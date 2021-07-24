Шахтер Донецк

В последнем, 26-м туре прошлого сезона, «Шахтер» на «Олимпийском» принимал «Ингулец». Тот матч стал прощальным для уже экс-наставника «горняков» Каштру. Уже тогда, в начале мая, было известно, что с нового сезона «Шахтер» возглавит Де Дзерби. В итоге, так и случилось.

И вот новый сезон стартует, и «Шахтер» будет открывать его на главной арене страны, поединком против все того же «Ингульца», и этот матч станет дебютным для нового рулевого донецкой команды.

«Шахтер»

После долгого затишья «Шахтер» провел очень агрессивную трансферную кампанию, раскошелившись на 40 миллионов евро. Понятное дело, что новички (Марлон, Педриньо и Траоре) покупались «под» нового главного тренера. Плюс были возвращены из аренды молодые Конопля, Бондаренко и Сикан. В итоге итальянский коуч дончан оказался доволен усилением, хотя и намекнул прозрачно, что не мешало бы купить еще пару качественных исполнителей.

Подготовительные сборы вице-чемпионы провели в Австрии, где сыграли четыре поединка: две победы, ничья и поражение. По возвращению домой «горняки» провели еще один контрольный матч – против «Оболони», и уверенно победили 5:0. В поединке против «пивоваров» Де Дзерби определенно моделировал состав на игру против «Ингульца».

В «лазарете» команды Де Дзерби – Мораес, Бондарь, Кривцов и Фернандо. Вряд ли помогут «Шахтеру» в игре против «Ингульца» и Марлос, Исмаили и Маркос Антонио, которые лишь за пару дней до игры вернулись в общую группу.

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы предположить, что «Шахтер» и его новый тренер будут лезть из кожи вон, дабы добыть положительный результат. «Горняки» не скрывают свои чемпионские амбиции, которые намерены продемонстрировать уже в стартовом поединке нового сезона.

«Ингулец»

Команда из Петрово тоже претерпела серьезные кадровые изменения, причем как на «вход», так и на «выход». Команду покинули сразу тринадцать игроков, пятерых из которых – Сичинаву, Щедрого, Семенко, Балана и Кучеренко – можно назвать игроками основы. В свою очередь, команда пополнилась опытными игроками. Пришли Ситало, Полегенько, Опанасенко, Поспелов и Гальчук.

К новому сезону подопечные Лавриненко готовились в Болгарии. Там было сыграно сразу восемь контрольных поединков. Их итог – три победы, три ничьи и два поражения.

У «Ингульца» одна кадровая потеря. Команде не поможет Лупашко из-за травмы «крестов».

История встреч

Доселе в рамках чемпионата страны соперники встречались дважды – в прошлом сезоне. Ну, как дважды: первая встреча, которая должна была состояться в Кропивницком в конце прошлого года, не состоялась из-за обледенения поля. Тогда команды не сыграли, а «Ингульцу» было присуждено техническое поражение («Шахтеру», следовательно, техническая победа). Игра второго круга, в Киеве, завершилась минимальной победой тогда еще подопечных Каштру.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Майкон, Тете, Педриньо, Соломон, Траоре

«Ингулец»: Гальчук, Полегенько, Бен Салем, Поспелов, Опанасенко, Шишка, Запорожец, Козак, Бартулович, Шарай, Ситало.

Прогноз на матч

В данном случае вариантов немного: победа или уверенная победа «горняков». Донецкая команда серьезно усилилась, новому тренеру вроде бы удалось «обратить в свою веру» футболистов. Команда очень хочет начать сезон «за здравие». Соперник подходящий для этого – хоть и крепкий, но более слабый – и индивидуально, и командно.

Явным фаворитом матча букмекеры считают «горняков». Средний коэффициент на победу «Шахтера» - 1,15, тогда как на выигрыш «Ингульца» - 16,00. Возможная ничья тоже оценивается высоким коэффициентом – 7,50.

24 июля, суббота