1-й тур
Шахтер Донецк
0 : 0
Ингулец
24.07.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Премьера Де Дзерби на «Олимпийском»

  • 24.07.2021 11:05
  • 411 просмотров
  • 6 комментариев
Шахтер – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер Донецк

В последнем, 26-м туре прошлого сезона, «Шахтер» на «Олимпийском» принимал «Ингулец». Тот матч стал прощальным для уже экс-наставника «горняков» Каштру. Уже тогда, в начале мая, было известно, что с нового сезона «Шахтер» возглавит Де Дзерби. В итоге, так и случилось.

И вот новый сезон стартует, и «Шахтер» будет открывать его на главной арене страны, поединком против все того же «Ингульца», и этот матч станет дебютным для нового рулевого донецкой команды.

«Шахтер»

После долгого затишья «Шахтер» провел очень агрессивную трансферную кампанию, раскошелившись на 40 миллионов евро. Понятное дело, что новички (Марлон, Педриньо и Траоре) покупались «под» нового главного тренера. Плюс были возвращены из аренды молодые Конопля, Бондаренко и Сикан. В итоге итальянский коуч дончан оказался доволен усилением, хотя и намекнул прозрачно, что не мешало бы купить еще пару качественных исполнителей.

Подготовительные сборы вице-чемпионы провели в Австрии, где сыграли четыре поединка: две победы, ничья и поражение. По возвращению домой «горняки» провели еще один контрольный матч – против «Оболони», и уверенно победили 5:0. В поединке против «пивоваров» Де Дзерби определенно моделировал состав на игру против «Ингульца».

В «лазарете» команды Де Дзерби – Мораес, Бондарь, Кривцов и Фернандо. Вряд ли помогут «Шахтеру» в игре против «Ингульца» и Марлос, Исмаили и Маркос Антонио, которые лишь за пару дней до игры вернулись в общую группу.

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы предположить, что «Шахтер» и его новый тренер будут лезть из кожи вон, дабы добыть положительный результат. «Горняки» не скрывают свои чемпионские амбиции, которые намерены продемонстрировать уже в стартовом поединке нового сезона.

«Ингулец»

Команда из Петрово тоже претерпела серьезные кадровые изменения, причем как на «вход», так и на «выход». Команду покинули сразу тринадцать игроков, пятерых из которых – Сичинаву, Щедрого, Семенко, Балана и Кучеренко – можно назвать игроками основы. В свою очередь, команда пополнилась опытными игроками. Пришли Ситало, Полегенько, Опанасенко, Поспелов и Гальчук.

К новому сезону подопечные Лавриненко готовились в Болгарии. Там было сыграно сразу восемь контрольных поединков. Их итог – три победы, три ничьи и два поражения.

У «Ингульца» одна кадровая потеря. Команде не поможет Лупашко из-за травмы «крестов».

История встреч

Доселе в рамках чемпионата страны соперники встречались дважды – в прошлом сезоне. Ну, как дважды: первая встреча, которая должна была состояться в Кропивницком в конце прошлого года, не состоялась из-за обледенения поля. Тогда команды не сыграли, а «Ингульцу» было присуждено техническое поражение («Шахтеру», следовательно, техническая победа). Игра второго круга, в Киеве, завершилась минимальной победой тогда еще подопечных Каштру.  

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Майкон, Тете, Педриньо, Соломон, Траоре

«Ингулец»: Гальчук, Полегенько, Бен Салем, Поспелов, Опанасенко, Шишка, Запорожец, Козак, Бартулович, Шарай, Ситало.

Прогноз на матч

В данном случае вариантов немного: победа или уверенная победа «горняков». Донецкая команда серьезно усилилась, новому тренеру вроде бы удалось «обратить в свою веру» футболистов. Команда очень хочет начать сезон «за здравие». Соперник подходящий для этого – хоть и крепкий, но более слабый – и индивидуально, и командно.

Явным фаворитом матча букмекеры считают «горняков». Средний коэффициент на победу «Шахтера» - 1,15, тогда как на выигрыш «Ингульца» - 16,00. Возможная ничья тоже оценивается высоким коэффициентом – 7,50.

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

24 июля, суббота

«Шахтер» – «Ингулец»
Киев. НСК «Олимпийский». 19:30
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 2
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
ШАХТЕР – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 0:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Валерий Василенко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 24.07.2021 11:28
    +1
    0:1
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 24.07.2021 11:26
    +1
    Хороший прогноз Ингулец вперед, покажите кротам Киев за Ингулец, кроты ГОУ хом
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 24.07.2021 11:21
    +1
    0:1
    Ссылка
    Neirobi
    online
      Neirobi, 24.07.2021 11:12
    +2
    Sport.ua с таким прогнозом явно что-то знают и не договаривают)
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 24.07.2021 11:12
    0
    Спорт.юа вы чего????
    Какое 0:1???
    Ссылка
    Юрій Бордуляк
    online
      Юрій Бордуляк, 24.07.2021 11:11
    +2
    Спорт уа , 0:1 перемога інгульця?😅
    Ссылка
    Neirobi
    online
      Neirobi, 24.07.2021 11:12
    +2
    Sport.ua с таким прогнозом явно что-то знают и не договаривают)
    Ссылка
    Юрій Бордуляк
    online
      Юрій Бордуляк, 24.07.2021 11:11
    +2
    Спорт уа , 0:1 перемога інгульця?😅
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 24.07.2021 11:28
    +1
    0:1
    Ссылка
    ua-igor
    online
      ua-igor, 24.07.2021 11:26
    +1
    Хороший прогноз Ингулец вперед, покажите кротам Киев за Ингулец, кроты ГОУ хом
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 24.07.2021 11:21
    +1
    0:1
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 24.07.2021 11:12
    0
    Спорт.юа вы чего????
    Какое 0:1???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности