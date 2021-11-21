15-й тур
Ворскла
5 : 1
Мариуполь
21.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Мариуполь – 5:1. Разгром в Полтаве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ

  • 21.11.2021 19:05
  • 930 просмотров
  • 2 комментария
Ворскла – Мариуполь – 5:1. Разгром в Полтаве. Видео голов и обзор матча
© ФК Ворскла Полтава

21 ноября в 17:00 состоялся матч 15-го тура УПЛ, в котором играли «Ворскла» и «Мариуполь».

Ворскла – Мариуполь – 5:1. Разгром в Полтаве. Видео голов и обзор матча

Голы: Тилль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 83 – Топалов, 62.

ГОЛ! 1:0. Тилль, 16 мин.

ГОЛ! 2:0. Тилль, 22 мин.

Удаление, Петерман, 60 мин.

ГОЛ! 2:1. Топалов, 62 мин.

ГОЛ! 3:1. Пешич, 66 мин.

ГОЛ! 4:1. Тамм, 79 мин.

ГОЛ! 5:1. Степанюк, 83 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
79' ГОЛ ! Мяч забил Йонас Тамм (Ворскла).
65' ГОЛ ! Мяч забил Иван Пешич (Ворскла).
61' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (Мариуполь).
60' Никита Петерман (Мариуполь) получает красную карточку.
22' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
16' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 21.11.2021 20:13
    0
    OnlyKharkov, 21.11.2021 19:24
    Все ясно. Опять судьи тянут. Удаление. ВОт если бы не удаление то Ворскла в жизнь не обыграла бы такой великий и могучий клуб как Мариуполь!
    таки так
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    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 21.11.2021 19:24
    -1
    Все ясно. Опять судьи тянут. Удаление. ВОт если бы не удаление то Ворскла в жизнь не обыграла бы такой великий и могучий клуб как Мариуполь!
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