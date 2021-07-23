1-й тур
Шахтер Донецк
0 : 0
Ингулец
24.07.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 23.07.2021 14:43
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Шахтер – Ингулец. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 24 июля, состоится поединок первого тура чемпионата Украины, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Ингулец». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

В рамках подготовки к новому сезону «горняки» провели учебно-тренировочный сбор в Австрии, где сыграли четыре контрольных поединка (2 победы, ничья и поражение). Донецкий клуб усилил свой состав тремя легионерами, подписав бразильцев Марлона и Педриньо, а также Лассина Траоре из Буркина-Фасо. «Ингулец» готовился к новому сезону в Болгарии, сыграв там пять контрольных матчей (победа, 3 ничьи и поражение).

«Шахтер» и «Ингулец» провели три очные дуэли, в каждой из которых победа доставалась донецкому клубу. При этом петровцы еще не забили ни одного гола в ворота «горняков».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ингулец».

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Источник — Sport.ua

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