Джокеры принесли результат. Шахтер дожал Львов и победил с разгромом

Появление Роберто Де Дзерби на посту главного тренера донецкого «Шахтера» спровоцировало достаточно много изменений в модели игры команды, что мы уже успели заметить в дебютной игре его коллектива в рамках нового сезона Украинской Премьер-лиги неделей ранее. Вот только явно не для одной лишь победы над петровским «Ингульцом» на старте чемпионата приглашали итальянского специалиста, а самое интересное для «горняков» начнется уже в скором времени – надо проходить квалификацию к групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА.



Именно по этой причине рядовой матч чемпионата против ПФК «Львов» на поле «Арены Львов» превращался в этот вечер для команды Де Дзерби в своеобразную финальную проверку уровня максимальной готовности команды. Да и очевидную задачу по отвоеванию чемпионского титула у киевского «Динамо» перед командой никто не собирался снимать. Впрочем, про амбиции львовян мы также могли достаточно многое сказать, с учетом их качественной реакции на события по ходу стартового матча против «Мариуполя» (1:1).



И действительно, коллектив Анатолия Бессмертного вышел на поле в своем втором подряд домашнем матче без доли мандража перед более именитым соперником. Наоборот, даже «Шахтер» в чем-то не смог подойти с холодной головой ко стартовому свистку, в результате чего мы стали свидетелями голевого момента Эрнеста, который для него неудачной передачей на своей половине создал Марлон. Дончан простили в спонтанно возникшей острой ситуации, поэтому больше они себе подобного до перерыва не позволяли.



Вместо этого, «Шахтер» предложил намного больше контроля мяча на чужой половине. Достаточно сухого контроля, что не особо устраивало как болельщиков команды, так и главного тренера. Вот только Де Дзерби все равно оставался спокойным даже в тех ситуациях, когда его подопечные упускали неплохие моменты во время многочисленных подач с флангов. Дончане атаковали словно по шаблону – Траоре борется за мяч или сковывает на себе внимание оппонентов, а партнеры пытаются под него построиться. Разгулья индивидуальной игры, как это было в первом туре, у гостей на наблюдалось.



Тем не менее, голевые ситуации гости все равно создавали, пусть и в малом количестве, но регулярно. Костик на линии отыгрывал прекрасно даже в непростых ситуациях по типу той, когда Махмутович срезал подачу от Додо с правого фланга в створ собственных ворот, но на линии голкипер был безупречен. Свой класс Орест в последствии доказал и при моментах у Тете, Патрика и Соломона, поэтому говорить о забитых мячах «Шахтера» после первого тайма не приходилось.



Начало второй половины в исполнении «горняков» вызывало определенные вопросы. Команда вновь не включилась с первых секунд, поэтому Шина получил прекрасную возможность завершить ударом подачу с левого фланга в центре штрафной, но тут уже Трубин сыграл максимально надежно. Затем, команда Де Дзерби продолжила свое бесперспективное перекатывание мяча на чужой половине, и у итальянского наставника окончательно иссяк запас терпения. Последовали замены, и уже после «Шахтер» начал действительно быть похожим на самого себя.



Исмаили добавил немного вариативности на левом фланге, но ключевую роль все равно забрал на себя опытный Марлос. Полузащитник своей подачей с правого фланга на 73-й минуте в район дальней штанги доставил мяч прямиком на голову Траоре, благодаря чему форвард сумел забить свой второй мяч в УПЛ во втором матче кряду. Де Дзерби подбросил в разгоревшийся огонь на футбольном поле еще и Педриньо, после чего дончане окончательно оккупировали чужую штрафную.



Дополнительных голов от гостей пришлось еще немного подождать, но моменты Педриньо четко давали понять, что мы еще не все увидели в этом матче. И действительно, широкие быстрые выпады под занавес встречи завершились голевым прострелом Исмаили с левого фланга на только недавно вышедшего на замену Дентиньо, а уже в компенсированное время Педриньо наконец-то попал в створ ворот, подловив в центре штрафной отскок от перехваченной подачи Додо. Как и не было этого тяжелого часа игрового времени для команды Де Дзерби.



На следующей неделе ПФК «Львов» отправится на гостевой матч против полтавской Ворсклы, а «Шахтер» сыграет дома против «Александрии», до этого съездив на первый матч против бельгийского «Генка».

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Львов» – «Шахтер» – 0:3

Траоре (73), Дентиньо (85), Педриньо (95)

Эрнест (28), Ныч (66), Бусько (70) – Тете (38), Корниенко (54), Траоре (84)

«Львов»: Костик, Якимец, Романчук (Крушинский, 77), Махмутович, Бусько, Брикнер (Хамелюк, 83), Эрнест, Чирьяк, Шина (Зозуля, 83), Политыло (Ренан, 68), Ныч (Альваро, 68).

«Шахтер»: Трубин, Корниенко (Исмаили, 64), Матвиенко, Марлон, Додо, Степаненко, М.Антонио (Майкон, 73), Тете (Марлос, 65), Соломон, А.Патрик (Педриньо, 72), Траоре (Дентиньо, 84).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ЛЬВОВ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА