Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Начинаем со второй позиции, чтобы выиграть чемпионство»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о первой победе, обновленном газоне «Олимпийского», отрезках матча, реализации моментов и желании побеждать с более крупным счетом.

– В первые 10 минут было полное ощущение, что нас ожидает разгром – игра в одни ворота. А закончилось все, как у нас говорят, на тоненького. В какой момент ваши игроки почувствовали заранее, что победа уже в кармане? Или где-то вы не так себя повели?

– Я считаю, что мы доминировали на поле 80 минут. За этот отрезок времени мы должны были забивать четыре, пять или даже шесть мячей. К сожалению, забили только два. Не только в Украине, но и в Италии, и в любой другой стране, когда при счете 2:0 ты пропускаешь гол и счет становится 2:1, матч становится нервным, а его концовка может сложиться как угодно. Но я бы не рассматривал именно первые 10 минут как такие, где мы имели полное, тотальное доминирование. В этом я с вами абсолютно не согласен. Хочу подчеркнуть: первые 80 минут соперник практически не переходил на чужую половину поля.



– Тренер соперника сказал, что, по его мнению, после замен Педриньо и Алана Патрика «Шахтер» стал слабее. Вы согласны с этим?

– Собственно, я могу с вами согласиться, вполне возможно. Замена этих игроков была вызвана их усталостью. Но я считаю, что Судаков и Тете, вышедшие вместо них, тоже хорошие футболисты. Они выступают на том же уровне, потому нельзя сказать, что «Шахтер» потерял в качестве.



– С чем связан выход на замену Витао? Защитника в конце обычно меняют либо из-за травмы, либо из-за угрозы дисквалификации.

– В четверг у Корниенко была высокая температура, в этот день он не тренировался, что отразилось на его физических качествах. Согласен, мне тоже не нравится менять защитников в течение матча.



– В команде много вингеров, один из них – очень известный футболист, Коноплянка. Каково его будущее в команде? Вы его видите в составе или планируете отпускать в аренду? И готов ли уже играть Исмаили?

– Коноплянка длительный период времени был травмирован. Только недавно он приступил к тренировкам с нами в полном объеме, наравне с остальными. Та же ситуация и по Исмаили. Я не могу вам гарантировать, что он сегодня вышел бы в стартовом составе. Но будь он здоров и в своих максимальных кондициях, безусловно, был бы частью нашей сегодняшней команды.



– Вы сказали, что доминировали 80 минут. Что не удалось в последние 10 минут? Как можете прокомментировать гол в ворота «Шахтера»?

– Мы пропустили гол, который я назвал бы совсем необязательным. Очень часто бывает так, что какой-то эпизод меняет дальнейший ход матча. Если бы мы не пропустили тот мяч, скорее всего, игра так и завершилась бы в нашу пользу спокойно и без лишних нервов. А так мы добавили уверенности сопернику, который старался этим воспользоваться. У нас же, наоборот, была излишняя нервозность. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что совсем не согласен с тем, что моя команда доминировала только первые 10 минут матча. Мы доминировали 80 минут. Хотя я даю возможность каждому видеть футбол так, как он считает нужным.



– В конце вы сделали интересную замену, сняв с игры вингера Соломона и выпустив четвертого центрального полузащитника Маркоса Антонио. А на позиции Соломона стал играть также центральный полузащитник Георгий Судаков. В чем тактический смысл такой замены?

– Я хочу немного подкорректировать. Судаков в начале карьеры играл именно на левом фланге – это вполне естественная для него позиция. Маркос Антонио помог нам подержать мяч, отдавать между линий – как раз для этого мы его и выпустили.



– Кто из молодых футболистов может получить больше игрового времени, учитывая сложный календарь?

– Я хотел бы напомнить, что Траоре – 2001 года рождения, Соломон и Корниенко – 1999-го, Педриньо – 1998-го. Судаков, Мудрик, Тете, Маркос Антонио… У нас много молодых игроков. У них будут шансы себя показать.



– Вопрос касался Бондаренко, Конопли, Мудрика.

– Бондаренко, Конопля и Мудрик – футболисты, которые мне очень нравятся. Уверен, что на протяжении чемпионата у них будет возможность проявить себя. Тех, кто вышел на поле сегодня, я считаю более готовыми на данный момент для стартового состава.



– Сегодня вы играли на поле, которое было обновлено усилиями ФК «Шахтер». Есть ли фидбек футболистов – насколько комфортно им на этом газоне?

– Поле и стадион – фантастика! Я надеюсь добыть здесь много побед и провести много хороших матчей.



– Вы приехали в Украину, где очень любят использовать катеначчо против «Шахтера». Насколько вам интересно будет играть с такими соперниками, как сегодня? А их в Украине много.

– Любой матч сложно выиграть. Я бы не сказал, что проблема в том, что против нас играют в оборонительной манере, потому что даже по такой игре мы имели много возможностей забить. И мы должны были забивать эти голы. Если бы, например, «Шахтер» к 80-й минуте выигрывал 6:0 или 7:0, то, я думаю, никто бы не удивился такому счету.



– Сегодня три новичка дебютировали за «Шахтер» в официальных матчах. Как проходит их адаптация в команде?

– Я очень доволен этими футболистами, но не хотел бы никого выделять, потому что вся команда сыграла на очень хорошем уровне. И скажу еще одну очевидную вещь. Все мы знаем, что в прошлом сезоне чемпионат выиграло «Динамо», а мы были вторыми. Этот чемпионат мы начинаем как команда, которой нужно исправлять ситуацию и побеждать. Мы начинаем со второй позиции, чтобы выиграть чемпионство. Нам надо работать в первую очередь ментально, чтобы игроки были с «инстинктом убийц», чтобы не оставляли шансов сопернику, лучше реализовывали свои моменты и побеждали с более крупным счетом.