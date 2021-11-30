ВИДЕО. Мораес вернулся в общую группу Шахтера

Форвард близок к полному восстановлению

  • 30.11.2021 15:59
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ВИДЕО. Мораес вернулся в общую группу Шахтера
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Сегодня форвард «Шахтера» Жуниор Мораес возобновил тренировки в общей группе команды.

34-летний форвард порвал крестообразные связки колена в апреле текущего года. Он не выходил на поле с 17 апреля, и в текущем сезоне не провел ни одного матча.

Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил, что Мораес не появится на поле в начале зимы.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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