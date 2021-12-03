17-й тур
Шахтер Донецк
5 : 1
Львов
03.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Львов – 6:1. Разгром от горняков. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 17-го тура УПЛ

  • 03.12.2021 19:47
  • 391 просмотр
  • 1 комментарий
Шахтер – Львов – 6:1. Разгром от горняков. Видео голов и обзор матча
© УПЛ

Сегодня «Шахтер» в 17-м туре УПЛ в Киеве разгромил «Львов» - 6:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Ефим Конопля (Шахтер Донецк).
88' Игрок команды Львов получает красную карточку.
86' ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
84' ГОЛ ! С пенальти забил Ромеро Марлос (Шахтер Донецк).
55' ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Шахтер Донецк).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Тете (Шахтер Донецк).
17' ГОЛ ! Мяч забил Антви Эрнест (Львов).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 03.12.2021 19:56
    0
    долбодятли то 5 голів чи 6?
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