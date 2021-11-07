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06.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Остап МАРКЕВИЧ: «Положение в турнирной таблице давило на молодых ребят»

Главный тренер «Мариуполя» прокомментировал победу в матче с «Минаем»

  • 07.11.2021 02:37
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Остап МАРКЕВИЧ: «Положение в турнирной таблице давило на молодых ребят»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал победу азовцев в матче против «Миная» (2:0).

– Положение в турнирной таблице давило на молодых ребят. Была нервозность с нашей стороны. Поэтому в первом тайме мы не совсем уверенно играли. Допускали ошибки, и нервозности в наших действиях становилось больше. Но по ходу тайма внесли определенные изменения и переломили игру. Если вы следили за нашей работой в «Мариуполе» эти полтора года, то могли заметить, что наша первоочередная цель – это прессинг. Мы хотим прессинговать постоянно. Но когда мы проанализировали ситуацию в нашей команде, мы поняли, что такой футбол не подходит команде. Поэтому мы стали варьировать прессинг, используя, как сегодня, высокий и средний прессинг.

– Как удаление Очеретько повлияло на игру команды?
– При защите мы играем 4-4-2, поэтому после удаления у нас Свитюха стал опускаться ниже для того, чтобы нас не растягивали на флангах.

– Как Вы оцените игру Никиты Турбаевского?
– Игру Никиты оцениваю положительно. В важный момент матча он выручил команду. Турбаевский – молодой парень, который только вторую игру провел в Премьер-лиге. Если продолжит работать, то вырастит в качественного футболиста.

– «Мариуполь» одержал первую победу за 6 туров. Этот момент станет переломным?
– Надеюсь на это! Может, эта победа снимет тяжелый психологический груз с молодых ребят.

Источник — ФК Мариуполь

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