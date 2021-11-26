26 ноября в 19:30 состоялся матч 16-го тура УПЛ, в котором сыграют «Мариуполь» и «Львов».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Мариуполь – Львов – 0:1. Видео гола Довгого и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Довгий, 61 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Довгий (Львов).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.