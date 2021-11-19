ДЕ ДЗЕРБИ: «Не вижу поводов для появления Мораеса в составе в начале зимы»

Наставник «Шахтера» – о кадровой ситуации в команде

  • 19.11.2021 01:19
  • 338 просмотров
  • 1 комментарий
ДЕ ДЗЕРБИ: «Не вижу поводов для появления Мораеса в составе в начале зимы»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал кадровую ситуацию в команде перед матчем 15 тура чемпионата Украины с «Рухом», который состоится 20 ноября.

«Не вижу поводов для появления Мораеса в составе в начале зимы. Надеюсь, что вместо него хорошо сыграют Фернандо, Сикан или Педриньо, который начал заниматься в общей группе два дня назад.

Он чувствует себя хорошо. Повезло, что его мышечное повреждение не было очень опасным. Последние дни он занимался с меньшими нагрузками. Не хочу рисковать его здоровьем и уже со старта выпускать в ближайшей игре с «Рухом», - сказал Де Дзерби.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 19.11.2021 01:30
    -2
    Педро явно не хватало в игре с Реалом, где могли и за ничейку зацепиться
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