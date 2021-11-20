В воскресенье, 21 ноября, состоится матч 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Мариуполь». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла», начало – в 17:00.

Ворскла

Полтавчане стали авторами главной сенсации предыдущего тура. В Киеве «Ворскла» обыграла «Динамо», нанеся лидеру первое поражение в сезоне. Да и вообще, после проигрыша в 12 туре «Шахтеру», подопечные Юрия Максимова идут без поражений. Команда пробилась в четвертьфинал Кубка Украины, на выезде одолев «Верес» (3:1), дома сыграла вничью с «Черноморцем» (0:0), ну а после была та самая победа над «Динамо» (2:1).

Всё это позволило полтавчанам набрать 28 очков и делить 4-5 места с «Днепром-1». Причем отставание от идущей третьей «Зари» составляет всего 1 балл. Так что мотивации у игроков команды хватает. К тому же на родной арене «Ворскла» не побеждала (и не забивала) с начала октября (тогда в Полтаве был разгромлен «Ингулец», 3:0). И с кем, как не с аутсайдером, прерывать эти серии?

Мариуполь

Подопечные Остапа Маркевича также встречались с «Динамо», причем дважды подряд. Сперва они уступили киевлянам в 1/8 Кубка страны (1:2), а затем и в поединке чемпионата (2:3). Однако затем, в 14 туре, на выезде обыграли «Минай» (2:0). Это была вторая победа приазовцев в текущем розыгрыше УПЛ. И хотя она не позволила им уйти с последней строчки турнирной таблицы, но приблизила к конкурентам. У «Мариуполя» теперь 7 очков, у «Львова», «Ингульца» и «Миная» - соответственно 10, 9 и 8 баллов.

Как видим, три очка будут совсем не лишними. К тому же, как ни странно, «Мариуполь» в этом сезоне лучше играет на выезде, чем дома. Все семь очков были заработаны приазовцами как раз в гостях! Отметим, что в Полтаве Маркевич не сможет рассчитывать на травмированного Чоботенко, а также на дисквалифицированных Маслова и Очеретько.

Статистика команд

Между собой соперники в официальных матчах встречались 61 раз. И показали примерно равный результат: «Ворскла» побеждала 24 раза, «Мариуполь» - 26 при 11 ничьих. Разница мячей – 76:74 в пользу приазовцев. В прошлом сезоне в Полтаве была зафиксирована нулевая ничья, а в Мариуполе «Ворскла» одержала минимальную победу благодаря голу с пенальти.

Прогноз на противостояние

Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. А мы рискнем предположить, что они не испытают особых проблем с «Мариуполем». Иначе зачем обыгрывать в гостях лидера чемпионской гонки, чтобы в следующем туре дома уступить аутсайдеру?

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Яворский, Тамм, Пердута, Челядин, Пуцлин, Якубу, Тилль, Степанюк, Рангел.

«Мариуполь»: Турбаевский, Стасюк, Меличенко, Мампасси, Драмбаев, Чех, Петерман, Кащук, Мишнев, Топалов, Кулаков.

21 ноября, воскресенье