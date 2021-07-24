1-й тур
Шахтер Донецк
2 : 1
Ингулец
24.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Ингулец – 2:1. Первая победа Де Дзерби. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча первого тура УПЛ

  • 24.07.2021 21:37
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Шахтер – Ингулец – 2:1. Первая победа Де Дзерби. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 24 июля, состоялся поединок первого тура чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» обыграл «Ингулец». 

Украинская Премьер-Лига. 1 тур.

«Шахтер» – «Ингулец» – 2:1

Траоре (12), А.Патрик (34) – Гопей (81)

Обзор матча

Видео гола Траоре

Видео гола Патрика

Лучшие моменты первого тайма

Видео гола Гопея

Лучшие моменты второго тайма

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Майкл Гопей Стефен (Ингулец).
34' ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
12' ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua

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