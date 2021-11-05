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Мариуполь
06.11.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«За тридевять земель» за «шестью» очками

  • 05.11.2021 12:04
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Минай – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Минай

С серией из шести кряду поражений подходит «Мариуполь» к выезду в Ужгород, тогда как «Минай» в трех последних матчах проиграл лишь раз. С другой стороны, единственную в сезоне победу закарпатцы одержали в уже далеком самом первом туре чемпионата, так что успешным положение дел в коллективе Игоря Леонова также вряд ли назовешь.

Мариуполь

Если к тренерскому штабу хозяев предстоящего поединка особых претензий не возникает, то вокруг Остапа Маркевича то и дело слышны разговоры о возможной отставке. Впрочем, накануне выезда наставник рассказал об ожиданиях с большим оптимизмом: «Хотим взять очки за счет наших сильных качеств: скорости и маневренности. Конечно, не могу выдавать все секреты, но в команде есть изменения в сторону улучшения!».

С другой стороны, что по игре, что по результатам, нельзя сказать, что «Мариуполь» такой уж безнадежный. Коллектив здорово бился с «Динамо» как в чемпионате, так и в Кубке, вынудив Мирчу Луческу разразиться порцией критики в адрес своей команды. Да и в остальных поединках приазовцы выглядят достойно, не так много пропуская и чаще всего проигрывая с минимальным счетом. В матче минувшего тура ворота киевлян (2:3) поражали Дмитрий Мишнев, отличившийся с пенальти за игру рукой Сергея Сидорчука, а также Владислав Клименко, откликнувшийся на передачу активно отыгравшего в эпизоде Никиты Петермана.

Минай

Закарпатская команда в прошлом туре потерпела свое самое крупное в сезоне поражение, уступив «Днепру-1» – 0:4. Явные претензии имелись к голкиперу Даниилу Кучеру, который после двух пропущенных был заменен – уже в середине первого тайма. Хотя, Игорь Леонов не стал прямо обвинять вратаря: «Я не решил, что он виноват. Знаете, два удара по воротам, которые можно было взять. Особенно второй. Никогда не менял вратаря, особенно на такой минуте. Но нужно было что-то кардинально менять, потому я так сделал».

Если «Мариуполь» приедет в Ужгород после марш-броска в полторы тысячи километров, то сам «Минай» субботней игрой начнет серию из четырех домашних матчей. Кстати, на своем поле закарпатский коллектив играет вполне прилично: одно поражение и всего пять пропущенных голов (пятый показатель лиги!). Куда печальнее все в нападении – всего восемь забитых! Евгений Селезнев не особо оправдывает надежды, да и в предстоящем матче бомбардир не сыграет из-за дисквалификации, а среди остальных исполнителей выделяется лишь «тройка», забившая по два мяча: Олег Вишневский, Рустам Ахмедзаде и Антон Байдал.

Статистика встреч

Всего две очные встречи провели команды, забив за более чем три часа противостояния лишь один гол, да и тот – с пенальти. В матче первого круга прошлого сезона «Мариуполь» выиграл в Ужгороде благодаря успешной «точке» в исполнении Артема Бондаренко, а весной соперники разошлись «нулями» в Мариуполе.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Пеньков, Векляк, Матич, Кныш, Мякушко, Синегуб, Ахмедзаде, Гончар, Кулиев, Петрусенко, Белоног.

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех, Мишнев, Очеретько, Удод, Топалов, Кащук.

Прогноз на противостояние

«Матч за шесть очков», – так назвал предстоящую встречу Игорь Леонов (между прочим, экс-тренер приазовского клуба), а в таких поединках можно ждать любых неожиданностей. Несмотря на дальний переезд, ведь «Мариуполь» выехал на игру еще во вторник (!), доверимся оптимизму Остапа Маркевича и спрогнозируем ничью.

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6 ноября, суббота

«Минай» – «Мариуполь»
Ужгород. Стадион «Авангард». 14:00
  ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
МИНАЙ – МАРИУПОЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1

Артем Цыганенко, Sport.ua

(1 голос)

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