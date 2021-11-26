В пятницу, 28 ноября, состоится матч 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» примет ФК «Львов». Встреча, которая откроет второй круг чемпионата, пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.Бойко и начнется в 19:30.

Оба коллектива подходят к первому матчу второго круга Премьер-лиги с разным настроем. В минувшем туре «азовцы» разгромно на выезде проиграли полтавской «Ворскле» со счетом 1:5, а вот «Львов» наоборот добыл свою самую громкую победу в нынешнем сезоне, сенсационно обыграв в домашнем матче луганскую «Зарю» (2:1).

Будущие соперники после первого круга чемпионата располагаются во второй половине турнирной таблицы. Впрочем, у подопечных Олега Дулуба дела обстоят гораздо лучше, его клуб после 15 туров имеет 13 очков и 12-ю позицию в таблице, а вот «Мариуполь» явный аутсайдер первенства – последнее место и всего 7 баллов в активе. Напомним, в первом круге Украинской Премьер-лиги команды сильнейшего не выявили, сыграв вничью 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Львов».



