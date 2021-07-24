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24.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Начинаем со второй позиции, чтобы выиграть чемпионство»

Главный тренер «Шахтера» – о первой победе в чемпионате

  • 24.07.2021 23:54
  • 1230 просмотров
  • 2 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Начинаем со второй позиции, чтобы выиграть чемпионство»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о первой победе, обновленном газоне «Олимпийского», отрезках матча, реализации моментов и желании побеждать с более крупным счетом.

– В первые 10 минут было полное ощущение, что нас ожидает разгром – игра в одни ворота. А закончилось все, как у нас говорят, на тоненького. В какой момент ваши игроки почувствовали заранее, что победа уже в кармане? Или где-то вы не так себя повели?
– Я считаю, что мы доминировали на поле 80 минут. За этот отрезок времени мы должны были забивать четыре, пять или даже шесть мячей. К сожалению, забили только два. Не только в Украине, но и в Италии, и в любой другой стране, когда при счете 2:0 ты пропускаешь гол и счет становится 2:1, матч становится нервным, а его концовка может сложиться как угодно. Но я бы не рассматривал именно первые 10 минут как такие, где мы имели полное, тотальное доминирование. В этом я с вами абсолютно не согласен. Хочу подчеркнуть: первые 80 минут соперник практически не переходил на чужую половину поля.
 
– Тренер соперника сказал, что, по его мнению, после замен Педриньо и Алана Патрика «Шахтер» стал слабее. Вы согласны с этим?
– Собственно, я могу с вами согласиться, вполне возможно. Замена этих игроков была вызвана их усталостью. Но я считаю, что Судаков и Тете, вышедшие вместо них, тоже хорошие футболисты. Они выступают на том же уровне, потому нельзя сказать, что «Шахтер» потерял в качестве.
 
– С чем связан выход на замену Витао? Защитника в конце обычно меняют либо из-за травмы, либо из-за угрозы дисквалификации.
– В четверг у Корниенко была высокая температура, в этот день он не тренировался, что отразилось на его физических качествах. Согласен, мне тоже не нравится менять защитников в течение матча.
 
– В команде много вингеров, один из них – очень известный футболист, Коноплянка. Каково его будущее в команде? Вы его видите в составе или планируете отпускать в аренду? И готов ли уже играть Исмаили?
– Коноплянка длительный период времени был травмирован. Только недавно он приступил к тренировкам с нами в полном объеме, наравне с остальными. Та же ситуация и по Исмаили. Я не могу вам гарантировать, что он сегодня вышел бы в стартовом составе. Но будь он здоров и в своих максимальных кондициях, безусловно, был бы частью нашей сегодняшней команды.
 
– Вы сказали, что доминировали 80 минут. Что не удалось в последние 10 минут? Как можете прокомментировать гол в ворота «Шахтера»?
– Мы пропустили гол, который я назвал бы совсем необязательным. Очень часто бывает так, что какой-то эпизод меняет дальнейший ход матча. Если бы мы не пропустили тот мяч, скорее всего, игра так и завершилась бы в нашу пользу спокойно и без лишних нервов. А так мы добавили уверенности сопернику, который старался этим воспользоваться. У нас же, наоборот, была излишняя нервозность. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что совсем не согласен с тем, что моя команда доминировала только первые 10 минут матча. Мы доминировали 80 минут. Хотя я даю возможность каждому видеть футбол так, как он считает нужным.
 
– В конце вы сделали интересную замену, сняв с игры вингера Соломона и выпустив четвертого центрального полузащитника Маркоса Антонио. А на позиции Соломона стал играть также центральный полузащитник Георгий Судаков. В чем тактический смысл такой замены?
– Я хочу немного подкорректировать. Судаков в начале карьеры играл именно на левом фланге – это вполне естественная для него позиция. Маркос Антонио помог нам подержать мяч, отдавать между линий – как раз для этого мы его и выпустили.
 
– Кто из молодых футболистов может получить больше игрового времени, учитывая сложный календарь?
– Я хотел бы напомнить, что Траоре – 2001 года рождения, Соломон и Корниенко – 1999-го, Педриньо – 1998-го. Судаков, Мудрик, Тете, Маркос Антонио… У нас много молодых игроков. У них будут шансы себя показать.
 
– Вопрос касался Бондаренко, Конопли, Мудрика.
– Бондаренко, Конопля и Мудрик – футболисты, которые мне очень нравятся. Уверен, что на протяжении чемпионата у них будет возможность проявить себя. Тех, кто вышел на поле сегодня, я считаю более готовыми на данный момент для стартового состава.
 
– Сегодня вы играли на поле, которое было обновлено усилиями ФК «Шахтер». Есть ли фидбек футболистов – насколько комфортно им на этом газоне?
– Поле и стадион – фантастика! Я надеюсь добыть здесь много побед и провести много хороших матчей.
 
– Вы приехали в Украину, где очень любят использовать катеначчо против «Шахтера». Насколько вам интересно будет играть с такими соперниками, как сегодня? А их в Украине много.
– Любой матч сложно выиграть. Я бы не сказал, что проблема в том, что против нас играют в оборонительной манере, потому что даже по такой игре мы имели много возможностей забить. И мы должны были забивать эти голы. Если бы, например, «Шахтер» к 80-й минуте выигрывал 6:0 или 7:0, то, я думаю, никто бы не удивился такому счету.
 
– Сегодня три новичка дебютировали за «Шахтер» в официальных матчах. Как проходит их адаптация в команде?
– Я очень доволен этими футболистами, но не хотел бы никого выделять, потому что вся команда сыграла на очень хорошем уровне. И скажу еще одну очевидную вещь. Все мы знаем, что в прошлом сезоне чемпионат выиграло «Динамо», а мы были вторыми. Этот чемпионат мы начинаем как команда, которой нужно исправлять ситуацию и побеждать. Мы начинаем со второй позиции, чтобы выиграть чемпионство. Нам надо работать в первую очередь ментально, чтобы игроки были с «инстинктом убийц», чтобы не оставляли шансов сопернику, лучше реализовывали свои моменты и побеждали с более крупным счетом.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.07.2021 01:01
    +1
    Алексей Голяченко, 25.07.2021 00:43
    Накупить игроков не значит выиграть кубок или чемпионат . Не уверенная первая победа и мандраж итальянца, вот что я увидел. Луческу пришел и выдал шикарный старт в Киеве из казалось бы не чего. Кроты готовьте отмазку 2 раза в .............
    А ничего что Шахтёр мог выграть 6:1,7:1? По игре так должно было быть.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.07.2021 00:43
    -1
    Накупить игроков не значит выиграть кубок или чемпионат . Не уверенная первая победа и мандраж итальянца, вот что я увидел. Луческу пришел и выдал шикарный старт в Киеве из казалось бы не чего. Кроты готовьте отмазку 2 раза в .............
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.07.2021 01:01
    +1
    Алексей Голяченко, 25.07.2021 00:43
    Накупить игроков не значит выиграть кубок или чемпионат . Не уверенная первая победа и мандраж итальянца, вот что я увидел. Луческу пришел и выдал шикарный старт в Киеве из казалось бы не чего. Кроты готовьте отмазку 2 раза в .............
    А ничего что Шахтёр мог выграть 6:1,7:1? По игре так должно было быть.
    Ссылка
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