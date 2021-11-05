14-й тур
Минай
0 : 0
Мариуполь
06.11.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай – Мариуполь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 05.11.2021 14:50
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Минай – Мариуполь. Текстовая трансляция матча
© ФК Минай

В субботу, 6 ноября, состоится матч 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» примет «Мариуполь». Встреча пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Оба коллектива в нынешнем сезоне звезд с неба не хватают, а ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе страны. «Минай» на данный момент находится на 14-м месте турнирной таблицы чемпионата и имеет в своем активе 8 баллов. В предыдущих трех матчах ужгородский клуб сыграл вничью с «Десной» (0:0) и «Рухом» (2:2), а в 13 туре подопечные Игоря Леонова разгромно проиграли «Днепру-1» (0:4). Отметим, что «лисы» проиграли лишь 1 матч из сыгранных пяти домашних в нынешнем сезоне, но и победили только однажды, обыграв еще во 2-м туре со счетом 1:0 «Александрию».

У «Мариуполя» же дела обстоят еще хуже. «Азовцы» являются худшей командой Украинской Премьер-лиги в первом круге, имея в своем активе всего 4 очка. В предыдущих матчах чемпионата подопечные Остапа Маркевича проиграли «Металлисту 1925» (1:2) и «Вересу» (0:2), а в прошлом туре в упорной борьбе уступили киевскому «Динамо» (2:3), заработав в итоге 6-матчевую серию поражений. Отметим, что азовская команда выиграла лишь 1 матч из последних десяти выездных. Это была победа над «Колосом» со счетом 1:0 еще в 7-м туре первенства.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Мариуполь».

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Источник — Sport.ua

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