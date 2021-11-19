ДЕ ДЗЕРБИ: «Не вижу поводов для появления Мораеса в составе в начале зимы»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал кадровую ситуацию в команде перед матчем 15 тура чемпионата Украины с «Рухом», который состоится 20 ноября.
«Не вижу поводов для появления Мораеса в составе в начале зимы. Надеюсь, что вместо него хорошо сыграют Фернандо, Сикан или Педриньо, который начал заниматься в общей группе два дня назад.
Он чувствует себя хорошо. Повезло, что его мышечное повреждение не было очень опасным. Последние дни он занимался с меньшими нагрузками. Не хочу рисковать его здоровьем и уже со старта выпускать в ближайшей игре с «Рухом», - сказал Де Дзерби.
Источник — Футбол 1/2/3
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