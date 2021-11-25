В воскресенье, 28 ноября, в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» встретится с одним из лидеров УПЛ, «Шахтером». Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка», и начнется в 14:00.

Ингулец

У команды из Петрово продолжается затяжной безвыигрышный кризис длинною в 8 поединков. В матче прошлого тура, в Ужгороде с «Минаем», подопечные Сергея Лавриненко могли как победить так и проиграть. Игра выдалась боевой и интересной, гости больше владели мячом, но итоговый счет встречи выдался равным - 2:2.

Кадровой революции в команде, чем пугал президент клуба Александр Поворознюк, так и не произошло. Впрочем, вряд ли она в данной ситуации и необходима. После достаточно неплохого первого сезона в элите, петровчане уперлись в «потолок», не смогли преодолеть период «плато», и как следствие, начали деградировать.

Сейчас в команда нуждается во «втором дыхании». Оно может прийти как само по себе, так и после чрезвычайно приятных моментов, к примеру, победы над грандом украинского футбола.

Шахтер

В прошлом туре вице-чемпионы Украины с трудом одолели львовский «Рух», но потеряли лидирующую позицию в УПЛ. Теперь на вершине снова «Динамо» – при равном количестве очков и ничьей в личной встрече у киевской команды разница мячей 41-8, а у донецкой – 40-8.



Борьба за чемпионство только начинается. И в ней, как мы уже знаем, зачастую побеждает не сильнейший в очных противостояниях грандов, а именно те, кто на протяжении чемпионата потеряли меньше очков с середняками и аутсайдерами первенства.

Да, сейчас «оранжево-черные» на стадии адаптации к новому стилю и философии Роберто Де Дзерби. Именно этот немаловажный нюанс и стал тем амортизатором, который помог итальянскому коучу в свой первый сезон у руля клуба не ощутить грозный гнев болельщиков за слабые результаты в Европе.

История встреч

В УПЛ команды провели 3 поединка и во всех них победу праздновали донетчане. Последний матч этих команд состоялся 24 июля и завершился викторией команды Де Дзерби - 2:1.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Гальчук, Опанасенко, Ковалев, Поспелов, Полегенько, Запорожец, Козак, Лупашко, Коробенко, Коваленко, Ситало.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Майкон, Тете, Педриньо, Мудрик, Фернандо.

Прогноз на противостояние

«Ингульцу» будет крайне сложно сдержать грозную атаку соперника. Тем не менее, характера команде Сергея Лавриненко не занимать, и в таком матче они могут преподнести сенсацию.



Могут, но вряд ли это будет в воскресенье. Ставим на уверенную победу «горняков»

28 ноября, воскресенье