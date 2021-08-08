3-й тур
Шахтер Донецк
1 : 2
Александрия
07.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ДЕ ДЗЕРБИ: «Если не будет настроя, я должен буду поменять команду»

Главный тренер «Шахтера» рассказал о поражении в матче с «Александрией»

  • 08.08.2021 00:30
  • 1473 просмотра
  • 2 комментария
ДЕ ДЗЕРБИ: «Если не будет настроя, я должен буду поменять команду»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о поражении в матче 3-го тура УПЛ с «Александрией» (1:2) и требованиях к игрокам:

– Почему команда не смогла добиться положительного результата?

– Сегодня была не очень хорошая игра. В первые 20 минут мы выглядели не лучшим образом. Потом сравняли счет, но я недоволен. Мы разочарованы игрой, и больше всех расстроен я, потому что первые 20 минут мы провели очень плохо. Дальше в некоторых отрезках мы действовали лучше, однако в итоге я недоволен матчем. Безусловно, тяжело играть после двух дней. Но мы – «Шахтер», мы очень сильная команда и должны настраиваться на то, что можем играть в таком плотном графике. И в первую очередь настраиваться ментально. Если этого не будет, я должен буду поменять команду, или что-то мы должны изменить, если не будет стопроцентной отдачи от всех. У нас сильные игроки. Сейчас нам нужно отдохнуть, но я хочу, чтобы больше не было таких 20 минут, как сегодня. Мы играли очень плохо.

– Почему в заявке не было Исмаили? И в каком состоянии Мудрик, учитывая, что ему оказывали помощь и что в перерыве его поменяли?

– После матча с «Генком» у Исмаили были определенные проблемы. Мудрик играл, потому что Соломон также выбыл на некоторое время, а покинул поле, потому что забил мышцу.

– В каждом матче «Шахтер» сталкивается со сложностями при переходе из атаки в оборону. Видите ли вы в этом системную проблему?

– Очень многие большие команды имеют такие проблемы, но наша не только в этом. Я хочу, чтобы игроки настраивались на все матчи – в чемпионате, в Лиге чемпионов – не только физически, но и ментально. Это будет важно для меня в работе в Украине. Я хочу, чтобы все футболисты проводили каждый матч в любом турнире, будто он последний в их жизни, потому что это футболисты очень хорошего уровня. «Шахтер» – очень серьезный клуб. Но мы должны помнить, что «Шахтер» сейчас – не чемпион. Чемпион – «Динамо».

– Серьезная ротация вызвана предстоящим матчем Лиги чемпионов или связана с лимитом на легионеров?

– Играли Витао, Степаненко, Алан, Марлос – футболисты очень хорошего уровня. Также сегодня вышел Мудрик – он большой талант. Нужно немного подождать, если мы говорим о Мудрике, потому что в него должны инвестировать все тренеры. Играл Дентиньо – я также доволен тем, как он вошел в игру в начале вместо Траоре. Мы всегда будем проводить ротацию, потому что у нас много талантливых футболистов.

– Не кажется ли вам, что выход из обороны, который вы ставите, слишком рисковый даже для матчей УПЛ?

– Да, но мы должны совершенствовать свой выход из обороны в атаку, как и другие аспекты нашей игры.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Петров
      Александр Петров, 08.08.2021 01:10
    0
    Как бы говорит нам, мол ахметов готовь бабки
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    Evgeniy Lozitskiy
    online
      Evgeniy Lozitskiy, 08.08.2021 01:00
    0
    Віщую що дуже скоро де Дзербі повернеться в Італію )
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