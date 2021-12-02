17-й тур
Шахтер Донецк
0 : 0
Львов
03.12.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Львов . Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.12.2021 15:05
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Шахтер – Львов . Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

В пятницу, 3-го декабря, состоится матч 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» примет ФК «Львов». Встреча пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

После 16 туров «Шахтер» делит первое место с «Динамо», уступая столичному клубу лишь в разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды пропустили по 8 голов, но у «Динамо» на два забитых больше. Подопечные Де Дзерби в предыдущем туре минимально обыграли «Ингулец» и эта победа стала для донецкого клуба 6-й кряду в рамках УПЛ.

«Львов» подходит к матчу с «Шахтером» в приподнятом настроении. В предыдущих двух турах команда Леонида Кучука добыла две победы кряду – были биты «Заря» 2:1 и «Мариуполь» 1:0. Эти результаты  несколько улучшили турнирное положение «львов», команда отгородила себя от зоны вылета и на данный момент занимает 12-е место с 16-ю очками в активе. В первом круге УПЛ матч между «Львовом» и «Шахтером» завершился уверенной победой «горняков» на выезде со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Львов».

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Источник — Sport.ua

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