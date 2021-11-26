16-й тур
Ингулец
0 : 0
Шахтер Донецк
28.11.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 26.11.2021 13:54
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Ингулец – Шахтер. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 28-го ноября, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 14:00.

Подопечные Роберто Де Дзерби начинали сезон УПЛ с успешного домашнего поединка против «козаков» (2:1), соответственно начнут с матча против данного соперника и второй круг. За это время поменялось многое, в том числе – в соотношении сил между данными соперниками. «Шахтер», как бы блекло команда не смотрелась в крайне неудачной еврокубковой кампании, на внутренней арене шансов своим соперникам не оставляет, и теперь актуальным будет лишь один вопрос – что с психологией у «оранжево-черных», которые накануне фактически выбыли из международных состязаний.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Шахтер».

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Александр Снитко, Sport.ua

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