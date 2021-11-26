16-й тур
Мариуполь
0 : 1
Львов
26.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Хватило стандарта. Львов на выезде выиграл у Мариуполя

Мариуполь не смог зацепится за очки в домашнем матче

  • 26.11.2021 21:23
  • 1221 просмотр
  • 6 комментариев
Хватило стандарта. Львов на выезде выиграл у Мариуполя
© ФК Мариуполь

Второй круг украинской Премьер-лиги начинался с противостояния на берегах Азовского моря, где свой матч 16-го тура играли «Мариуполь» и ПФК «Львов». Обе команды вряд ли остались довольны качество своих выступлений в первой половине сезона, поэтому их главной задачей в этот вечер было начать новую страницу с успешной записи. В особенности, ситуация должна была напрягать «приазовцев», так как они, наверное, и сами уже забыли, когда поднимались с последней строчки турнирной таблицы.

Победа над закарпатским «Минаем» незадолго до начала ноябрьской международной паузы (2:0) – вот и все, за что могла зацепиться команда Остапа Маркевича в плане продвижения по турнирной таблице, так как предыдущие семь встреч, равно как и матч против полтавской «Ворсклы» на прошлых выходных (1:5), она проиграла. При этом, в сторону «Мариуполя» редко летели критические стрелы именно за содержание игры, чего не скажешь о ранних выступлениях их соперников по отчетной встрече. Беларуский наставник Олег Дулуб старается поставить ПФК «Львов» на правильные рельсы, но в предыдущих играх это давалось со скрипом. Кроме встречи против луганской «Зари» неделей ранее (2:1) – там уровень организации «золотых львов» действительно поразил.

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Как для вечернего матча пятницы, данная игра в своей первой половине была еще даже очень ничего. Команды не разменивались на затяжные розыгрыши у центральной линии, отдавая предпочтение вертикальному футболу с явным желанием использовать свободные зоны за спинами защитников. Голевые моменты в таких условиях ждать себя не заставили, но и тут «Мариуполь» и «Львов» с радостью решили обмениваться острыми выпадами друг с другом. Единственное замечание – футболисты постоянно пробивали в голкиперов, поэтому забитых мячей так мы и не увидели до перерыва.

Впрочем, последнее утверждение касалось только официального протокола. На самом же деле хозяевам удалось выйти вперед во время последней подачи со штрафного в первой половине игры, но арбитр Дердо не позволил приазовцам доиграть отскок на правый фланг чужих владений, с которого в последствии Мампасси положил мощный удар под перекладину с острого угла. Какими бы нелицеприятными эпитетами не характеризовал работу арбитров в этом эпизоде Остап Маркевич, гол его команде в этом эпизоде так никто и не записал.

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В целом же, впечатление по первой половине поединка было достаточно смешанным, так как «Мариуполь» больше играл с мячом в ногах, в то время как «Львов» местами был чуть острее в завершении. В частности, у «приазовцев» не было момента, подобного попаданию в левую штангу авторства Шины, который замыкал на ближней штанге подачу с правого фланга от Якимца на 34-й минуте. С другой стороны, от коллектива Дулуба это был наиболее явный шанс для забитого мяча, в то время как соперники были близки к этому немногим чаще усилиями одного лишь Мишнева. Впрочем, счет так и не был открыт до перерыва.

Команды вернулись на поле без замен в своих составах, но при этом наставникам и не было смысла что-то серьезно менять. Игра удавалась в равной степени успешно обоим клубам, просто каждый из них придерживался своей тактики. «Мариуполь» начал и вторую половину с доминирующего контроля мяча, в то время как соперники постарались сыграть от низкого блока, сделав при этом акцент на стандартные положения. Как оказалось, Дулуб действительно что-то знал. Удачный отскок мяча на дальнюю штангу от стенки, которая на 61-й минуте закрывала ворота от штрафного удара в исполнении Мишнева с правого фланга, был завершен Алексеем Довгим.

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Означал этот эпизод лишь одно – «приазовцы» начнут еще сильнее раскрываться в дальнейшем, а их соперники будут садиться в оборону еще глубже. «Львов» провел неплохой матч с точки зрения действий в защите, а для ворот Ильющенкова возникло всего две угрозы за второй тайм. Оба момента оказались на счету у Богдана Вьюнника, но форвард дважды головой пробил над воротами из свободных позиций в центре чужой штрафной. В итоге, коллектив Остапа Маркевича очередной свой домашний матч проиграл.

В следующем туре «Мариуполь» сыграет в гостях против черниговской «Десны», а ПФК «Львов» проведет выездной матч против донецкого «Шахтера».

Украинская Премьер-лига. 16 тур.

«Мариуполь» – «Львов» – 0:1

 Довгий (61)

 Чех (42)  Эрнест (45+1), Ременяк (54), Грысьо (55), Якимец (63), Брикнер (87), Нич (90+3)

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев (Босанчич, 88), Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех, Мишньов, Шостак (Хромей, 59), Топалов, Кащук (Микитишин, 76), Вьюнник

«Львов»: Ильющенков, Бусько, Антви (Крушинский, 76), Якимец, Политыло, Грысьо (Семенив, 59), Махмутович, Ременяк (Брикнер, 59), Шина (Нич, 52), Довгий, Лека

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Стадион: имени Валерия Бойко

МАРИУПОЛЬ – ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА.

События матча
61' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Довгий (Львов).

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Серж р
    Серж р, 26.11.2021 21:43
    +10
    Уже и Львов над собачкой насильничает
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 26.11.2021 21:28
    +4
    Молодці Леви !
    Самовіддача шалена, я це хотів бачити !
    БРАВО !!!
    Тільки Львів, тільки львів"яни !
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 26.11.2021 21:29
    +2
    https://www.youtube.com/watch?v=uNrIyL5NC3E
    Тільки Львів, тільки львів"яни !
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 26.11.2021 22:16
    0
    Чому мінусуєте BekXanа? Він все вірно написав: в будки нормальний склад, а тренер... - син Мирона просто.
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 26.11.2021 21:31
    0
    Ostap! Go home!
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 26.11.2021 21:39
    -2
    Львов отправил Маркевича за хлебом на свободу.Если и после этого ничего не будет то грош цена руководству и самому тренеру.
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