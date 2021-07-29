В пятницу, 30 июля, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» примет донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» и начнется в 19:00.

Неделю назад львовяне стали участниками матча-открытия нового украинского первенства: на своем поле подопечные Анатолия Бессмертного сыграли вничью с «Мариуполем» (1:1). «Шахтер» в первом туре на НСК «Олимпийский» встречался с «Ингульцом» и одержал победу со счетом 2:1. В первом круге прошлого чемпионата «горняки» уверенно разобрались с львовянами – 5:1. А вот в поединке второго тура, который проходил в Харькове, «львы» преподнесли сенсацию, обыграв на тот момент действующего чемпиона со счетом 3:2. Голами в ворота «Шахтера» отметились Алваро, Ныч и Шина, на что «горняки» ответили дублем Соломона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» - «Шахтер».