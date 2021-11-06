14-й тур
Минай
0 : 2
Мариуполь
06.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Есть пенальти, нет Селезнева. Мариуполь в Ужгороде справился с Минаем

«Мариуполь» в Ужгороде прервал неудачную серию

  • 06.11.2021 15:59
  • 3543 просмотра
  • 6 комментариев
Есть пенальти, нет Селезнева. Мариуполь в Ужгороде справился с Минаем
© УПЛ

Футболисты «Мариуполя» вышли невероятно мотивированными на выездной матч 14-го тура украинской Премьер-лиги против «Миная». Еще бы, ведь не за горами экватор сезона, а азовцы одной ногой уже плотно застряли в вихре, который может затащить их в Первую лигу.

Но, как говорит один легендарный украинский спортсмен, «пока у тебя есть попытка – ты не проиграл». Поэтому команда Остапа Маркевича продолжает борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе, и поединок с «Минаем» был одной из главных попыток в этом чемпионате. На кону было сразу шесть очков, поскольку закарпатцы – прямой конкурент «Мариуполя».

Первый тайм запомнился боевой игрой. Футболисты «Миная» больше владели мячом и несколько раз могли открыть счет, но им не хватало точности. «Мариуполь» отвечал не менее опасными контратаками, которые, в отличие от моментов соперника, завершались ударами в створ ворот. И в конце первого тайма гости повели в счете: Кащук выскочил на навес от Топалова с левого фланга и в касание переправил мяч в ворота Пенькова.

Забитый мяч позволил Остапу Маркевичу в перерыве немного подкорректировать тактику, ведь цифры на табло устраивали его команду. В дебюте второй половины игры разрыв в счете мог стать более комфортным, если бы не ошибка рефери. Анастасия Романюк не заметила, что Матич находился в штрафной площади, когда мяч попал ему в руку, и назначила штрафной удар. Если бы на поединке был VAR, безусловно, этот момент трактовался бы как пенальти.

Эпизод, который мог стать роковым, произошел на 73 минуте. Олег Очеретько в подкате двумя ногами въехал в соперника, за что получил прямую красную карточку, оставив «Мариуполь» вдесятером. Спустя несколько минут «Минай» получил идеальную возможность переломить ход противостояния: Стасюк сыграл рукой в штрафной, за что рефери назначила пенальти. К точке подошел Гончар и... не смог переиграть Турбаевского!

«Минаю» однозначно не хватало в этом матче Евгения Селезнева, который наблюдал за игрой с трибуны из-за перебора желтых карточек. В тот момент один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины буквально воскликнул, что тут он бы наконец-то забил дебютный гол за клуб.

Вопрос об исходе поединка де-факто был снят за 8 минут до конца основного времени: хорватский защитник Матич грубо ошибся возле своих ворот, позволив Кащуку выйти на свидание с голкипером, и правый вингер не сплошал – прокинул вратаря, после чего забил в пустые ворота, оформив дубль.

2:0 – «Мариуполь» прервал неудачную серию, насчитывавшую шесть поражений подряд. Команда Остапа Маркевича остается на последний строчке турнирной таблице чемпионата, однако отставание от «Миная» и «Черноморца» сократилось до одного очка.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Минай» – «Мариуполь» - 0:2

 Кащук (45, 82)

 Кулиев (27), Матич (49), Месхи (51), Кныш (90) - Кащук (45), Шостак (90+4)

 Очеретько (73) - Ахмедзаде (90+7)

«Минай»: Пеньков, Горин, Матич, Мякушко (Багайоко, 65), Вишневский (Ахмедзаде, 54), Синегуб, Месхи (Кныш, 54) Гончар, Кулиев, Петрусенко, Билоног

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев (Босанчич, 70), Мампасси, Меличенко, Стасюк, Петерман (Шостак, 59), Мишнев, Очеретько, Топалов, Кащук, Вьюнник (Свитюха, 70)

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Авангард» (Ужгород)

События матча
90' Рустам Ахмедзаде (Минай) получает красную карточку.
81' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Мариуполь).
73' Олег Очеретько (Мариуполь) получает красную карточку.
44' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Мариуполь).

Денис Шаховец, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MARMUR
    MARMUR, 06.11.2021 16:45
    +1
    Сdали игру , тварини !!!
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    source02
    online
    source02, 06.11.2021 16:29
    0
    какието команды во чтото играют, определенно это не футбол, памойка
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    belerilf1
    belerilf1, 06.11.2021 16:57
    -1
    в будку
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 06.11.2021 16:39
    -1
    Ссылка
    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 06.11.2021 16:31
    -1
    Второй пенальти и опять Селезнев пролетает. Ему надо сидеть в запасе и как только, так сразу делать замену.
    Ссылка
    igogo
    igogo, 06.11.2021 16:11
    -3
    Доггггггговорняк. Во втором круге вернут. ггг
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