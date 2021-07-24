Неожиданно нервная концовка. Шахтер в Киеве обыграл Ингулец

Вице-чемпион Украины, донецкий «Шахтер», наконец-то дождался своего старта в украинской Премьер-лиге. Дождались и болельщики «оранжево-черных» да и, пожалуй, многие нейтральные фанаты футбола. Уж очень хотелось увидеть обновленный «Шахтер» с новым тренерским штабом во главе с итальянским наставником Роберто де Дзерби и звездными новичками команды.

Этим летом «горняки» провели одну из самых громких трансферных кампаний в своей истории. Из «Бенфики» пришел атакующий полузащитник Педриньо, из «Сассуоло» хорошо знакомый де Дзерби центрбек Марлон, а из «Аякса» забивной форвард Траоре. Также к трансферам клуба можно добавить 18-летнего талантливого фулбэка бразильского «Интернасьоналя» Винисиуса Тобиаса, но техничный правый защитник присоединиться к команде лишь в феврале 2022-го. В общей сложности за новичков клуб выложил 46 млн евро! Ну и давайте не забывать за Коноплю, Бондаренко и Сикана, которые вернулись из аренд.



У «Ингульца» трансферная компания прошла намного прозаичнее, но также была достаточно активной. Петровцев покинуло 13 игроков, в том числе и лидеры Ситчинава и Балан. Их заменить были призваны не менее известные новички - Ситало и Полегенько соответственно. Также команду пополнили вратарь Гальчук и полевые игроки Опанасенко, Шарай, Поспелов и Майкл Гопей.



Ожидаемо матч начался атаками «Шахтера». Донетчане так крепко захватили мяч, что петровцы не могли даже зацепиться за игровой снаряд. Техничные «горняки» играли очень быстро, в короткий пас, практически не делая больше трех касаний.

И уже первая же атака хозяев едва не привела к голу. «Горняки» словно играя в футзал красиво вывели Додо на ударную позицию, выстрел фулбека парировал Гальчук, а добивание Соломона было не слишком удачным и кипер во второй раз выручил команду.



«Ингулец» всей командой обосновался на своей половине поля и пропустил. На 13-й минуте Соломон, который в этот день праздновал свое 22-х летие, финтами раскидал Полегенько и прострелил на Траоре. Ласина оторвался от двух защитников и в одно касание переправил мяч в сетку ворот – 1:0!



После первого взятия ворот «Шахтер» продолжил свой натиск. Фавориты поединка играли красиво и уверенно. Это радовало глаз и дает надежду на удачное выступление команды в еврокубковой кампании. Впрочем, у «Ингульца» также был момент. Но это скорее заслуга не подопечных Лавриненко, а ошибка Матвиенко, который слабо отдал на Трубина, но Ситало не смог переиграть кипера.



Второй гол в исполнении «Шахтера» выдался не менее красивым. Степаненко черпачком закинул на ход Патрика и Алан уже в падении в касание сделал счет – 2:0!



Во втором тайме «Ингулец», видимо осознав, что терять в этом матче уже нечего, стал задуматься и о чужих воротах. Но позиционные атаки у команды Лавриненко все-равно никак не получались. «Шахтер» вновь крепко забрал мяч и в одной из атак едва не забил Соломон. Но удар израильтянина прошёлся в сантиметрах от стойки ворот Гальчука.



Хозяева матча продолжали комбинировать. Причем, делали они это настолько скрупулёзно, что, подумалось, Де Дзерби дал установку – с дальней дистанции не забивать. Показательной была не одна атака «горняков». И Степанено и Майкон не раз могли зарядить свою пушку, но во всех случаях продолжали атаку пасом в штрафную.



А на 80-й минуте «Ингульцу» удалась едва ли не первая атака в матче. Козак зацепился за мяч, отдал на Опанасенко, тот прострелил и Гопей переправил мяч в ворота – 2:1!



Несмотря на пропущенный гол дебютный матч «Шахтер» провел уверенно и красиво. Дважды голы «горняков» отменяли из-за офсайдов, один раз Соломон попал в штангу, еще несколько убойных моментов донетчане просто не реализовали. Впрочем, не будем забегать наперед - «Ингулец» провел матч с мыслями об обороне, и создал один опасный момент у ворот Трубина. Чтобы поставить оценку нынешнему вице-чемпиону Украины, стоит дождаться оппонента другого уровня. Это же касается и «Ингульца».



Украинская Премьер-Лига. 1 тур.

«Шахтер» – «Ингулец» – 2:1

Траоре (12), А.Патрик (34) – Гопей (81)

Тете (93) – Запорожец (40), Павлов (66)

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Витао, 82), Майкон, Степаненко, Педриньо (Тете, 70), Патрик (Судаков, 70), Соломон (М.Антонио, 88), Траоре.

«Ингулец»: Гальчук, Полегенько, Поспелов, Ковалев, Павлов (Козак, 73), Опанасенко, Шишка, Коробенко, Запорожец, Шарай (Головкин, 72), Ситало (Гопей, 46).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА