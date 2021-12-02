В пятницу, 3 декабря, в Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет игра 17-го тура украинской Премьер-Лиги, в которой донецкий «Шахтер» будет принимать «Львов».

Шахтер

Через несколько дней горнякам предстоит провести свой заключительный матч Лиги чемпионов с молдавским «Шерифом». И если бы он что-то решал в турнирном плане для подопечных Роберто Де Дзерби, то наверняка могли быть варианты серьезной ротации перед таким ответственным поединком. Но, увы, горняки на европейской арене в нынешнем сезоне все уже потеряли и поэтому для них гораздо важнее сейчас сосредоточиться на национальном чемпионате.

А здесь по-прежнему в гонке лидеров двоевластие. Поэтому и «Шахтеру», и «Динамо» надо очень ответственно подходить к каждой игре, особенно с командами из нижней части турнирной таблицы. Иначе могут быть неприятности, что на себе испытали обе команды в предыдущем туре. Напомним, что донецкие футболисты выиграли у «Ингульца» лишь с минимальным преимуществом 1:0, благодаря точному удару Тете.

Из хороших новостей для «Шахтера» можно назвать возвращение в общую группу форварда Мораеса, который залечивал свою травму более полугода. Конечно в стартовом составе мы его вряд ли увидим, а вот на замену при благоприятном стечении обстоятельств для хозяев поля, он вполне может выйти.

Львов

У львовян задачи совершенно другие. Матчи с украинскими грандами Олег Дулуб со своими помощниками наверняка рассматривает как возможность хотя бы не проиграть. Так что, если его подопечные наберут очки, то это будет уже большой успех.

На данный момент «Львов» немного оторвался от опасной зоны вылета и может себя чувствовать относительно спокойно. Это все благодаря тому, что в последних пяти матчах львовская команда набрала десять очков (3 победы, 1 ничья и 1 поражение). Особенно знаковой для нее стал выигрыш у одного из претендентов на третье место «Зари» со счетом 2:1.

Еще можно отметить, что «Львов» совсем неплохо чувствует себя на чужих полях. В нынешнем чемпионате в его активе уже есть три выездных победы - над «Минаем» 2:1, «Колосом» 1:0 и «Мариуполем» 1:0. Понятно, что эти соперники не уровень «Шахтера», но, с другой стороны, это говорит о том, что в гостях львовяне умеют добиваться необходимого им результата.

Статистика встреч

Всего на уровне Премьер-Лиги «Шахтер» и «Львов» провел 11 матчей. 8 раз побеждал донецкий клуб, 1 раз была зафиксирована ничья и дважды выигрывали львовяне. В матче первого круга, который состоялся 30 июля на «Арене-Львов» сильнее были горняки 3:0. Голы забили Траоре, Дентиньо и Педриньо. Первых двоих в предстоящем матче мы точно не увидим, а выйдет ли на поле Педриньо решит тренерский штаб.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Матвиенко, Бондарь, Корниенко, Майкон, Бондаренко, Соломон, Тете, Марлос, Ференандо



«Львов»: Ильющенков, Бусько, Махмутович, Грысьо, Якимец, Политыло, Довгий, Антви, Ременяк, Шина, Ныч

3 декабря, пятница