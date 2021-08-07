В субботу, 7 августа, прошел поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались донецкий «Шахтер» и «Александрия».
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Шахтер» – «Александрия» – 1:2
Корниенко (15) – Третьяков (6), Ковалец (21)
Гол Третьякова
Гол Корниенко
Гол Ковальца
Лучшие моменты первого тайма
События матча
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Корниенко (Шахтер Донецк).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
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Источник — Sport.ua
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