2-й тур
Львов
0 : 3
Шахтер Донецк
30.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Джокеры принесли результат. Шахтер дожал Львов и победил с разгромом

Донецкий клуб одержал победу на «Арене Львов»

  • 30.07.2021 20:54
  • 6454 просмотра
  • 119 комментариев
Джокеры принесли результат. Шахтер дожал Львов и победил с разгромом
© ФК Шахтер Донецк

Появление Роберто Де Дзерби на посту главного тренера донецкого «Шахтера» спровоцировало достаточно много изменений в модели игры команды, что мы уже успели заметить в дебютной игре его коллектива в рамках нового сезона Украинской Премьер-лиги неделей ранее. Вот только явно не для одной лишь победы над петровским «Ингульцом» на старте чемпионата приглашали итальянского специалиста, а самое интересное для «горняков» начнется уже в скором времени – надо проходить квалификацию к групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА.

Именно по этой причине рядовой матч чемпионата против ПФК «Львов» на поле «Арены Львов» превращался в этот вечер для команды Де Дзерби в своеобразную финальную проверку уровня максимальной готовности команды. Да и очевидную задачу по отвоеванию чемпионского титула у киевского «Динамо» перед командой никто не собирался снимать. Впрочем, про амбиции львовян мы также могли достаточно многое сказать, с учетом их качественной реакции на события по ходу стартового матча против «Мариуполя» (1:1).

И действительно, коллектив Анатолия Бессмертного вышел на поле в своем втором подряд домашнем матче без доли мандража перед более именитым соперником. Наоборот, даже «Шахтер» в чем-то не смог подойти с холодной головой ко стартовому свистку, в результате чего мы стали свидетелями голевого момента Эрнеста, который для него неудачной передачей на своей половине создал Марлон. Дончан простили в спонтанно возникшей острой ситуации, поэтому больше они себе подобного до перерыва не позволяли.

Вместо этого, «Шахтер» предложил намного больше контроля мяча на чужой половине. Достаточно сухого контроля, что не особо устраивало как болельщиков команды, так и главного тренера. Вот только Де Дзерби все равно оставался спокойным даже в тех ситуациях, когда его подопечные упускали неплохие моменты во время многочисленных подач с флангов. Дончане атаковали словно по шаблону – Траоре борется за мяч или сковывает на себе внимание оппонентов, а партнеры пытаются под него построиться. Разгулья индивидуальной игры, как это было в первом туре, у гостей на наблюдалось.

Тем не менее, голевые ситуации гости все равно создавали, пусть и в малом количестве, но регулярно. Костик на линии отыгрывал прекрасно даже в непростых ситуациях по типу той, когда Махмутович срезал подачу от Додо с правого фланга в створ собственных ворот, но на линии голкипер был безупречен. Свой класс Орест в последствии доказал и при моментах у Тете, Патрика и Соломона, поэтому говорить о забитых мячах «Шахтера» после первого тайма не приходилось.

Начало второй половины в исполнении «горняков» вызывало определенные вопросы. Команда вновь не включилась с первых секунд, поэтому Шина получил прекрасную возможность завершить ударом подачу с левого фланга в центре штрафной, но тут уже Трубин сыграл максимально надежно. Затем, команда Де Дзерби продолжила свое бесперспективное перекатывание мяча на чужой половине, и у итальянского наставника окончательно иссяк запас терпения. Последовали замены, и уже после «Шахтер» начал действительно быть похожим на самого себя.

Исмаили добавил немного вариативности на левом фланге, но ключевую роль все равно забрал на себя опытный Марлос. Полузащитник своей подачей с правого фланга на 73-й минуте в район дальней штанги доставил мяч прямиком на голову Траоре, благодаря чему форвард сумел забить свой второй мяч в УПЛ во втором матче кряду. Де Дзерби подбросил в разгоревшийся огонь на футбольном поле еще и Педриньо, после чего дончане окончательно оккупировали чужую штрафную.

Дополнительных голов от гостей пришлось еще немного подождать, но моменты Педриньо четко давали понять, что мы еще не все увидели в этом матче. И действительно, широкие быстрые выпады под занавес встречи завершились голевым прострелом Исмаили с левого фланга на только недавно вышедшего на замену Дентиньо, а уже в компенсированное время Педриньо наконец-то попал в створ ворот, подловив в центре штрафной отскок от перехваченной подачи Додо. Как и не было этого тяжелого часа игрового времени для команды Де Дзерби.

На следующей неделе ПФК «Львов» отправится на гостевой матч против полтавской Ворсклы, а «Шахтер» сыграет дома против «Александрии», до этого съездив на первый матч против бельгийского «Генка».

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Львов» – «Шахтер» – 0:3

Траоре (73), Дентиньо (85), Педриньо (95)

Эрнест (28), Ныч (66), Бусько (70) – Тете (38), Корниенко (54), Траоре (84)

«Львов»: Костик, Якимец, Романчук (Крушинский, 77), Махмутович, Бусько, Брикнер (Хамелюк, 83), Эрнест, Чирьяк, Шина (Зозуля, 83), Политыло (Ренан, 68), Ныч (Альваро, 68).

«Шахтер»: Трубин, Корниенко (Исмаили, 64), Матвиенко, Марлон, Додо, Степаненко, М.Антонио (Майкон, 73), Тете (Марлос, 65), Соломон, А.Патрик (Педриньо, 72), Траоре (Дентиньо, 84).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ЛЬВОВ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.07.2021 21:50
    0
    Baton, 30.07.2021 21:32
    Ще зовсім трошки і ви наїдитися своєї білоголубої упередженності сповна, справжніх вболівальників Динамо це не стосується, їм бажаю наснаги і відвертої любові до краси гри...
    Откуда тебе знать о настоящих болелах какого либо клуба ? Вы как стадо рогатых, свято верите что если пишут тут плохо на кротов , так это какие-то совы или ультрас которые обидели негров. Так что то что ты ешь, нездоровье. Главное не плямкай
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 30.07.2021 21:50
    0
    avk2307, 30.07.2021 21:37
    А е ли Матвиенко и Корниенко вытеснить, то сколько будет украинцев в игре УПЛ?
    По этой причине и сидит на скамейке Исмаили, а играет Корниенко, который на две головы слабее , вопрос, от этого игра под названием футбол как таковая, много выигрывает?
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 21:50
    0
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 21:47
    Сколько игр ДК сыграло ?
    Не, ну пока Динамо не на поле вы конечно крутые
    Ты хочешь ротиком декларировать крутизну??
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 21:49
    -1
    Отлично , без Максима 777 воздух чище и диалог приятней
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 21:49
    0
    Baton, 30.07.2021 21:46
    Щеб трошки мозоку в Динамівській структурі, без лімонів, тоді дивись і не соромилися б в Єврокубках.
    Это уже буде только с уходом Суркиса с поста президента
    Не может он без всей этой свиты свадебных генералов и хороших парней но никудышних функционеров
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 21:47
    -1
    smart-Forever, 30.07.2021 21:45
    ДК делит 11-е 12-е место с Минаем.
    Так куда дотягиваться??
    Сколько игр ДК сыграло ?
    Не, ну пока Динамо не на поле вы конечно крутые
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 30.07.2021 21:47
    +1
    WladWest, 30.07.2021 21:34
    Спирт шо вы пишите, у вас эту байду ведут пьяные?! --
    84' Замена в команде Шахтер Донецк. Вышел Дентиньо, заменён Лассина Траоре.
    90+1' Предупреждение получает Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
    ---------------------------------------------------------------------------
    ------------------
    Как он мог получить предупреждение на 91-й, если его заменили на 84-й?!!!
    коли чорні забили, Траоре не одівши костюм у футболці вибіг на поле вітати своїх, суддя це помітив.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 30.07.2021 21:46
    +3
    Всех адекватных болельщиков Шахтера, с победой! По игре не фонтан. Но результат и некие отрезки матчей радуют.
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 30.07.2021 21:46
    +1
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 21:42
    Не ну сам Львов дожали
    Ещё миллионов 200 потратить и может до ДК дотянутся
    Щеб трошки мозоку в Динамівській структурі, без лімонів, тоді дивись і не соромилися б в Єврокубках.
    Ссылка
    ___Maks-7777-___
    online
      ___Maks-7777-___, 30.07.2021 21:45
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    FootFun, 30.07.2021 21:14
    И чем ты отличаешься от Макса ордловского который трофеи ртом берет? Или киевским можно ртом трофеи брать?
    Слышь ты петрушка крыжопельская,что ты там тявкнуло?иди нюхай у мус..ровозов и защищай их как ты любишь делать и нашим и вашим ,я их команду снова обозвал можешь пожаловаться в прокуратуру
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 21:45
    +1
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 21:42
    Не ну сам Львов дожали
    Ещё миллионов 200 потратить и может до ДК дотянутся
    ДК делит 11-е 12-е место с Минаем.
    Так куда дотягиваться??
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 30.07.2021 21:44
    +1
    Смешно наблюдать как кучка дренамовских ботов соревнуется в сортирном юморке на ветке Шахтера) Комплексы, они такие!)
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 21:42
    -3
    Bolshoi, 30.07.2021 21:31
    Какая-то бестолковая беготня на поле, похоже игроки Шахтера сами придумывают как им играть. При Каштру рисунок поинтереснее был.
    Не ну сам Львов дожали
    Ещё миллионов 200 потратить и может до ДК дотянутся
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.07.2021 21:41
    0
    FootFun, 30.07.2021 21:25
    Ну и что ты сразу слилось?
    Я не веду диалога с окном одного из кротов. Чтоб не нарваться на бан. Ты сровняло меня с Максом и рядовые кроты тебя поддержали. Утрись и глотни это в радость
    Ссылка
    ___Maks-7777-___
    online
      ___Maks-7777-___, 30.07.2021 21:40
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Bolshoi, 30.07.2021 21:38
    Я здоров, а вот тебе бесполезно, только зря на лекарства деньги потратишь.
    Ты под пфайзером сейчас или под модерной ?
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 21:40
    +3
    Bolshoi, 30.07.2021 21:36
    Зачем?
    Что бы питательные вещества быстрее попадали к твоему участку мозга... у тебя проблемы
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 30.07.2021 21:39
    -4
    smart-Forever, 30.07.2021 21:33
    Ну посмотрим на "толковых" в игре с Вересом
    Уверен, будет на что.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 30.07.2021 21:38
    -4
    ___Maks-7777-___, 30.07.2021 21:35
    Больной , ты уже подлечился?
    Я здоров, а вот тебе бесполезно, только зря на лекарства деньги потратишь.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 30.07.2021 21:37
    +1
    Игорь Петров, 30.07.2021 21:29
    Что ещё по-игре, мало времени прошло , для того что бы команда сыгралась, отсюда некоторое кол-во брака при передачах, но все это дело наживное, главное что есть очень приличные футболисты, Педриньо явно не фланговый игрок , а классный центральный хав с великолепной техникой, Траоре, как мне кажется, вообще находка, неброская манера игры, но забивает в нужный момент и главное, что в такой плотной обороне умудряется делать удобные скидки на партнёров , отработаются этот элемент игры до автоматизма, он ещё и лидером по асистам будет, Марлос , его время 30-35 мин. На замену для обострения игры, Соломон и Додо красавцы, главное что стали стабильно выдавать приличную игру уже второй матч, Корниенко явно слаб и думаю Исмаили его в ближайших матчах вытеснит из основы, Матвиенко тоже не стабилен ( это кстати о сравнении украинцев и бразильцев). Вообщем можно с определённой долей оптимизма смотреть в будущее.
    А е ли Матвиенко и Корниенко вытеснить, то сколько будет украинцев в игре УПЛ?
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    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 30.07.2021 21:36
    -4
    _-AK228, 30.07.2021 21:33
    Попей воды
    Зачем?
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    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 30.07.2021 20:56
    +11
    Видно, что все три новичка очень высокого уровня, теперь восстановился Исмаили. Когда всё это заработает, как единый механизм, Динамо Киев со своим 1.5 миллионными усилениями будет ещё 5 лет без чемпионств сидеть)))
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    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 30.07.2021 21:08
    +10
    Если Сурок не начнет тратится, то не видать ДК чемпионства ещё лет десять...пол года, и этот Шахтер киевлянам в не догнать...а ведь скоро ещё и Ярославский начнет тратится и тогда для Киева все будет вообще печально...извините фанаты ДК, но это правда! Если что, болею за все команды в Украине на евро арене, а внутри как-то всеравно кто будет чемпионом, просто написал очевидные факты😉
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 30.07.2021 21:03
    +9
    Что сказать, без скорости такая игра малоперспективна, это хорошо , что приобрели забивного форварда ( кстати манерой игры и антропологией Траоре напоминает легендарного Герда Мюллера), ну и только вышедшие на замену Исмаили, Марлос, Педриньо и Майкон добавили командной скорости, сразу пришёл результат. Что ещё порадовало, это возвращение Исмаили, какой голевой пас-конфетку он выдал на Дентиньо...
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    korrektno
    online
      korrektno, 30.07.2021 21:12
    +7
    Шахтар, як і очікувалось. Львів - молодці за гру і почуття власної гідності. Довго вдавалось компенсувати клас віддачею, але сил забракло. Цікавий матч. Каналу - подяка за зміну тональності коментаря, який, на відміну від попереднього (з Інгульцем) відрізнявся неупередженністю та фаховістю. Всім - напруженого та цікавого турніру!
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    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.07.2021 21:05
    +7
    Очень радуют новички команды! Всех с победой
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    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 21:03
    +7
    _-AK228, 30.07.2021 20:56
    Молодцы!! Замены сделали своё дело... Соломон и Педриньо конечно высочайшего уровня игроки... рад за Исмаили, соскучился он за футболом
    Соло и Педро просто огонь, нереальный уровень.
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 30.07.2021 21:17
    +6
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 21:05
    Та походу это ты не шаришь в футболе если не понимаешь что шахтёр должен форсировать подготовку чтобы в ту ЛЧ осень вообще попасть
    Шахтер уже попал в осень! Если не попадет в ЛЧ - то попадет напрямую в группу ЛЕ. Учи матчасть.
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    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 21:14
    +6
    ZportUA, 30.07.2021 21:13
    Ордло - это территория, которую нужно оградить забором, что бы сепарня вся вымерла, а потом заселить нормальными людьми. Со свободной Украины туда не ездят. Только оттуда бегут крысы
    Вперёд, ограждай!!! Да только ты инвалид умственный, даже из халупы своей выйти не сможешь без помощи
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 21:10
    +6
    Rzechpospolita, 30.07.2021 21:08
    Если Сурок не начнет тратится, то не видать ДК чемпионства ещё лет десять...пол года, и этот Шахтер киевлянам в не догнать...а ведь скоро ещё и Ярославский начнет тратится и тогда для Киева все будет вообще печально...извините фанаты ДК, но это правда! Если что, болею за все команды в Украине на евро арене, а внутри как-то всеравно кто будет чемпионом, просто написал очевидные факты😉
    Так ты написал правда факты, я не понимаю как они этого не понимают, хотя всё они понимают, но для сурка куда важнее деньги потратить на казино в Монако.
    Ссылка
    FootFun
    online
      FootFun, 30.07.2021 21:10
    +6
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 21:05
    Та походу это ты не шаришь в футболе если не понимаешь что шахтёр должен форсировать подготовку чтобы в ту ЛЧ осень вообще попасть
    Я сказал про евро осень, а не про ЛЧ осень
    Форсировать подготовку,чтобы уже в сентябре быть вымотаными? Гениально
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 21:07
    +6
    ZportUA, 30.07.2021 21:03
    Ртами, вы, днонецкие, уже все выиграли. Работа ртами и днонецкие - это слова синонимы
    Амеба, когда ты уже принесёшь счастья людям на этом сайте !? Выбросись с окна
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 21:05
    +6
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 21:04
    От чего стремно от того что на 80 минуте вы дожимаете Львов ?
    Потратив 50 Лямов на усиление ?
    Ахахаххахаа боюсь боюсь
    Ладно, всё оке, ты главное не переживай сильно и дальше нас весели, глядишь лет через 5 снова косточку вам кинем погрызть.
    Ссылка
    FootFun
    online
      FootFun, 30.07.2021 21:02
    +6
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 20:56
    Игра шахтёра не может не радовать
    Ты видно совсем не шаришь в футболе,если ожидаешь от клуба, у которого впереди евро-осень, классной игры уже в конце июля
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 20:58
    +6
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 20:56
    Игра шахтёра не может не радовать
    Исчезни ты уже, иди лучше радуйся своим трансферам, они правда «топ» у вас.
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 20:56
    +6
    Молодцы!! Замены сделали своё дело... Соломон и Педриньо конечно высочайшего уровня игроки... рад за Исмаили, соскучился он за футболом
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.07.2021 21:23
    +5
    K_Sarioglo@i.ua, 30.07.2021 21:20
    Конечно некоторые проблемы пока есть, но в целом видно что игру Дзерби ставит неплохую. Траоре и особенно Педриньо очень впечатляют! Дай Бог чтоб не сдали и продолжали на том же уровне!
    Педриньо просто нереален, хотя все новички радуют, деньги однозначно не зря потрачены.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 30.07.2021 21:20
    +5
    Конечно некоторые проблемы пока есть, но в целом видно что игру Дзерби ставит неплохую. Траоре и особенно Педриньо очень впечатляют! Дай Бог чтоб не сдали и продолжали на том же уровне!
    Ссылка
    FootFun
    online
      FootFun, 30.07.2021 21:19
    +5
    K_Sarioglo@i.ua, 30.07.2021 21:17
    Шахтер уже попал в осень! Если не попадет в ЛЧ - то попадет напрямую в группу ЛЕ. Учи матчасть.
    Мне кажется ему даже доказывать не нужно, это тот же Максимка, только с другой стороны,такой же проплаченый троль
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 21:16
    +5
    ZportUA, 30.07.2021 21:15
    Власть оградит. Или ты думаешь, что Зеля собирается вас освобождать?
    Власть... ну ты пока на диване пропуканном посидишь!? фу, мерзость ты
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 30.07.2021 21:12
    +5
    Alexander Киев, 30.07.2021 21:09
    У этих неадекватов с ДНИЩА киевского, ещё пукан разорвется от Металлиста будет их Шахтер с Металлистом во все щели ну собственно, как всегда, ничего нового
    Ты шо, та у них же по слухам э якась секретна "талановита" українська молодь
    Ссылка
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