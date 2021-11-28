Сегодня, 28 ноября «Ингулец» в 16-м туре УПЛ принимает «Шахтер».
Составы команд:
«Ингулец»: Гальчук, Полегенько, Павлов, Ковалец, Запорожец, Шарай, Коваленко, Лупашко, Шишка, Асмелаш, Стефен
«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Маркос Антонио, Судаков, Педриньо, Тете, Мудрик
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Обзор матча:
0:1 - Тете, 32-я минута:
События матча
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
Источник — Sport.ua
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