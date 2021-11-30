ВИДЕО. Мораес вернулся в общую группу Шахтера

Сегодня форвард «Шахтера» Жуниор Мораес возобновил тренировки в общей группе команды.

34-летний форвард порвал крестообразные связки колена в апреле текущего года. Он не выходил на поле с 17 апреля, и в текущем сезоне не провел ни одного матча.

🔙🔜 Еще на шаг ближе к возвращению на поле! 🧡



Жуниор Мораес начал тренироваться вместе с командой!#Shakhtar pic.twitter.com/W8UmkwZpNu — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 30, 2021

Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил, что Мораес не появится на поле в начале зимы.