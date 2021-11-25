16-й тур
Ингулец
0 : 0
Шахтер Донецк
28.11.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Донетчане попробуют вновь выйти в лидеры УПЛ

  • 25.11.2021 13:13
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Ингулец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

В воскресенье, 28 ноября, в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» встретится с одним из лидеров УПЛ, «Шахтером». Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка», и начнется в 14:00. 

Ингулец

У команды из Петрово продолжается затяжной безвыигрышный кризис длинною в 8 поединков. В матче прошлого тура, в Ужгороде с «Минаем», подопечные Сергея Лавриненко могли как победить так и проиграть. Игра выдалась боевой и интересной, гости больше владели мячом, но итоговый счет встречи выдался равным - 2:2. 

Кадровой революции в команде, чем пугал президент клуба Александр Поворознюк, так и не произошло. Впрочем, вряд ли она в данной ситуации и необходима. После достаточно неплохого первого сезона в элите, петровчане уперлись в «потолок», не смогли преодолеть период «плато», и как следствие, начали деградировать.

Сейчас в команда нуждается во «втором дыхании». Оно может прийти как само по себе, так и после чрезвычайно приятных моментов, к примеру, победы над грандом украинского футбола.

Шахтер

В прошлом туре вице-чемпионы Украины с трудом одолели львовский «Рух», но потеряли лидирующую позицию в УПЛ. Теперь на вершине снова «Динамо» – при равном количестве очков и ничьей в личной встрече у киевской команды разница мячей 41-8, а у донецкой – 40-8.

Борьба за чемпионство только начинается. И в ней, как мы уже знаем, зачастую побеждает не сильнейший в очных противостояниях грандов, а именно те, кто на протяжении чемпионата потеряли меньше очков с середняками и аутсайдерами первенства. 

Да, сейчас «оранжево-черные» на стадии адаптации к новому стилю и философии Роберто Де Дзерби. Именно этот немаловажный нюанс и стал тем амортизатором, который помог итальянскому коучу в свой первый сезон у руля клуба не ощутить грозный гнев болельщиков за слабые результаты в Европе.

История встреч

В УПЛ команды провели 3 поединка и во всех них победу праздновали донетчане. Последний матч этих команд состоялся 24 июля и завершился викторией команды Де Дзерби - 2:1.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Гальчук, Опанасенко, Ковалев, Поспелов, Полегенько, Запорожец, Козак, Лупашко, Коробенко, Коваленко, Ситало.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Майкон, Тете, Педриньо, Мудрик, Фернандо.

Прогноз на противостояние

«Ингульцу» будет крайне сложно сдержать грозную атаку соперника. Тем не менее, характера команде Сергея Лавриненко не занимать, и в таком матче они могут преподнести сенсацию. 

Могут, но вряд ли это будет в воскресенье. Ставим на уверенную победу «горняков»

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28 ноября, воскресенье

«Ингулец» – «Шахтер»
Кропивницкий. Стадион «Зирка». 14:00
  ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ИНГУЛЕЦ-ШАХТЕР. ОНЛАЙН- ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:3

 

Источник — Sport.ua

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