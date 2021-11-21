21 ноября в 17:00 состоялся матч 15-го тура УПЛ, в котором играли «Ворскла» и «Мариуполь».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ворскла – Мариуполь – 5:1. Разгром в Полтаве. Видео голов и обзор матча
Голы: Тилль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 83 – Топалов, 62.
ГОЛ! 1:0. Тилль, 16 мин.
ГОЛ! 2:0. Тилль, 22 мин.
Удаление, Петерман, 60 мин.
ГОЛ! 2:1. Топалов, 62 мин.
ГОЛ! 3:1. Пешич, 66 мин.
ГОЛ! 4:1. Тамм, 79 мин.
ГОЛ! 5:1. Степанюк, 83 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Йонас Тамм (Ворскла).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Пешич (Ворскла).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (Мариуполь).
|60'
|Никита Петерман (Мариуполь) получает красную карточку.
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
Источник — Sport.ua
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