Остап МАРКЕВИЧ: «Положение в турнирной таблице давило на молодых ребят»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал победу азовцев в матче против «Миная» (2:0).

– Положение в турнирной таблице давило на молодых ребят. Была нервозность с нашей стороны. Поэтому в первом тайме мы не совсем уверенно играли. Допускали ошибки, и нервозности в наших действиях становилось больше. Но по ходу тайма внесли определенные изменения и переломили игру. Если вы следили за нашей работой в «Мариуполе» эти полтора года, то могли заметить, что наша первоочередная цель – это прессинг. Мы хотим прессинговать постоянно. Но когда мы проанализировали ситуацию в нашей команде, мы поняли, что такой футбол не подходит команде. Поэтому мы стали варьировать прессинг, используя, как сегодня, высокий и средний прессинг.

– Как удаление Очеретько повлияло на игру команды?

– При защите мы играем 4-4-2, поэтому после удаления у нас Свитюха стал опускаться ниже для того, чтобы нас не растягивали на флангах.

– Как Вы оцените игру Никиты Турбаевского?

– Игру Никиты оцениваю положительно. В важный момент матча он выручил команду. Турбаевский – молодой парень, который только вторую игру провел в Премьер-лиге. Если продолжит работать, то вырастит в качественного футболиста.

– «Мариуполь» одержал первую победу за 6 туров. Этот момент станет переломным?

– Надеюсь на это! Может, эта победа снимет тяжелый психологический груз с молодых ребят.