сначала разгромил с Динамо великую Барселону, а потом уже был Милан. И т.д.
    Коноплянка сначала разгромил Наполи и дошел до финала ЛЕ и...? Милевский пофеерил за Динамо и благополучно спился. Ярмоленко также стал ключевым игроком Динамо, досидел до почти старческого возраста и оказался ненужен в таком возрасте в Европе. Из Украины нужно уходить в 18-19 лет, максимум 20. В Европе полно клубов, которые покупают молодяк, развивают его и продают в топ или предтоп клубы.
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 03.12.2021 21:04
    0
    Face Control, 03.12.2021 21:01
    Да, Мудрик это топище.
    ..против Львова
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 03.12.2021 21:02
    0
    Face Control, 03.12.2021 21:01
    Да, Мудрик это топище.
    Ага, конечно, вы хором все как один гнобили его еще пару месяцев назад
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.12.2021 21:01
    0
    Да, Мудрик это топище.
    Ссылка
    МихайлоПетрович
    online
    МихайлоПетрович, 03.12.2021 21:01
    0
    Какая радость украинским болельщикам от игры Соболя, Яремчука, Петряка и др.? Вот Заваров сначала раскрылся в Украине, а потом уже был Ювентус. Шевченко сначала разгромил с Динамо великую Барселону, а потом уже был Милан. И т.д.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 03.12.2021 21:01
    -1
    OKs100, 03.12.2021 20:55
    То есть, Де Дзерби сказал, что уходит из Шахтера. Вопрос только этой зимой или летом.
    Он постоянно про уход из Шахтера говорит. Не успел приехать уже сваливать собрался
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 03.12.2021 20:56
    -1
    МихайлоПетрович, 03.12.2021 20:55
    Лишь бы голова не закружилась. И хоть бы его сразу куда то не продали.
    Если не продадут сейчас, то он станет клубным талисманом типа Гладкого. Ему уже 21 год, ещё пару лет назад ему нужно было перебираться заграницу.
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    МихайлоПетрович
    online
    МихайлоПетрович, 03.12.2021 20:55
    -1
    Лишь бы голова не закружилась. И хоть бы его сразу куда то не продали.
    Ссылка
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