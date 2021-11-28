И все равно на нервах. Шахтер минимально обыграл Ингулец

Первый матч между этими командами в этом чемпионате был одновременно и первым для итальянского тренера Де Дзерби в чемпионатах Украины. Напомним, что тогда «горняки» победили своего соперника со счетом 2:1. Но гораздо более интересным противостояние выглядело в контексте матча, который не состоялся в конце прошлого года - тогда «Ингулец» получил техническое поражение за неготовность поля к игре, его президент долго из-за этого возмущался и искал виновных. Поэтому воскресный матч был достаточно важным для петровской команды. Да и для «Шахтера» все было не очень просто – главный тренер сидел в ВИП-ложе, поскольку на тренерском месте не мог находиться из-за удаления в матче против «Руха».

Стоит также отметить, что в пассиве «Ингульца» была восьмиматчевая безвыигрышная серия, а у «Шахтера» – наоборот, пятиматчевая победная.

В составе хозяев стоит отметить возвращение в основу капитана Лупашко, а также появление на острие Гопея, который как раз и забил в первом круге в ворота «горняков». По сравнению с матчем против «Интера» в основе команды Де Дзерби (а точнее, в этом матче – Давиде Поссанцини) вышли Корниенко, Маркос Антонио, Судаков и Мудрик, сменившие Бондаря, Степаненко, Марлоса и Фернандо. Место центрфорварда занял Педриньо.

Фото - УПЛ

Игра началась ожидаемо – с контролем мяча футболистами донецкой команды. А «Ингулец» не стеснялся идти в высокий прессинг, чего очень не любят наши отечественные гранды. За первые минут 15 можно вспомнить два момента - удар Тете после заброса Марлона, с которым справился Гальчук (наверное, там был офсайд), и желтая карточка Гопею, которая, хоть и выглядела формально заслуженной, неизвестно, показывалась ли бы в матчах еврокубков - Майкл выставил руку в сторону, а Додо набежал на кисть руки лицом. Кроме того, кто следит за выступлениями Мудрика, знает, что у него почему-то постоянно возникают проблемы с бутсами. Не обошли они Михаила в этом матче.

Первый реально опасный момент возник на 23 минуте. Мудрик на фланге обыграл Шарая, навесил на Педриньо, который бил в падении метров с 10 головой – Гальчук уверенно забрал непростой мяч. И сразу же Матвиенко создал еще один шанс – после заброса в штрафную Шарай не получил мяч, Мудрик бил в касание с левого угла штрафной, но акцентированного удара не получилось – попал в того же Гальчука. И был еще один удар Мудрика с того же места буквально через минуту – после скидки партнера Михаил чуть не попал в дальний угол.

После того, как закончились первые полчаса матча, «Шахтер» забил. Додо из центра поля передачей вразрез вывел Тете на свидание с Гальчуком и бразилец в касание пробил справа в дальний угол, забив свой восьмой гол в чемпионате.

Из футболистов «Ингульца» в объективы телекамер чаще всего попадал именно вратарь. Но напомнил о себе Илья Коваленко – после подачи Полегенько он пробивал без помех головой метров с 10, но попал в Трубина.

К концу тайма Тете получил еще один пас вразрез от Майкона, но на этот раз его бездарно запорил, выпустив мяч за лицевую. И еще один раз мог забивать бразилец, но проспал прострел Мудрика и не побежал на дальнюю штангу.

А что Ингулец в первом тайме? Ничего не удавалось сделать подопечным Лавриненко без мяча, надежды оставались только на второй тайм.

Попробовал изменить ситуацию тренер «Ингульца», укрепив защиту (вместо Асмелаша и Ковалева вышли дебютант Смоляков и Салем), которая натерпелась от Додо и Тете, и поменяв левого полузащитника – Козак занял место на бровке.

Видимо, замены помогли. Смоляков более или менее справлялся с бразильцами, а Казак бегал в нападение, но мастерства не хватало для качественного завершения – то сам игрок загонял себя в угол, то забегал в офсайд в неплохой контратаке.

У горняков активно продолжал простреливать слева Мудрик, но Траоре на поле еще долго не будет, а другие партнеры качественно замыкать такие передачи не умеют.

На 62 минуте Поссанцини сменил Педриньо, который, как и в матче с «Интером», ничего особенного не показал, на Соломона, а Майкона – на Артема Бондаренко. В центре нападения стал играть израильтянин, поэтому, честно говоря, голов от него на этой позиции никто не ожидал.

«Ингулец» свой самый опасный момент с начала матча создал, что логично, после стандарта – Павлов не попал головой по мячу на линии вратарской. Правда, если бы попал, арбитры просматривали бы эпизод - не было ли офсайда.

Гопей снова рукой прикоснулся к лицу игрока «Шахтера», на этот раз Матвиенко, но арбитр на этот раз не показал карточку. Достаточно типичная для нашего чемпионата непоследовательность действий.

Игра, продолжавшаяся в сонном режиме, несколько оживилась на 85 минуте. Матвиенко прострелил, Сикан традиционно для донецких футболистов сегодня не успел на прострел, а Тете попал с нескольких метров в штангу. Камеры показали Де Дзерби, который сильно нервничал на протяжении игры в ВИП-ложе и объяснял Дарио Срне, как нужно было играть Сикану в этой ситуации.

На последних минутах «Ингулец» рванул вперед, минут 5 осаждал ворота Трубина, но индивидуальное мастерство исполнителей не позволило претендовать на нечто большее.

0:1 - «Шахтер» сравнялся по очкам с «Динамо», но киевляне увеличили разницу забитых и пропущенных в этом туре по сравнению с донецкой командой.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Ингулец» – «Шахтер» - 0:1



Тете, 32



Гопей, 14, Коваленко, 57 – Маркос Антонио, 69, Сикан, 90+1

«Ингулец»: Гальчук – Асмелаш (Смоляков, 46), Ковалев (Салем, 46), Павлов, Полегенько – Шишка, Лупашко – Шарай (Козак, 46), Запорожец, Коваленко (Головкин, 81) – Гопей (Плохотнюк, 78).

«Шахтер»: Трубин – Корниенко (Бондарь, 71), Матвиенко, Марлон, Додо – Маркос Антонио, Майкон (Бондаренко, 62) – Мудрик (Сикан, 82), Судаков (Марлос, 71), Тете – Педриньо (Соломон, 61).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).



Удары (в створ): 2 (1) – 11 (7)

Угловые: 2 – 9

Оффсайды: 1 – 3.

ИНГУЛЕЦ-ШАХТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C