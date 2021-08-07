Первая осечка Де Дзерби. Александрия в Киеве нанесла поражение Шахтеру

В Киеве, на НСК «Олимпийский» встретились две команды, которые, можно сказать, начинают все с чистого листа.

Донецкий «Шахтер» при Роберто Де Дзерби очень мощно начал свой игровой сезон. Три победы: в стартовом матче УПЛ против «Ингульца» - 2:1, разгром над «Львовом» - 3:0 и удачный еврокубковый дебют в первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Генком» - 2:1.

Победного продолжения болельщики «горняков» ждали от своей команды и в очередном матче. Тем более, ситуация способствовала. В третьем туре украинской Премьер-лиги донетчанам противостояла «Александрия».

У «Александрии» и вовсе строится все заново. Причем, команда еще донедавна тренера молодежки, Юрия Гуры, свою стадию формирования, проходит непосредственно в матчах УПЛ. Стабильности александрийцам ожидаемо не хватает. Они могут как одержать сенсационную выездную победу в стартовом матче с «Зарей» – 1:0, так и через неделю с таким же счетом проиграть прошлогоднему «крепкому» аутсайдеру, «Минаю».

Неожиданно «Александрия» провела поединок и с «Шахтером» и, как позже стало известно, выдала сенсационный результат.

Хозяева поля традиционно начали впечатляюще. Быстрый короткий пас, сумасшедшие скорости, техника работы с мячом и игра до верного. Уже на второй минуте «горняки» могли открывать счет, но после изумительной атаки Мудрик не успел на прострел Додо. «Шахтер» продолжал наседать на ворота Билыка, но забили александрийцы. Одарюк навесил с правого фланга, Цуриков с лёта сделал прострел к линии вратарской, и Третьяков в касание переправил мяч в ворота – 0:1.

Фавориты встречи, в составе которых появились в сравнении с матчем в Бельгии Дентиньо, Мудрик и Патрик, отыгрались достаточно быстро. Дентиньо отдал в правый угол штрафной на ход Додо, правый бек прострелил, а левый, Корниенко, забил свой первый гол за «Шахтер» - 1:1.

Показалось, что после забитого гола, «горняки» просто сомнут своего соперника. Но не тут то было. Буквально через шесть минут гости провели хорошую атаку - Третьяков пробежался по левому флангу и отдал на ход Цурикову, который отдал на Ковальца. Лидер «Александрии» одним касанием мяч принял, а вторым с разворота точно пробил в нижний угол ворот - Трубин не выручил – 1:2.

Игра давалась обеим командам. Мяч практически не задерживался в центре поля. И те и другие играли очень быстро и качественно. В одном из моментов мог забивать Степаненко, но после его удара головой мяч угодил в перекладину.

После 60-й минуты гости практически всей командой обосновались чуть ли не в своей штрафной. Но не забывали подопечные Гуры и о контратаках. Так что о классическом «автобусе» говорить, наверное, не стоит.

Александрийцы все же очень грамотно отыграли в обороне и на 100 процентов воспользовались своими шансами у ворот «горняков». Гости подтвердили реноме неудобного соперника для «Шахтера». Вице-чемпионы Украины пока что адаптируются: к тактике Де Дзерби и к непростым соперникам в УПЛ, уровень которой, похоже, растет.



Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Шахтер» – «Александрия» – 1:2

Корниенко (15) – Третьяков (6), Ковалец (21)

М.Антонио (80) – Рыбалка (95)

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко (М.Антонио, 76), Степаненко, Майкон, Марлос (Педриньо, 62), Мудрик (Судаков, 46), А.Патрик (Тете, 66), Дентиньо (Траоре, 46)

«Александрия»: Билык, Цуриков, Бабогло, Дубра, Мирошниченко, Ковалец, Третьяков, Одарюк (Стецков, 68), Демченко, Копына (Рыбалка, 75), Спинелли (Новиков, 62)

Арбитр: Владимир Новохатный (Киев)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА