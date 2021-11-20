В воскресенье, 21-го ноября, состоится поединок пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская «Ворскла» встретится с «Мариуполем». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и начнется в 17:00.

«Мариуполь» находится на последнем месте турнирной таблицы и ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. В прошлом туре азовцы прервали свою неудачную серию, обыграв «Минай» со счетом 2:0. Победа в предстоящем поединке позволит «Ворскле» подняться на третье место и обойти «Зарю», которая в субботу сенсационно проиграла «Львову» (1:2). Неделю назад полтавчане неожиданно нанесли поражение киевскому «Динамо» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Мариуполь».