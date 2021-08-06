В субботу, 7 августа, состоится поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

В прошедший мид-уик «горняки» провели тяжелый матч в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, на выезде обыграв «Генк» со счетом 2:1. В чемпионате подопечные Роберто Де Дзерби также стартовали с победных результатов, одолев «Ингулец» (2:1) и «Львов» (3:0). «Александрия» в прошлом туре украинского первенства неожиданно уступила «Минаю» со счетом 0:1 (решающий гол был забит на последних минутах). Донецкий клуб не смог обыграть александрийцев в трех последних противостояниях (в пяти предыдущих очных дуэлях «горняки» одержали только одну победу). Предыдущий матч соперников, который состоялся в Александрии, завершился в пользу хозяев поля – 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Александрия».