15-й тур
Ворскла
0 : 0
Мариуполь
21.11.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Мариуполь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 20.11.2021 21:27
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Ворскла – Мариуполь. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В воскресенье, 21-го ноября, состоится поединок пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская «Ворскла» встретится с «Мариуполем». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и начнется в 17:00.

«Мариуполь» находится на последнем месте турнирной таблицы и ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. В прошлом туре азовцы прервали свою неудачную серию, обыграв «Минай» со счетом 2:0. Победа в предстоящем поединке позволит «Ворскле» подняться на третье место и обойти «Зарю», которая в субботу сенсационно проиграла «Львову» (1:2). Неделю назад полтавчане неожиданно нанесли поражение киевскому «Динамо» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Мариуполь».

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Источник — Sport.ua

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