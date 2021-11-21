Шаг на третье место. Ворскла на своем поле разбила Мариуполь

Команды решают разные задачи в нынешнем чемпионате страны. «Ворскла» продолжает борьбу за медали и за право участвовать в следующем году в еврокубке. А для «Мариуполя» сейчас самое главное уйти с последнего места и постараться сохранить за собой место среди элиты украинских клубов. Надо отметить, что перед началом матча соперники испытывали определенные трудности с составами. Так, у хозяев поля не смог помочь партнерам Скляр. Что же касается гостей, то у них отсутствовал Очеретько.

Подопечные Юрия Максимова достаточно быстро обозначили свое преимущество и уже к середине тайма вели в счете 2:0. Первый гол полтавчане забили на 16-й минуте после отличной комбинации, в которой участвовали три легионера - Рангел, Пуцлин и Тилль. Бразилец разогнал атаку по правому флангу, отдав передачу хорвату, а тот уже из пределом штрафной площадки отпасовал мяч чуть назад под удар футболисту из Люксембурга. Последовал сильный и точный удар по воротам, на который Турбаевский даже не успел среагировать.

Прошло все лишь шесть минут и Оливье оформил дубль. «Соавтором» этого гола можно назвать голкипера «Мариуполя», который близи вратарской площадки начал обыгрывать Степанюка и потерял мяч. Им овладел Тилль, причем у него было достаточно много времени для того, чтобы выбрать получше позицию для удара, прицелиться и послать мяч в ворота.

Понятно, что такое развитие событий было достаточно болезненным для гостей, но, надо отдать им должное, мариупольцы не опустили руки, стараясь на атаку соперников отвечать своей. Еще после первого пропущенного гола на 18-й минуте Кащук выбежал один на один с Ризныком, однако не сумел его переиграть. На 26-й минуте Стасюк, оказавшись вблизи ворот хозяев поля, не попал мячом в ворота. А на 33-й минуте после навеса справа от Кащука чуть-чуть не хватило Шостаку, чтобы головой подправить мяч в ворота возле боковой штанги.

К сожалению, из-за травмы на 28-й минуте поле вынужден был покинуть Рангел, который до этого был довольно активным в передней линии «Ворсклы». На какой-то момент полтавским футболистам пришлось немного перестраиваться в связи с этой заменой и команда в атаке действовала не так остро. Тем не менее, перед самым перерывом все тот же Тилль вполне мог сделать хет-трик. Он оказался с мячом в хорошей позиции в штрафной площади гостей, но пробил рядом с левой штангой.

И сразу после перерыва на 46-й минуте хозяева поля могли увеличить счет до крупного. Теперь уже в роли ассистента выступал Пешич, заменивший как раз Рангела, а удар метров с пяти наносил прямо по центру Кане. Турбаевский парировал тяжелейший мяч ногой и, тем самым, отвел угрозу от своих ворот. Интересно, что спустя шесть минут снова в центре внимания оказались Кане и Турбаевский. На этот раз игрок «Ворсклы» сильно бил из-за пределов штрафной площади, а вратарь гостей выбрал правильную позицию и забрал мяч в руки.

На 60-й минуте «Мариуполь» остался в меньшинстве. Все тот же Кане убегал к воротам соперников, но недалеко от линии штрафной площади его сбил с ног Петерман. Арбитр посчитал, что это был фол последней надежды и показал нарушителю красную карточку.

Однако буквально через минуту приазовской команде удалось сделать то, что она не могла в полном составе. Мишнев отличным пасом вывел к воротам Ризныка Топалова. Тот не стал сближаться с вратарем и пробил мимо него точно в цель. Впрочем радость подопечных Остапа Маркевича была недолгой. Уже на 65-й минуте они пропустили третий гол. Теперь уже Тилль отдал передачу на ход Пешичу и еще один хорватский игрок в составе «Ворсклы» поразил дальний нижний угол ворот.

Практически до конца матча хозяева поля, имея на одного футболиста больше, владели игровым преимуществом. Несколько моментов они не использовали, а два реализовали. На 79-й минуте после розыгрыша углового Тамм головой забил четвертый мяч в ворота Турбаевского. А на 82-й минуте Степанюк блестяще выполнил штрафной удар, поразив левую «девятку».

Одержав победу с крупным счетом 5:1, «Ворскла» снова поднялась на третье место в турнирной таблице, имея лучшую разницу забитых и пропущенных голов, чем у «Днепра-1».

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Ворскла» – «Мариуполь» – 5:1

О.Тилль (16, 22), Пешич (65), Тамм (79), Степанюк (82) – Топалов (61)

Кане (26) – Босанчич (20), Микицей (81)

Петерман (60)

«Ворскла»: Ризнык, Пердута (Кушниренко, 84), Яворский, Тамм (Павлюк, 84), Чеснаков, Пуцлин (Амилькар, 84), Якубу (Челядин, 70), О.Тилль, Кане, Рангел (Пешич, 30), Степанюк.

«Мариуполь»: Турбаевский, Стасюк, Босанчич, Мампасси (Микицей, 78), Меличенко, Чех (Хромей, 78), Мишнев, Шостак (Петерман, 58), Топалов (Микитишин, 78), Кащук, Вьюнник (Свитюха, 58).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион «Ворскла» имени А.Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА - МАРИУПОЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА