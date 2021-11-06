Сегодня «Мариуполь» в 144-м туре УПЛ на выезде обыграл «Минай» - 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|Рустам Ахмедзаде (Минай) получает красную карточку.
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Мариуполь).
|73'
|Олег Очеретько (Мариуполь) получает красную карточку.
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Мариуполь).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.