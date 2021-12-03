Сегодня «Шахтер» в 17-м туре УПЛ в Киеве разгромил «Львов» - 6:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Ефим Конопля (Шахтер Донецк).
|88'
|Игрок команды Львов получает красную карточку.
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
|84'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ромеро Марлос (Шахтер Донецк).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Шахтер Донецк).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тете (Шахтер Донецк).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Антви Эрнест (Львов).
Источник — Sport.ua
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