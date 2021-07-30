30 июля состоялся матч 2-го тура УПЛ, в котором играли «Львов» и «Шахтер».
Игра прошла во Львове на стадионе «Львов Арена». Гости дожали соперника во втором тайме.
Львов – Шахтер – 0:3. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Траоре, 73 мин.
ГОЛ! 0:2. Дентиньо, 85 мин.
ГОЛ! 0:3. Педриньо, 90+5 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90+4'
|ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Шахтер Донецк).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Дентиньо (Шахтер Донецк).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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