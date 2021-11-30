ВИДЕО. Мораес вернулся в общую группу Шахтера

Сегодня форвард «Шахтера» Жуниор Мораес возобновил тренировки в общей группе команды.
34-летний форвард порвал крестообразные связки колена в апреле текущего года. Он не выходил на поле с 17 апреля, и в текущем сезоне не провел ни одного матча.
🔙🔜 Еще на шаг ближе к возвращению на поле! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 30, 2021
Жуниор Мораес начал тренироваться вместе с командой!#Shakhtar pic.twitter.com/W8UmkwZpNu
Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил, что Мораес не появится на поле в начале зимы.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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