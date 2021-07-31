ДЕ ДЗЕРБИ: «В начале каждого тайма были ошибки. Начинаем думать о Генке»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о победе над «Львовом» (3:0) во 2-м туре УПЛ, ротации состава и квалификации Лиги чемпионов:

– Мы тренировались очень хорошо. Стараемся ко всем матчам быть правильно готовыми. Знали, что соперник будет действовать закрыто, только на контратаках, знали, что уже были сложные матчи, особенно с тем, чтобы забить первый гол. Считаю, в первом тайме мы играли хорошо и уже заслужили отличиться. В целом я очень рад.



– После первого матча вы сделали два изменения в составе. Довольны ли игроками, которые впервые вышли на поле в этом сезоне, и был ли это состав, который вы наигрываете под Лигу чемпионов?

– Да, вы правы, мы поменяли двоих, но не потому что Майкон и Педриньо плохо сыграли с «Ингульцом». Мне везет в том, что у меня есть много талантливых и сильных футболистов. Я стараюсь, чтобы все были частью команды. Маркос Антонио и Тете действовали очень хорошо, вышедшие во втором тайме Марлос, Исмаили и Дентиньо – тоже. Не все футболисты одинаковые. Майкон – тот, кто делает конструкцию чуть более геометрической. Я хочу, чтобы все чувствовали себя частью команды. Уже завтра мы продолжим тренировки и хорошо подготовимся к матчу, который нас ждет во вторник в Бельгии. С данного момента начнем думать о «Генке».



– Ваши впечатления от игры соперника? До момента с пропущенным мячом «Львов» хорошо сопротивлялся, сдерживал ваши атаки.

– У нашего сегодняшнего соперника есть скоростные игроки. Я просил футболистов быть очень и очень внимательными. Считаю, что в этих матчах трудно увидеть, где есть сложности. Ты замечаешь их, когда пропускаешь гол, но тогда поздно. Нужно думать заранее, иногда даже негативно, создать правильный контекст, чтобы играть с мячом и без. Почти всегда мы делали это хорошо, однако в первые секунды обоих таймов допустили ошибки. А в основном провели очень и очень хороший матч.



– Этот матч был хорошей подготовкой к поединку Лиги чемпионов с «Генком»?

– Абсолютно нет. Мы сегодня должны играть серьезно и побеждать. Мы – не чемпионы, чемпион – «Динамо». Мы не могли думать о вторнике – только о сегодняшнем матче. Приехали сюда, чтобы играть со «Львовом» и победить, зная, что этот поединок будет сложным. А о «Генке» мы можем начать думать только сейчас.



– На прошлой неделе сюда приезжал «Мариуполь», где выступает много футболистов донецкого «Шахтера». Я задавал этот вопрос Остапу Маркевичу, а теперь – вам. «Шахтер» не позволяет играть против себя арендованным. Как вы к этому относитесь? Вы бы позволили им сыграть против вашей команды?

– Я, честно говоря, не знаю этой ситуации. «Шахтер» – очень серьезный клуб, знаменитый в Европе, которым Украина должна гордиться. У нас сильная команда, и я думаю, что мы можем победить и если за «Мариуполь» будут играть арендованные у нас футболисты. Но я еще не обсуждал с администрацией эту тему. Я недавно приехал сюда и, конечно, не могу знать всего. Быть тренером сложно, и моя концентрация именно на этом. Когда узнаю эти вещи более детально, без проблем дам вам ответ.