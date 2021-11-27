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Мариуполь
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Львов
26.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Олег ДУЛУБ: «Держались вместе. Это был очень тяжелый матч за 9 очков»

Главный тренер «Львова» прокомментировал победу над «Мариуполем»

  • 27.11.2021 04:59
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Олег ДУЛУБ: «Держались вместе. Это был очень тяжелый матч за 9 очков»
© ФК Мариуполь. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал победу в матче 16-го тура УПЛ над «Мариуполем» (1:0):

«Очень тяжелый матч. Я бы сказал, что это не за 6 очков, а за 9. Слишком много у нас таких матчей. Настраивали ребят, что «Мариуполь» — очень непростая команда, которая в атаке играет организованно.  В атаке у них играют хорошие ребята. Думаю, ни одна команда Премьер-лига не откажется от трио Кащук – Вьюнник – Топалов, а также Мишнева, который их поддерживает из глубины.

Мне очень понравилось, как мы играли, как держались все вместе. И добыли тяжелейшую победу. Не будем забывать, что в прошлом туре у нас была еще одна сложная игра с «Зарей», в которой мы также победили. Плюс дальний переезд. Благодарен ребятам, что они выдержали и победили».

Источник — ФК Мариуполь

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