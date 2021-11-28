Тренер Шахтера: «Иногда можно играть с Педриньо в роли ложной девятки»

Ассистент главного тренера «Шахтера» Давиде Поссанцини дал комментарий после матча 15-го тура УПЛ с «Ингульцом» (1:0):

– По сравнению с поединком с «Интером» вы сделали немало замен, вышло много молодых ребят. Осознанное решение и где-то даже пришлось рисковать?

– Я не думаю, что это был риск, потому что мы верим во всех футболистов, и в тех, которые не выходили в Милане. Сегодня все ребята выступили очень хорошо. У нас был сложный матч с командой, которая от начала до конца играла просто в обороне. Мы очень довольны.

– «Ингулец» временами опускался в линию с шестью защитниками. Насколько сложно было вскрыть такую плотную оборону?

– Очень сложно. Но в первом тайме мы создали столько шансов, чтобы забить больше голов! Тете, Педриньо, дважды Мудрик… Моменты были даже притом, что соперник всегда был в обороне. И голов, конечно, могло быть больше. Может быть, иногда ребята должны чуть больше верить в себя. Но это нормально, если молодые футболисты ошибаются чуть чаще, чем опытные. В конце концов мы очень довольны тем, как они играют.

– «Шахтер» провел матч без ярко выраженного форварда, а Педриньо использовался в роли ложной девятки. Как вам такая модель игры и насколько она себя оправдала?

– Да, иногда можно играть именно так – с Педриньо в роли ложной девятки. Однако все решения мы принимаем из-за ситуации, в которой сейчас живем. Иногда это зависит и от соперников, но в основном, понятно, потому что у нас много травмированных футболистов.

– Второй тайм получился более сложным для «Шахтера»? Уже не было столько моментов. Это следствие накопившейся усталости после матча с «Интером» или соперник не давал вам играть в свой футбол?

– Думаю, здесь микс. Поле стало еще хуже, а мяч ходил по нему еще медленнее. Противник во втором тайме поменял систему игры, добавил давления. В конце концов мы не допустили шансов для «Ингульца», но в игре бывают моменты, когда мы не можем доминировать, как хотим.