1-й тур
Шахтер Донецк
2 : 1
Ингулец
24.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Неожиданно нервная концовка. Шахтер в Киеве обыграл Ингулец

Команда Ди Дзерби стартовала в чемпионате с победного результата

  • 24.07.2021 21:25
  • 5441 просмотр
  • 50 комментариев
Неожиданно нервная концовка. Шахтер в Киеве обыграл Ингулец
© ФК Шахтер Донецк

Вице-чемпион Украины, донецкий «Шахтер», наконец-то дождался своего старта в украинской Премьер-лиге. Дождались и болельщики «оранжево-черных» да и, пожалуй, многие нейтральные фанаты футбола. Уж очень хотелось увидеть обновленный «Шахтер» с новым тренерским штабом во главе с итальянским наставником Роберто де Дзерби и звездными новичками команды.

Этим летом «горняки» провели одну из самых громких трансферных кампаний в своей истории. Из «Бенфики» пришел атакующий полузащитник Педриньо, из «Сассуоло» хорошо знакомый де Дзерби центрбек Марлон, а из «Аякса» забивной форвард Траоре. Также к трансферам клуба можно добавить 18-летнего талантливого фулбэка бразильского «Интернасьоналя» Винисиуса Тобиаса, но техничный правый защитник присоединиться к команде лишь в феврале 2022-го. В общей сложности за новичков клуб выложил 46 млн евро! Ну и давайте не забывать за Коноплю, Бондаренко и Сикана, которые вернулись из аренд.

У «Ингульца» трансферная компания прошла намного прозаичнее, но также была достаточно активной. Петровцев покинуло 13 игроков, в том числе и лидеры Ситчинава и Балан. Их заменить были призваны не менее известные новички -  Ситало и Полегенько соответственно. Также команду пополнили вратарь Гальчук и полевые игроки Опанасенко, Шарай, Поспелов и Майкл Гопей.

Ожидаемо матч начался атаками «Шахтера». Донетчане так крепко захватили мяч, что петровцы не могли даже зацепиться за игровой снаряд. Техничные «горняки» играли очень быстро, в короткий пас, практически не делая больше трех касаний. 
И уже первая же атака хозяев едва не привела к голу. «Горняки» словно играя в футзал красиво вывели Додо на ударную позицию, выстрел фулбека парировал Гальчук, а добивание Соломона было не слишком удачным и кипер во второй раз выручил команду. 

«Ингулец» всей командой обосновался на своей половине поля и пропустил. На 13-й минуте Соломон, который в этот день праздновал свое 22-х летие, финтами раскидал Полегенько и прострелил на Траоре. Ласина оторвался от двух защитников и в одно касание переправил мяч в сетку ворот – 1:0! 

После первого взятия ворот «Шахтер» продолжил свой натиск. Фавориты поединка играли красиво и уверенно. Это радовало глаз и дает надежду на удачное выступление команды в еврокубковой кампании. Впрочем, у «Ингульца» также был момент. Но это скорее заслуга не подопечных Лавриненко, а ошибка Матвиенко, который слабо отдал на Трубина, но Ситало не смог переиграть кипера. 

Второй гол в исполнении «Шахтера» выдался не менее красивым. Степаненко черпачком закинул на ход Патрика и Алан уже в падении в касание сделал счет – 2:0!

Во втором тайме «Ингулец», видимо осознав, что терять в этом матче уже нечего, стал задуматься и о чужих воротах. Но позиционные атаки у команды Лавриненко все-равно никак не получались. «Шахтер» вновь крепко забрал мяч и в одной из атак едва не забил Соломон. Но удар израильтянина прошёлся в сантиметрах от стойки ворот Гальчука.  

Хозяева матча продолжали комбинировать. Причем, делали они это настолько скрупулёзно, что, подумалось, Де Дзерби дал установку – с дальней дистанции не забивать. Показательной была не одна атака «горняков». И Степанено и Майкон не раз могли зарядить свою пушку, но во всех случаях продолжали атаку пасом в штрафную. 

А на 80-й минуте «Ингульцу» удалась едва ли не первая атака в матче. Козак зацепился за мяч, отдал на Опанасенко, тот прострелил и Гопей переправил мяч в ворота – 2:1!

Несмотря на пропущенный гол дебютный матч «Шахтер» провел уверенно и красиво. Дважды голы «горняков» отменяли из-за офсайдов, один раз Соломон попал в штангу, еще несколько убойных моментов донетчане просто не реализовали. Впрочем, не будем забегать наперед - «Ингулец» провел матч с мыслями об обороне, и создал один опасный момент у ворот Трубина. Чтобы поставить оценку нынешнему вице-чемпиону Украины, стоит дождаться оппонента другого уровня. Это же касается и «Ингульца». 
 

Украинская Премьер-Лига. 1 тур.

«Шахтер» – «Ингулец» – 2:1

Траоре (12), А.Патрик (34) – Гопей (81)

Тете (93) – Запорожец (40), Павлов (66)

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Витао, 82), Майкон, Степаненко, Педриньо (Тете, 70), Патрик (Судаков, 70), Соломон (М.Антонио, 88), Траоре.

«Ингулец»: Гальчук, Полегенько, Поспелов, Ковалев, Павлов (Козак, 73), Опанасенко, Шишка, Коробенко, Запорожец, Шарай (Головкин, 72), Ситало (Гопей, 46).

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Максим Щербаков, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Гудвин
    online
      Гудвин, 24.07.2021 22:13
    -2
    Комплексы такие комплексы,все недобитые дурьнамовцы тут как тут
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.07.2021 22:12
    +1
    Жду с нетерпением матчей с бельгицами
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.07.2021 22:12
    +3
    Кроты, вы действительно хотите в ЛЧ с таким уровнем игры?
    А ведь это был всего лишь Ингулец
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 24.07.2021 22:11
    +4
    Bulba_sumkin, 24.07.2021 22:01
    А в чем прикол, дренамовским гомодрилам сидеть и минусовать? Сами то первый тур прогуливают, доходяги)))
    Ніколи не ставлю мінус через протилежну точку зору, якщо вона висловлена коректно та аргументовано. А от за образи та різного роду "бидло маячню", як у твоєму повідомленні, ставлю завжди, бо мені такого роду повідомлення банально неприємно читати!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 24.07.2021 22:11
    +4
    Bulba_sumkin, 24.07.2021 22:05
    Ахах, как же я ору с этих доходяг денамовских) Написать нечего, остается только минусить с десятков своих аккаунтов))
    Я понимаю, что крот слеп и он не умеет читать. Это конечно печально...
    По моему на этой ветке аргументировано написали, что в игре твоих кротов пока совершенно ничего не изменилось, в сравнении с прошлым сезоном!
    В защите полный бардак!
    И стоит только команде сопернику включить скорости и прессинг, и вы не знаете, что делать!
    С чем я вас от души и поздравляю!
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
      .Zp0rt.., 24.07.2021 22:10
    +1
    Евгений Павлович, 24.07.2021 22:00
    Шахтер играет,а Динамо с Минаем в Памперсы наложило...И от Суперкубка отскочило.Браво,Педерация!
    У Миная игроков нет даже на заявку. Как с ними играть? Скажи спасибо павелке
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
      .Zp0rt.., 24.07.2021 22:09
    +5
    Донецких беженцев плющит не по детски. Их негры еле у Ингульца выиграли, а они не могут не говорить про Чемпионов Украины. Комплексы и донецкие - это слова-синонимы
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 24.07.2021 22:08
    +5
    Страшно представить, что с ними сделают бельгийцы, если у Ингульца выигрывают с трудом.
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 24.07.2021 22:05
    -9
    Ахах, как же я ору с этих доходяг денамовских) Написать нечего, остается только минусить с десятков своих аккаунтов))
    Ссылка
    M@ks_____7777_____
    online
      M@ks_____7777_____, 24.07.2021 22:03
    -7
    А дно что там разпятилетнее тесты Купера все сдает на сборах да товорняки гонняет и проигрывает ,всеровно это им не поможет разпятилетним дынамовцам
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 24.07.2021 22:03
    0
    Евгений Павлович, 24.07.2021 22:00
    Шахтер играет,а Динамо с Минаем в Памперсы наложило...И от Суперкубка отскочило.Браво,Педерация!
    Кто от кого отскочил?
    Вы своё получите 22 го сентября, не торопись!
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 24.07.2021 22:01
    -11
    А в чем прикол, дренамовским гомодрилам сидеть и минусовать? Сами то первый тур прогуливают, доходяги)))
    Ссылка
    M@ks_____7777_____
    online
      M@ks_____7777_____, 24.07.2021 22:01
    -8
    Игра в кайф,все правильно отлично ,кружева бестолковые просто с владением мяча закончились ,начали с разных позиций завершать атаку ударом,и это только начало ,,чуть расслабились в конце ну дзерби сделает выводы,это первый матч,,ну можно было и 5-0 сыграть ну главное победа и игра появилась ,,новички бомба,ну и Соломон как всегда лучший ,,, да и на лимит нам наплевать дзерби заканчивал игру с 5 украинцами ,а могли и мудрика ещё выпусь ещё если бы дурака не пропустили ,,был на нашем НСК болельщиков не сильно много ну для матча с ингульцом даже норм, ,атмосфера чувствовалась и это матч с ингульцом ,а дальше только будет больше болельщиков ,Шахтёр своей игрой заслужит что будет аншлаг даже не в родном для Шахтера в Киеве ,,,,,,Всех с победой донецкого Шахтёра
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 24.07.2021 22:00
    +2
    Aleks04, 24.07.2021 21:58
    Заметил, что большинство зрителей на НСК поддерживало Ингулец. Людей немало пришло. Шахтёр как был тухлым по игре, так тухлым и остался.
    Так было, так есть и так будет.
    Пока кроты будут оставаться в Киеве!
    Пока они здесь, стадион будет в большинстве поддерживать любого их соперника в УПЛ.
    Ссылка
    Евгений Павлович
    online
      Евгений Павлович, 24.07.2021 22:00
    -5
    adidas77, 24.07.2021 21:49
    Ты лучше посмотри календарь кротов!
    Первые три игры чемпионата, и все в Киеве!
    Что бы не дай бог, на Гент не устали!
    Весь чемпионат и календарь, строится только под вас.
    Я уже молчу про ручных судей и кабинетные решения в пользу вас.
    Шахтер играет,а Динамо с Минаем в Памперсы наложило...И от Суперкубка отскочило.Браво,Педерация!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 24.07.2021 21:59
    +3
    BUCH, 24.07.2021 21:52
    Ути пути гадкий утёнок))
    Что - подобрался в конце???)))
    Оно всплывает редко, но очень вонючее
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 24.07.2021 21:58
    +5
    Заметил, что большинство зрителей на НСК поддерживало Ингулец. Людей немало пришло. Шахтёр как был тухлым по игре, так тухлым и остался.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 24.07.2021 21:57
    +1
    А Сява "дай пописать" уже за Ингулец глорит, судя по видео
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 24.07.2021 21:54
    0
    Magistr, 24.07.2021 21:44
    Твои деньги.?
    1.68
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 24.07.2021 21:52
    +5
    D.Bykoff, 24.07.2021 21:46
    Уськи-бубуськи, гугнявые гамадрилы! Чьтьо, заиграло ачько опзэжэшное? Славно видеть, как у димамоидов подгорело, бхахахахахахаха!
    Ути пути гадкий утёнок))
    Что - подобрался в конце???)))
    Ссылка
    Don Sergio
      Don Sergio, 24.07.2021 21:29
    +9
    Матвиенко, две лажи за игру, то странный пас вратарю, потом не выдержал линию оффсайда
    Ссылка
    Fanat
    online
      Fanat, 24.07.2021 21:45
    +8
    Інгульцю трохи майстерності і сміливості ,і результат був би взагалі інший .
    Ссылка
    korrektno
    online
      korrektno, 24.07.2021 21:51
    +7
    Вбиває коментар. Бурхливий потік панегірику, занадто навіть для міжнародної зустрічі. Зрозуміло, що Шахтар переважав, але фаховий коментар містив би і схвальну оцінку характера і дій команди Інгулець, яка не опустила голову, не здавалась і заслужила на повагу.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 24.07.2021 21:49
    +7
    на фоне ингульца даже не о чем говорить
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 24.07.2021 21:48
    +7
    Ничосе! С самим Ингульцом аж 2:1?!
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 24.07.2021 21:39
    +6
    Sviatoslav Kudelych, 24.07.2021 21:28
    Ще треба вкласти 100 млн.
    Восточная Барсуковня какая была такая и осталась, те же яйца тока в профиль молодцы кроты, поздравляю с первым пропущенным в этом сезоне, хорошее начало
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
      .Zp0rt.., 24.07.2021 22:09
    +5
    Донецких беженцев плющит не по детски. Их негры еле у Ингульца выиграли, а они не могут не говорить про Чемпионов Украины. Комплексы и донецкие - это слова-синонимы
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 24.07.2021 22:08
    +5
    Страшно представить, что с ними сделают бельгийцы, если у Ингульца выигрывают с трудом.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 24.07.2021 21:58
    +5
    Заметил, что большинство зрителей на НСК поддерживало Ингулец. Людей немало пришло. Шахтёр как был тухлым по игре, так тухлым и остался.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 24.07.2021 21:52
    +5
    D.Bykoff, 24.07.2021 21:46
    Уськи-бубуськи, гугнявые гамадрилы! Чьтьо, заиграло ачько опзэжэшное? Славно видеть, как у димамоидов подгорело, бхахахахахахаха!
    Ути пути гадкий утёнок))
    Что - подобрался в конце???)))
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 24.07.2021 21:49
    +5
    Если бы не скупились на 50 млн, Ингулец порвал бы нах. А так, практически на равных. Если бы не автогол, то была бы ничья.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 24.07.2021 21:47
    +5
    New Zealander, 24.07.2021 21:33
    Просто красавцы. Аж сердце радуется от такой игры. И это первая игра, а дальше ещё лучше будет! Траоре с почином, надеемся что наконец-то супер форвард у нас появился. Будет второй Лукаку!
    Давай, напиши, как в прошлом сезоне: "Шахтер будет чемпионом. Скриньте"
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 24.07.2021 21:45
    +5
    Magistr, 24.07.2021 21:42
    Поздравления с первой победой Шахтера. Команда шик, статистика улет
    И не говори!
    Команде сопернику Шахтёра, можно включиться на 10 минут в игре, что бы у кротов закружилась голова и начались серьёзные проблемы в защите!
    Правильной дорогой идёте, товарищи
    Ссылка
    Александр Цюра
    online
      Александр Цюра, 24.07.2021 21:43
    +5
    New Zealander, 24.07.2021 21:33
    Просто красавцы. Аж сердце радуется от такой игры. И это первая игра, а дальше ещё лучше будет! Траоре с почином, надеемся что наконец-то супер форвард у нас появился. Будет второй Лукаку!
    Траоре это ещё тот Мораеш 😂 Марлон ещё тот Ордец. Один Педриньо неплох. Деньги на ветер.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 24.07.2021 21:35
    +5
    Игра не изменилась что в этом году что в прошлом.
    Ссылка
    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 24.07.2021 21:33
    +5
    Хождение по мукам-второй сезон
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 24.07.2021 22:11
    +4
    Bulba_sumkin, 24.07.2021 22:01
    А в чем прикол, дренамовским гомодрилам сидеть и минусовать? Сами то первый тур прогуливают, доходяги)))
    Ніколи не ставлю мінус через протилежну точку зору, якщо вона висловлена коректно та аргументовано. А от за образи та різного роду "бидло маячню", як у твоєму повідомленні, ставлю завжди, бо мені такого роду повідомлення банально неприємно читати!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 24.07.2021 22:11
    +4
    Bulba_sumkin, 24.07.2021 22:05
    Ахах, как же я ору с этих доходяг денамовских) Написать нечего, остается только минусить с десятков своих аккаунтов))
    Я понимаю, что крот слеп и он не умеет читать. Это конечно печально...
    По моему на этой ветке аргументировано написали, что в игре твоих кротов пока совершенно ничего не изменилось, в сравнении с прошлым сезоном!
    В защите полный бардак!
    И стоит только команде сопернику включить скорости и прессинг, и вы не знаете, что делать!
    С чем я вас от души и поздравляю!
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 24.07.2021 21:52
    +4
    Face Control, 24.07.2021 21:51
    Ты главное мечтай, мечтай.
    Это твой аутотренинг?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 24.07.2021 21:49
    +4
    Face Control, 24.07.2021 21:46
    Кстати, а чо автобусники кипрские развпятьлетние не играют, отдых?
    Ты лучше посмотри календарь кротов!
    Первые три игры чемпионата, и все в Киеве!
    Что бы не дай бог, на Гент не устали!
    Весь чемпионат и календарь, строится только под вас.
    Я уже молчу про ручных судей и кабинетные решения в пользу вас.
    Ссылка
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