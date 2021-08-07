3-й тур
Шахтер Донецк
1 : 2
Александрия
07.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первая осечка Де Дзерби. Александрия в Киеве нанесла поражение Шахтеру

Александрийцы подтвердили статус неудобного соперника для донецкого клуба

  • 07.08.2021 21:23
  • 12101 просмотр
  • 194 комментария
Первая осечка Де Дзерби. Александрия в Киеве нанесла поражение Шахтеру
© ФК Шахтер Донецк

В Киеве, на НСК «Олимпийский» встретились две команды, которые, можно сказать, начинают все с чистого листа. 

Донецкий «Шахтер» при Роберто Де Дзерби очень мощно начал свой игровой сезон. Три победы: в стартовом матче УПЛ против «Ингульца» - 2:1, разгром над «Львовом» - 3:0 и удачный еврокубковый дебют в первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Генком» - 2:1. 

Победного продолжения болельщики «горняков» ждали от своей команды и в очередном матче. Тем более, ситуация способствовала. В третьем туре украинской Премьер-лиги донетчанам противостояла «Александрия».

У «Александрии» и вовсе строится все заново. Причем, команда еще донедавна тренера молодежки, Юрия Гуры, свою стадию формирования, проходит непосредственно в матчах УПЛ. Стабильности александрийцам ожидаемо не хватает. Они могут как одержать сенсационную выездную победу в стартовом матче с «Зарей» – 1:0, так и через неделю с таким же счетом проиграть прошлогоднему «крепкому» аутсайдеру, «Минаю».  

Неожиданно «Александрия» провела поединок и с «Шахтером» и, как позже стало известно, выдала сенсационный результат. 

Хозяева поля традиционно начали впечатляюще. Быстрый короткий пас, сумасшедшие скорости, техника работы с мячом и игра до верного. Уже на второй минуте «горняки» могли открывать счет, но после изумительной атаки Мудрик не успел на прострел Додо. «Шахтер» продолжал наседать на ворота Билыка, но забили александрийцы. Одарюк навесил с правого фланга, Цуриков с лёта сделал прострел к линии вратарской, и Третьяков в касание переправил мяч в ворота – 0:1. 

Фавориты встречи, в составе которых появились в сравнении с матчем в Бельгии Дентиньо, Мудрик и Патрик, отыгрались достаточно быстро. Дентиньо отдал в правый угол штрафной на ход Додо, правый бек прострелил, а левый, Корниенко, забил свой первый гол за «Шахтер» - 1:1.  

Показалось, что после забитого гола, «горняки» просто сомнут своего соперника. Но не тут то было. Буквально через шесть минут гости провели хорошую атаку - Третьяков пробежался по левому флангу и отдал на ход Цурикову, который отдал на Ковальца. Лидер «Александрии» одним касанием  мяч принял, а вторым с разворота точно пробил в нижний угол ворот - Трубин не выручил – 1:2. 

Игра давалась обеим командам. Мяч практически не задерживался в центре поля. И те и другие играли очень быстро и качественно. В одном из моментов мог забивать Степаненко, но после его удара головой мяч угодил в перекладину. 

После 60-й минуты гости практически всей командой обосновались чуть ли не в своей штрафной.  Но не забывали подопечные Гуры и о контратаках. Так что о классическом «автобусе» говорить, наверное, не стоит.

Александрийцы все же очень грамотно отыграли в обороне и на 100 процентов воспользовались своими шансами у ворот «горняков». Гости подтвердили реноме неудобного соперника для «Шахтера». Вице-чемпионы Украины пока что адаптируются: к тактике Де Дзерби и к непростым соперникам в УПЛ, уровень которой, похоже, растет. 
 

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Шахтер» – «Александрия» – 1:2

Корниенко (15) – Третьяков (6), Ковалец (21)

М.Антонио (80) – Рыбалка (95)

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко (М.Антонио, 76), Степаненко, Майкон, Марлос (Педриньо, 62), Мудрик (Судаков, 46), А.Патрик (Тете, 66), Дентиньо (Траоре, 46)

«Александрия»: Билык, Цуриков, Бабогло, Дубра, Мирошниченко, Ковалец, Третьяков, Одарюк (Стецков, 68), Демченко, Копына (Рыбалка, 75), Спинелли (Новиков, 62)

Арбитр: Владимир Новохатный (Киев)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Максим Щербаков, Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
      Face Control, 07.08.2021 22:14
    -1
    Сергій Леонідович Литвиненко, 07.08.2021 22:13
    Фул автобус будет с Монако, но не поможет С Интером фартануло просто
    Шахтёр пройдёт и Монако автобусник.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 07.08.2021 22:14
    0
    Походу 40 лямів $ + новий тренерський штаб + з/п цих усіх персонажів - то все для того, щоб ФК Львів могти нарешті обіграти!!!
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 07.08.2021 22:14
    -1
    Vetal, 07.08.2021 22:13
    Ты допустил ошибку когда писал. Ведь правильно так: Днонецк, Донбас - нагнули снова нас, сосали мы у Вас, и ведь не первый раз, а гле- до сотый раз!
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 07.08.2021 22:13
    -1
    Face Control, 07.08.2021 22:11
    Спасибо, он у нас есть и всегда будет, а не фул автобус как у развпятьлетних.
    Фул автобус будет с Монако, но не поможет С Интером фартануло просто
    Ссылка
    Vetal
    online
      Vetal, 07.08.2021 22:13
    +1
    RomanEnakievo, 07.08.2021 22:06
    Донецк, Донбасс - сосали вы у нас
    Ты допустил ошибку когда писал. Ведь правильно так: Днонецк, Донбас - нагнули снова нас, сосали мы у Вас, и ведь не первый раз, а гле- до сотый раз!
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 07.08.2021 22:13
    +2
    Фейс контроль тут за всех отдуваться
    Остальные языки в жопу засунули.
    Хотя сейчас придет Макс, якобы со стадиона
    Браво Александрия
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 07.08.2021 22:12
    0
    Ждем новое видео Макса из Комфорт тауна, с отработки "у друзей"
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 07.08.2021 22:12
    0
    Sauron, 07.08.2021 22:08
    Генк пройти должны, но вот с Монако уже серьезная игра будет.
    Кроты против них будут явными андердогами. И скорее всего сольют (что было бы хорошо для коэфа Украины)
    Попадание в группу 4 очка. Ну минимум 2 победы там должны взять и того ещё 4. Чтоб вылет из ЛЧ в ЛЕ был как минимум такой же по очкам там в группе надо брать 4 победы из 6, а я что-то сомневаюсь в способностях Шахтёра
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 07.08.2021 22:11
    0
    Face Control, 07.08.2021 22:07
    Ладно девчата развпятьлетние, радуйтесь колхоз-лиге даже без ВАРа, это того стоит.
    да фейся кинули тебя твои братаны кАКашка228 макака777 и саша тот что киевлянин, оставили тебя одного и так будет всгда такие вы кроты
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    Face Control
      Face Control, 07.08.2021 22:11
    -2
    Сергій Леонідович Литвиненко, 07.08.2021 22:10
    Кроты, главное с вкусным футболом вас.
    Спасибо, он у нас есть и всегда будет, а не фул автобус как у развпятьлетних.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 07.08.2021 22:10
    0
    Кроты, главное с вкусным футболом вас.
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 07.08.2021 22:10
    +2
    Тимофеюк не доработал до 24-00. Слился
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 07.08.2021 22:10
    +1
    де Дзербі, де?
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 07.08.2021 22:09
    +2
    Face Control, 07.08.2021 22:03
    Я же говорю, одно дело если бы мне это человек написал, а так...
    А так ты с горя стекломоя бахнешь и к чечену пойдёшь
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 07.08.2021 22:09
    +2
    Face Control, 07.08.2021 22:07
    Ладно девчата развпятьлетние, радуйтесь колхоз-лиге даже без ВАРа, это того стоит.
    Сливайся ордловец. Не забудь завтра суп бесплатный получить от ахметова.
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 07.08.2021 22:08
    0
    Panda1818, 07.08.2021 21:43
    Монако пройти они всё же должны. Там совсем другой настрой на игру будет. Сегодня их просто забыли предупредить что судьи не куплены, и надо выигрывать чесно
    Генк пройти должны, но вот с Монако уже серьезная игра будет.
    Кроты против них будут явными андердогами. И скорее всего сольют (что было бы хорошо для коэфа Украины)
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 07.08.2021 22:08
    +2
    Face Control, 07.08.2021 22:03
    Мучача, точно не великий Шахтёр.
    А ваша карманная федерация Телка, не позорься.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 07.08.2021 22:07
    +2
    Face Control, 07.08.2021 22:05
    Автобусники, и это всё, скучно девочки.
    НЕ сливайся, подмога уже едет с стадиона с дудками домой. Скоро помогут
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 07.08.2021 22:07
    -6
    Ладно девчата развпятьлетние, радуйтесь колхоз-лиге даже без ВАРа, это того стоит.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 07.08.2021 22:07
    +3
    Face Control, 07.08.2021 22:03
    Я же говорю, одно дело если бы мне это человек написал, а так...
    Да и ты уже в сотый раз обоср... сказавши о супер-пупер Шахтёре при Зебре. Прекращай с этим, хватит унижаться
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