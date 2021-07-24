В субботу, 24 июля, состоялся поединок первого тура чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» обыграл «Ингулец».
Украинская Премьер-Лига. 1 тур.
«Шахтер» – «Ингулец» – 2:1
Траоре (12), А.Патрик (34) – Гопей (81)
Обзор матча
Видео гола Траоре
Видео гола Патрика
Лучшие моменты первого тайма
Видео гола Гопея
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Майкл Гопей Стефен (Ингулец).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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